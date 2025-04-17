Винница (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,20
Экономия при брони: -30,37 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,88
Экономия при брони: -41,91 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,29
Экономия при брони: -41,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
228,80
Экономия при брони: -17,30 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,57
Экономия при брони: -7,67 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
322,10
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
236,27
Экономия при брони: -35,21 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
274,59
Экономия при брони: -34,73 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,20
Экономия при брони: -45,07 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
357,60
Экономия при брони: -58,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
218,20
Экономия при брони: -6,70 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
258,70
Экономия при брони: -9,60 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,20
Экономия при брони: -4,50 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,50
Экономия при брони: -13,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,00
Экономия при брони: -3,50 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
278,30
Экономия при брони: -29,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,40
Экономия при брони: -4,70 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
218,51
Экономия при брони: -6,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
212,50
Экономия при брони: -1,00 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
305,90
Экономия при брони: -21,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,30
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,16
Экономия при брони: -29,33 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,28
Экономия при брони: -40,15 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
118,38
Экономия при брони: -18,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
227,02
Экономия при брони: -31,00 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,76
Экономия при брони: -42,63 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
230,19
Экономия при брони: -39,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
216,90
Экономия при брони: -5,40 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
192,90
Экономия при брони: -3,00 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,70
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
218,34
Экономия при брони: -17,12 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
299,43
Экономия при брони: -29,09 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
330,62
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
222,86
Экономия при брони: -21,64 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,86
Экономия при брони: -37,25 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
74,26
Экономия при брони: -3,83 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,10
Экономия при брони: -8,40 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,10
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
230,47
Экономия при брони: -34,65 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
300,89
Экономия при брони: -34,66 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,31
Экономия при брони: -52,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,41
Экономия при брони: -24,59 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
301,13
Экономия при брони: -35,40 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
332,17
Экономия при брони: -36,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Амлесса таблетки 4 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,20
Экономия при брони: -2,70 грн
Амлесса таблетки 4 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,20 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,20
Экономия при брони: -4,50 грн
Амлесса таблетки 8 мг + 10 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
321,70
Экономия при брони: -3,90 грн