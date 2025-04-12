Торадив (Toradiv)
Торадив инструкция по применению
Состав
действующее вещество: torasemide;
1 мл раствора для инъекций содержит торасемида 5 мг;
вспомогательные вещества: полиэтиленгликоль 400, трометамин, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Мочегонные препараты. Высокоактивные диуретики.
Код АТХ С03С А04.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Торасемид действует как салуретик, его действие связано с угнетением ренальной абсорбции ионов натрия и хлора в восходящей части петли Генле. У человека диуретический эффект быстро достигает своего максимума на протяжении первых 2–3 часов после внутривенного и перорального применения соответственно и остается постоянным на протяжении почти 12 часов. У здоровых добровольцев в диапазоне доз 5–100 мг наблюдалось пропорциональное логарифму дозы увеличение диуреза (петлевая активность диуретика). Увеличение диуреза наблюдалось даже в тех случаях, когда другие мочегонные средства, например дистально действующие диуретики тиазидового ряда, уже не оказывали нужного эффекта, например, при почечной недостаточности. Благодаря такому механизму действия торасемид приводит к уменьшению отеков. В случае сердечной недостаточности торасемид уменьшает проявления заболевания и улучшает функционирование миокарда за счет уменьшения пред- и постнагрузки.
Фармакокинетика.
Связывание торасемида с белками плазмы крови составляет более 99%, метаболитов М1, М3 и М5 — 86%, 95% и 97% соответственно. Видимый объем распределения (Vz) составляет 16 л. В организме человека торасемид метаболизируется с образованием трех метаболитов — М1, М3 и М5. Доказательств существования других метаболитов нет. Метаболиты М1, М3 и М5 образуются в результате ступенчастого окисления присоединенной к фенольному кольцу метильной группы до карбоновой кислоты, метаболит М3 образуется в результате гидроксилирования кольца. У человека не получилось виявить метаболиты М2 и М4, обнаруженные в экспериментах на животных.
Фармакокинетика торасемида и его метаболитов характеризуется линейной зависимостью. Это означает, что его максимальная концентрация в сыворотке крови и площадь под кривой содержания в сыворотке крови увеличивается пропорционально дозировке. Конечный период полувыведения (t1/2) торасемида и его метаболитов в здоровых добровольцев составляет 3–4 часа. Общий клиренс торасемида составляет
40 мл/мин, ренальный клиренс — примерно 10 мл/мин. У здоровых добровольцев приблизительно 80% от введенной дозы выводится в виде торасемида и его метаболитов с мочой с таким средним процентным соотношением: торасемид — приблизительно 24%, метаболит M1 – приблизительно 12%, метаболит M3 — приблизительно 3%, метаболит M5 — приблизительно 41%. Основной метаболит М5 диуретического эффекта не имеет, а на действующие метаболиты М1 и М3, взятые вместе, приходится около 10% всего фармакодинамического действия. При почечной недостаточности общий клиренс и t1/2 торасемида не изменяются, а t1/2 М3 и М5 удлиняется. Однако фармакодинамические характеристики остаются неизмененными, а степень тяжести почечной недостаточности на продолжительность действия не влияет. В пациентов с нарушениями функции печени или сердечной недостаточностью период t1/2 торасемида и метаболита М5 незначительно увеличивается, а количество вещества, выводимого с мочой, практически полностью соответствует количеству, которое выводится у здоровых добровольцев, поэтому накопление торасемида и его метаболитов не происходит. Торасемид и его метаболиты практически не выводятся при гемодиализе и гемофильтрации.
