Фармакодинамика.

Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением ренальной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле. У человека диуретический эффект быстро достигает своего максимума на протяжении первых 2–3 часов после внутривенного и перорального применения соответственно и остается постоянным на протяжении почти 12 часов. У здоровых добровольцев в диапазоне доз 5–100 мг наблюдалось пропорциональное логарифму дозы увеличение диуреза (петлевая активность диуретика). Увеличение диуреза наблюдалось даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, например дистально действующие диуретики тиазидового ряда, уже не оказывали нужного эффекта, например, при почечной недостаточности. Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет уменьшения пред- и постнагрузки.

Фармакокинетика.

Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, метаболитов М 1 , М 3 и М 5 — 86%, 95% и 97% соответственно. Видимый объем распределения (Vz) составляет 16 л. В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М 1 , М 3 и М 5 . Доказательств существования других метаболитов нет. Метаболиты М 1 , М 3 и М 5 образуются в результате ступенчастого окисления присоединенной к фенольному кольцу метильной группы до карбоновой кислоты, метаболит М 3 образуется в результате гидроксилирования кольца. У человека не получилось виявить метаболиты М 2 и М 4 , обнаруженные в экспериментах на животных.