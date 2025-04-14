Киев
Тринефрон-Здоровье (Trinephron-Zdorovye)

Тринефрон-Здоровье (Trinephron-Zdorovye)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 306 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
198,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
196,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
247,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
222,60 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
130,01 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
199,98 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
230,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
241,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
222,60 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
208,00
Экономия при брони: -6,50 грн
201,50 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20
Экономия при брони: -26,30 грн
217,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
119,44 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
227,67 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
240,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
208,20
Экономия при брони: -6,70 грн
201,50 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20
Экономия при брони: -26,30 грн
217,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
129,18 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
199,80 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
226,91 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
123,75 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
233,66 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
239,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
124,39 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
191,86 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
201,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
208,10
Экономия при брони: -6,60 грн
201,50 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20
Экономия при брони: -26,30 грн
217,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
130,04 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
217,21 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
237,24 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
109,78 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
191,58 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
197,40 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
118,70 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
236,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
222,60 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
120,23 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
198,84 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
200,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
197,52 грн
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