Показания
Лечение отеков и/или выпотов, вызванных сердечной недостаточностью, если необходимо внутривенное применение лекарственного средства, например, в случае отека легких вследствие острой сердечной недостаточности.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу, препаратам сульфонилмочевины и к одному из вспомогательных веществ препарата. Почечная недостаточность с анурией. Печеночная кома или прекома. Артериальная гипотензия. Гиповолемия. Гипонатриемия. Гипокалиемия. Острое нарушение мочеиспускания, например, вследствие гипертрофии предстательной железы. Период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Торасемид усиливает действие других антигипертензивных средств, в частности ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, что может привести к чрезмерному снижению артериального давления при их совместном применении. При одновременном применении торасемида с препаратами дигиталиса дефицит калия, вызванный применением диуретиков, может привести к повышению и усилению побочного действия обоих препаратов. Торасемид может снижать эффективность антидиабетических средств. Пробенецид и нестероидные противовоспалительные средства (например, индометацин, ацетилсалициловая кислота) могут тормозить диуретическое и антигипертензивное действие торасемида. При лечении салицилатами в высоких дозах торасемид может повышать их токсическое действие на центральную нервную систему. Торасемид, особенно в высоких дозах, может усилить ототоксическое и нефротоксическое действие аминогликозидных антибиотиков, например канамицина, гентамицина, тобрамицина и цитостатических средств — активных производных платины, а также нефротоксическое действие цефалоспоринов. Торасемид может усиливать действие теофиллина, а также влияние курареподобных лекарственных средств. Слабительные средства, а также минерало- и глюкокортикоиды могут усилить потерю калия, обусловленную торасемидом. При одновременном применении торасемида и препаратов лития возможно повышение концентрации лития в плазме крови, что может вызвать усиление влияния и усиление побочных эффектов лития. Торасемид может снижать сосудосуживающее действие катехоламинов, например эпинефрина и норэпинефрина. При одновременном применении с холестирамином может снижаться всасывание торасемида и соответственно его ожидаемая эффективность.
Особенности применения
Перед началом применения препарата необходимо устранить существующую гипокалиемию, гипонатриемию или гиповолемию.
При продолжительном применении торасемида рекомендуется осуществлять регулярный контроль электролитного баланса, в частности калия в сыворотке крови, особенно в пациентов, которые одновременно применяют гликозиды наперстянки, глюкокортикоиды, минералокортикоиды или слабительные средства. Кроме этого, необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы, мочевой кислоты, креатинина и липидов в крови. Торасемид необходимо с особой осторожностью применять пациентам, которые страдают заболеваниями печени, сопровождающимися циррозом печени и асцитом, поскольку внезапные изменения водно-электролитного баланса могут привести к печеночной коме. Терапию с применением торасемида (как и других мочегонных средств) пациентам этой группы необходимо проводить в условиях стационара. Для предупреждения гипокалиемии и метаболического ацидоза препарат необходимо назначать вместе с препаратами-антагонистами альдостерона или препаратами, способствующими задержке калия в организме. После применения торасемида наблюдались случаи ототоксичности (шум в ушах и потеря слуха), которые имели оборотный характер, однако прямой связи с применением препарата не установлено. При применении диуретиков необходимо тщательно контролировать клинические симптомы нарушения электролитного баланса, гиповолемии, экстраренальной азотемии и других нарушений, которые могут проявляться в виде сухости во рту, жажды, слабости, вялости, сонливости, возбуждения, мышечной боли или судорог, миастении, гипотонии, олигурии, тахикардии, тошноты, рвоты. Чрезмерный диурез может стать причиной обезвоживания организма, привести к снижению объема циркулирующей крови, тромбообразованию и эмболии, особенно в пациентов пожилого возраста.
Пациентам с нарушениями водно-электролитного баланса необходимо прекратить применение препарата и после устранения нежелательных эффектов восстановить терапию, начиная с других доз.
Вследствие того, что при лечении торасемидом может наблюдаться повышение содержания глюкозы в крови, в пациентов с латентным или явным сахарным диабетом необходимо проводить постоянную тщательную проверку метаболизма углеводов. Также необходим регулярный контроль картины крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). Особенно в начале лечения пациентам пожилого возраста необходимо обращать особое внимание на появление симптомов потери электролитов и сгущения крови.
В случае отсутствия достаточного клинического опыта применения не следует назначать торасемид при наличии следующих заболеваний и состояний: подагра; аритмия, например синоатриальная блокада, атриовентрикулярная блокада ІІ и ІІІ степени; патологические изменения кислотно-щелочного метаболизма; сопутствующая терапия с применением препаратов лития, аминогликозидов или цефалоспоринов; патологические изменения картины крови, например тромбоцитопения или анемия в пациентов без почечной недостаточности; нарушения функции почек, вызванные нефротоксическими веществами.
Применение препарата Торадив может быть причиной получения положительного результата при проведении теста на допинг. В этом случае нельзя исключить негативное влияние препарата на здоровье, если его применять вне показаний, то есть с целью допинга.
Способ применения и дозы
Взрослые. Лечение необходимо начинать с приема разовой дозы 2 мл препарата Торадив, что эквивалентно 10 мг торасемида в сутки. Если эффект недостаточен, то разовую дозу можно увеличить до 4 мл препарата Торадив, что эквивалентно 20 мг торасемида. Если эффект и в этом случае будет недостаточным, можно применить кратковременную (в течение не более 3 суток) терапию с введением суточной дозы 8 мл препарата Торадив, что эквивалентно 40 мг торасемида.
