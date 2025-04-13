Киев
Торадив (Toradiv)

Торадив (Toradiv)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,71 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,91 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
114,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 28
9.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,80
Экономия при брони: -3,30 грн
114,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,70
Экономия при брони: -3,90 грн
112,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Тростянецкая, 6-Г
10.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,30 грн
114,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
117,00
Экономия при брони: -4,20 грн
112,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 160
10.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
114,50 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Боярка, ул. Молодежная, 59
21.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,70 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 130-А
90.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,60 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 21:00
Яготин, ул. Независимости, 58
90.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,60 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Яготин, ул. Независимости, 36
90.8 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
102,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 4
127.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
113,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
127.8 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
118,80
Экономия при брони: -4,90 грн
113,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Киевская, 100
132.0 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
111,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 30
133.3 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
111,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
155.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
111,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
111,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
181.1 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
131,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Лубны, просп. Владимирский, 35
182.4 км
Торадив таблетки 10 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
116,57
Экономия при брони: -6,12 грн
110,45 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное