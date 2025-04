Мочекаменная болезнь — это всемирная проблема, возникающая у людей на протяжении многих веков. Ежегодная заболеваемость мочекаменной болезнью в западных странах составляет около 10–15%, а на Ближнем Востоке колеблется в пределах 20–25% (Uthaya Chandirika Jayaraman et al., 2018).

Распространенность патологии достаточно высока в государствах с высоким уровнем жизни, к примеру — в Канаде, Швеции и Соединенных Штатах Америки (>10%) (Türk C. et al., 2016).

Мочекаменная болезнь, или уролитиаз — это заболевание, которое характеризуется нарушением обмена и формированием конкрементов в любом из отделов мочевыделительной системы. Она возникает чаще всего как следствие структурных и функциональных изменений в мочевыделительных путях, наследственной предрасположенности, заболеваний эндокринной системы (Alyaev Y.G. et al., 2014).

Мочевой камень представляет собой органическое отложение твердой консистенции, в его состав входят минералы и соли, которые образуются в ренальной паренхиме, почечных лоханках и мочевом пузыре. Небольшие по размеру камни выводятся из организма с током мочи абсолютно безболезненно для человека, но если размер камня больше, чем просвет мочеточника или уретры — то он может травмировать их стенки, вызывать выраженный болевой синдром, который называют «почечная колика». В отдельных случаях камень может остановиться в просвете мочеточника или уретры и вызвать полную остановку оттока мочи — окклюзию мочевыводящих путей. Такое состояние требует немедленного хирургического вмешательства.

По локализации выделяют: камни чашечек, камни почечных лоханок, камни мочеточников, камни мочевого пузыря, камни уретры.

Камни можно подразделить на группы по размерам: А — до 5 мм; В — 5–10 мм; С — 10–20 мм; D — более 20 мм. Их также классифицируют по причине образования: инфекционной природы, неинфекционной природы, вследствие наследственных состояний (генетические) или образовавшиеся из-за приема некоторых лекарственных препаратов (лекарственные) (Türk C. et al., 2016).

В группу камней неинфекционной природы входят оксалаты кальция, фосфаты кальция и камни мочевой кислоты. Инфекционные камни содержат: фосфаты магния и аммония, карбонатапатит, а также урат аммония. Камни, образованные по генетическим причинам — цистин, ксантин и 2,8-дигидроксиаденин.

Процесс образования камня в мочеиспускательном тракте, как правило, занимает не один год. Существует множество теорий пускового механизма камнеобразования.

1. Матричная теория — инфекционные процессы вызывают активное отмирание эпителиальных клеток, на которые адгезируются соли.

2. Коллоидная, или белковая теория — защитные белки переходят из лиофильного состояния (способность притягивать жидкость) в лиофобное (способность отталкивать жидкость), создавая благоприятные условия для кристаллизации солей мочи.

3. Ионная теория базируется на недостаточности протеолиза мочи, что в условиях измененного рН приводит к камнеобразованию.

4. Теория преципитации и кристаллизации рассматривает образование камня при перенасыщении мочи ионами, которое запускает процесс кристаллизации (Buck А., 1990).

5. Ингибиторная теория объясняет образование камней нарушением баланса ингибиторов и промоторов, поддерживающих стабильность однородного состава мочи (Sommeren А., 1989; Alyaev Y.G. et al., 2014).

Тем не менее дальнейший процесс камнеобразования происходит по одному сценарию. Он состоит из таких этапов:

1) нуклеация — объединение ионов в микроскопические частицы, или же их осаждение на фрагментах эпителия, белка.

2) агрегация — это процесс, при котором происходит агломерация кристаллов, которые преобразуются в свободном растворе в более крупные многокомпонентные частицы, соединение первичных кристаллов между собой. Они прикрепляются друг к другу за счет белков, липидов, полисахаридов и т.д.

3) дальнейший рост кристаллов (Clin Rev Bone Miner, 2011).

Существуют две системы, являющиеся антагонистами, — литогенная (способствующая образованию камней) и антилитогенная.

К литогенной системе относят концентрацию мочевой кислоты и рН мочи.

Мочевая кислота напрямую участвует в процессе прикрепления оксалата кальция к клеткам эпителия.

рН мочи влияет на камнеобразование напрямую. Высококислотная моча приводит к осаждению кристаллов мочевой кислоты, а также стимулирует кристаллизацию оксалата кальция. Сильнощелочная моча может осаждать фосфат кальция и этим самым способствовать вторичной нуклеации оксалата кальция. Считается, что риск возникновения камней минимален, когда pH мочи находится в пределах 5,8–6,2.

К антилитогенным факторам относятся небольшие органические анионы, такие как цитрат, пирофосфаты, катионы магния и белок Тамма–Хорсфалла (Clin. Rev. Bone Miner., 2011).

