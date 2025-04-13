Тринефрон-Здоровье (Trinephron-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 638 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
232,90
Экономия при брони: -30,80 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
245,80
Экономия при брони: -29,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
233,10
Экономия при брони: -30,50 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
248,00
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
263,90
Экономия при брони: -27,39 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
237,00 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
129,00
Экономия при брони: -27,69 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
238,40
Экономия при брони: -51,21 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
263,90
Экономия при брони: -34,28 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
237,00 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
222,60
Экономия при брони: -20,00 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
248,20
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
237,00 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 50 мл №1
Корпорация Здоровье
135,60 грн
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
237,00 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
244,20 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Тринефрон-Здоровье капли оральные флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
208,95
Экономия при брони: -6,27 грн
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
247,32
Экономия при брони: -7,42 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
292,43
Экономия при брони: -47,89 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Тринефрон-Здоровье капсулы блистер №60
Корпорация Здоровье
311,40
Экономия при брони: -66,86 грн