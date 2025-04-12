При заболеваниях печени или почек перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом.

Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект. Учитывать, что у больных алкогольными нецирротическими пораженими печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Пациентам с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.

Если ребенок родился недоношенным и его возраст менее 3 месяцев, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Детям в возрасте от 2 до 3 месяцев не применять более 2 доз.

Не применять более 4 доз в сутки.

Не применять этот препарат ребенку более 3 дней без консультации врача или фармацевта.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом, если пациент принимает любые другие препараты.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.

Длительное применение без консультации врача может быть опасным.

Каждые 120 мг/5 мл суспензии содержат 2 г сорбита на 5 мл суспензии.

Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Наличие в составе метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).