Некоторые виды камней поддаются медикаментозной терапии, точнее химической элиминации, другие же нужно извлекать хирургическим путем. Тринефрон — поликомпонентный препарат. Трава золототысячника (Centaurium erythraea), корень любистка обыкновенного (Levisticum officinale), листья розмарина (Rosmarinus officinalis) входят в его состав.

Тринефроном успешно проводится профилактика и уменьшение выраженности гестационного пиелонефрита у беременных. Кроме этого, препарат Тринефрон активно назначается в схемах лечения мочекаменной болезни, а также для контроля рецидивов образования камней в мочевыводящем тракте.

Основными действующими веществами фитопрепарата Тринефрон являются:

· фенольные гликозиды и фенолкарбоновые кислоты (розмарин, любисток и золототысячник) — спазмолитический и стимулирующий диурез эффекты, закисление мочи;

· фталиды (золототысячник) — спазмолитический эффект;

· секоиридоидные горечи (золототысячник) — сосудорасширяющий эффект;

· эфирные масла — терпен (любисток, розмарин) — диуретический эффект;

· флавоноиды (золототысячник, розмарин) — противовоспалительное, антибактериальное, антиоксидантное действие.

Препарат обладает широким спектром фармакологических эффектов, в частности диуретический (мочегонный), спазмолитический, противовоспалительный, вазодилатационный, антимикробный и нефропротекторный .





Тринефрон относится к группе препаратов, применяемых в урологии.

Состав и формы выпуска



1. Капли для внутреннего приема Тринефрон во флаконах из затемненного стекла с дозатором-пробкой, в прямоугольной упаковке из картона находится один флакон. В каждом флаконе содержится по 50 и по 100 мл препарата.

2. Тринефрон в виде капсул — плотные капсулы из желатина, имеют светло-оранжевый цвет. В капсулах содержатся гранулы и порошок коричневого цвета.

Всего по десять единиц в блистере, упаковка из картона может содержать или тридцать капсул — три блистерные упаковки, или шестьдесят капсул — шесть блистерных упаковок.

Препарат Тринефрон — это растительный лекарственный препарат с комбинированным составом.

Тринефрон обладает противовоспалительным потенциалом, производит мягкий мочегонный эффект без нарушения водно-солевого баланса, стабилизирует рН мочи, подкисляя ее. Таким образом, создаются неблагоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов в моче. Он расслабляет гладкомышечные волокна мочевыводящих путей, нормализуя отток мочи, оказывает антибактериальное действие. Благодаря активным химическим соединениям, которые содержатся в Тринефроне, снижается риск образования камней.

Показания



1. Комбинированная терапия острых воспалительных процессов органов мочевыделительного тракта:

гломерулонефрит — воспаление клубочкового аппарата почки, и пиелонефрит — воспаление почечных лоханок;

уретерит — воспаление мочеточников различной этиологии;

цистит — воспалительный процесс в стенке или слизистой оболочке мочевого пузыря.

2. Профилактика обострений при хронических воспалительных заболеваниях мочевыделительной системы.

3. Профилактика появления камней при мочекаменной болезни, в том числе после извлечения конкрементов.

4. Профилактика вторичных осложнений при врожденных заболеваниях мочевыделительной системы.

5. Гестационный пиелонефрит у беременных.

Способы приема и дозы



Капли

· Однократный прием для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет, как правило, 50 капель Тринефрона 3 р/сут.

· Тринефрон в капсулах глотают не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости (стакан воды).

Взрослые — 2 капсулы Тринефрона 3 р/сут.



На фоне приема препарата необходимо поддержание водного баланса.

Нежелательные эффекты включают явления диспепсии: тошнота, рвота, диарея. Редко наблюдается кожная сыпь.

Во время проведения клинических исследований лекарство не оказывало токсичных эффектов.

Противопоказания



1. Аллергические реакции на компоненты препарата.

2. Обострение язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.

3. Необходимость в ограничении жидкости вследствие отеков непочечной этиологии.

4. Лактозная непереносимость.

5. Не следует назначать как препарат первой линии для лечения отеков.

Выводы



Тринефрон — многокомпонентный препарат комплексного действия. При правильном курсовом приеме в комплексе с обильным питьем он устраняет факторы, обусловливающие образование камней в мочевыводящем тракте. Тринефрон не показан в качестве основной терапии при остром гломерулонефрите и пиелонефрите, а также не применяется как препарат выбора при лечении почечной недостаточности. Неэффективен для устранения уже образовавшихся камней, а только как фоновая профилактика образования новых конкрементов. Не стоит применять лекарство в качестве диуретика.

Этот препарат, относящийся к группе лекарств растительного происхождения, подходит для длительного фонового приема, работает для нормализации состава и качества мочи.