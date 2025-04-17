Киев
Торадив (Toradiv)

Торадив (Toradiv)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,90 грн
113,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90 грн
Свит здоровья зжс
Открыто
Закроется в 16:00
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Торадив раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 4 мл №5
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
128.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
114,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
128.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,30 грн
114,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
114,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
129.9 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,80
Экономия при брони: -3,30 грн
114,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,70
Экономия при брони: -3,90 грн
112,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,00
Экономия при брони: -4,20 грн
112,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
136.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
139.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,60 грн
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