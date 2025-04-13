Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,80
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,70
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
10.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,30 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,00
Экономия при брони: -4,20 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 160
10.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Подорожник
Боярка, ул. Молодежная, 59
21.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
90.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 58
90.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 36,6
Яготин, ул. Независимости, 36
90.8 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
127.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
127.8 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,90 грн
Подорожник
Житомир, ул. Киевская, 100
132.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
133.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Варва, ул. Мира, 48-В
155.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
181.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека низких цен
Лубны, просп. Владимирский, 35
182.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,57
Экономия при брони: -6,12 грн