Острый отек легких. Лечение нужно начинать с внутривенного введения разовой дозы 4 мл препарата Торадив, что эквивалентно 20 мг торасемида. В зависимости от эффекта, эту дозу можно повторить с интервалом в 30 минут. Запрещается превышать максимальную суточную дозу 20 мл препарата Торадив, что эквивалентно 100 мг торасемида.
Раствор для инъекций вводить внутривенно, медленно. Запрещается вводить раствор внутриартериально. Вводить только чистый раствор. При длительном применении внутривенное введение необходимо как можно быстрее заменить на пероральное применение, поскольку внутривенное применение торасемида не рекомендуется проводить более 7 суток.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Лечение этой категории пациентов следует проводить с осторожностью, поскольку возможно повышение концентрации торасемида в плазме крови.
Пациенты пожилого возраста. Лечение этой категории пациентов не требует специального подбора дозы. Однако соответствующих исследований, касающихся людей пожилого возраста в сравнении с молодыми пациентами, не проводилось.
Дети
Не следует применять торасемид детям и подросткам в связи с отсутствием достаточного клинического опыта.
Побочные реакции
Для оценки побочных явлений была использована следующая классификация частоты их проявлений: очень часто (≥ 1/10), часто (1/100 — < 1/10), нечасто (≥ 1/1000 — < 1/100), редко (≥ 10000 — < 1/1000), очень редко (< 10000), частота неизвестна (невозможно определить из имеющихся данных).
Метаболизм/электролиты. Часто: усиление метаболического алкалоза. Спазмы мышц (особенно в начале лечения). Повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в крови, а также холестерина и триглицеридов. Гипокалиемия при сопутствующей бескалиевой диете, при рвоте, поносе, после чрезмерного применения слабительных средств, а также в пациентов с хронической дисфункцией печени. В зависимости от дозирования и продолжительности лечения возможны нарушения водно-электролитного баланса, например гиповолемия, гипокалиемия и/или гипонатриемия.
Со стороны сердечно-сосудистой системы. Очень редко: тромбоэмболические осложнения, спутанность сознания, артериальная гипотензия, а также нарушения кровообращения и сердечной деятельности, в том числе ишемия сердца и мозга, что может привести, например, к аритмии, стенокардии, острому инфаркту миокарда, синкопе из-за возможной гемоконцентрации.
Со стороны пищеварительной системы. Часто: множественные расстройства пищеварительной системы (особенно в начале лечения), в том числе отсутствие аппетита, метеоризм, боль в желудке, тошнота, рвота, понос, запор. Очень редко: панкреатит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей. Редко: повышение концентрации креатинина и мочевины в крови, позывы к мочеиспусканию. Когда происходит значительная потеря воды и электролитов, вызванная избыточным образованием мочи, особенно в начале лечения и в пациентов пожилого возраста может наблюдаться снижение артериального давления, головная боль, астения и сонливость.
В пациентов с расстройствами мочеиспускания (например, с гипертрофией простаты) повышенное образование мочи может привести к ее задержке и чрезмерному растяжению мочевого пузыря.
Со стороны печени. Часто: повышение концентрации некоторых печеночных ферментов (гамма-глутамилтранспептидазы) в крови.
Со стороны иммунной системы. Очень редко: аллергические реакции, включая зуд, экзантему, фотосенсибилизацию, тяжелые кожные реакции. После внутривенного применения могут наблюдаться острые, потенциально опасные для жизни реакции гиперчувствительности (анафилактический шок).
Со стороны крови и кроветворной системы. Очень редко: снижение количества тромбоцитов, эритроцитов и/или лейкоцитов как результат гемоконцентрации.
Общие проявления и реакции в месте введения препарата. Часто: головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, общая слабость (особенно в начале лечения). Редко: сухость во рту, неприятные ощущения в конечностях (парестезия). Очень редко: нарушения зрения, звон в ушах, потеря слуха. Частота неизвестна: местные реакции после инъекций.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 4 мл во флаконе; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке; по 1 контурной ячейковой упаковке в картонной пачке.
По 4 мл в ампуле; по 5 ампул в блистере; по 1 блистеру в картонной пачке.
По 4 мл в ампуле; по 5 ампул в картонной пачке с перегородками.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, дом 100.