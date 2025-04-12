Парацетамол Беби (Paracetamol Baby)
Парацетамол Беби инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 5 мл препарата содержат парацетамола 120 мг;
вспомогательные вещества: сорбит (Е 420); кислота лимонная моногидрат, глицерин; метилпарабен (Е 218); пропилпарабен (Е 216); ксантановая камедь; ароматизатор «Земляника», содержащий пропиленгликоль, ароматические вещества (натуральные, идентичные натуральным); вода очищенная.
Лекарственная форма
Суспензия оральная.
Основные физико-химические свойства: вязкая суспензия белого цвета с белыми кристаллами с фруктовым запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Анальгетики и антипиретики. Парацетамол.
Код АТС N02B E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Противоболевой и жаропонижающий эффект парацетамола обусловлен угнетением синтеза простагландинов и преимущественным влиянием на центр терморегуляции в гипоталамусе.
Фармакокинетика.
Парацетамол хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Пик концентрации в плазме крови достигается через 20–30 минут после приема. Метаболизируется в печени с образованием глюкуронида и сульфата парацетамола. Выводится в основном почками. Период полувыведения — от 1 до 4 часов.
Показания
Боль во время прорезывания зубов, зубная боль, боль в горле, лихорадка при простуде, гриппе и детских инфекциях, таких как ветрянка, коклюш, корь, паротит (свинка).
Препарат также рекомендован для лечения поствакцинальной гипертермии у младенцев в возрасте 2–3 месяца.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения. Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы.
Возраст младше 2 месяцев.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при одновременном применении с метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться — с холестирамином.
Антикоагулянтный эффект варфарина и других кумаринов может усиливаться при одновременном длительном регулярном ежедневном применении парацетамола, с повышением риска кровотечения периодический прием не имеет значительного эффекта.
Барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект парацетамола.
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени преобразования препарата на гепатотоксические метаболиты.
При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое воздействие препарата на печень. Одновременное применение высоких доз парацетамола с изониазидом повышает риск развития гепатотоксического синдрома.
Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Не применять одновременно с алкоголем.
Особенности применения
При заболеваниях печени или почек перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом.
Перед применением препарата необходимо посоветоваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые имеют антикоагулянтный эффект. Учитывать, что у больных алкогольными нецирротическими пораженими печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Пациентам с тяжелыми инфекциями, такими как сепсис, которые сопровождаются снижением уровня глутатиона, при приеме парацетамола может повыситься риск возникновения метаболического ацидоза. Симптомами метаболического ацидоза является глубокое, учащенное или затрудненное дыхание, тошнота, рвота, потеря аппетита. Следует немедленно обратиться к врачу в случае появления этих симптомов.
Если ребенок родился недоношенным и его возраст менее 3 месяцев, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.
Детям в возрасте от 2 до 3 месяцев не применять более 2 доз.
Не применять более 4 доз в сутки.
Не применять этот препарат ребенку более 3 дней без консультации врача или фармацевта.
Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом, если пациент принимает любые другие препараты.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Длительное применение без консультации врача может быть опасным.
Каждые 120 мг/5 мл суспензии содержат 2 г сорбита на 5 мл суспензии.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Наличие в составе метилпарабен (Е 218) и пропилпарабен (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Доза парацетамола зависит от возраста ребенка.
Для детей от 2 до 3 месяцев:
|Возраст: 2–3 месяца
|Доза
|1. Поствакцинальная гиперемия
2,5 мл суспензии
При необходимости дозу можно повторить, но не ранее чем через 4–6 часов.
2. Другие причини боли и лихорадки, только если:
- масса тела ребенка больше 4 кг;
- рожден после 37 недель.
Не назначать для детей в возрасте до 2 месяцев.
Не принимать более 2 доз.
Период между дозами должен составлять как минимум 4 часа.
В случае необходимости дополнительной дозы необходимо посоветоваться с врачом.
Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 лет:
|Возраст ребенка
|Доза (мл суспензии)
|Частота приема в сутки
3–6 месяцев
6–24 месяца
2–4 года
4–8 лет
8–10 лет
10–12 лет
2,5 мл
5 мл
7,5 мл
10 мл
15 мл
20 мл
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза
4 раза
- Не принимать больше 4 доз в сутки.
- Интервал между дозами должен составлять как минимум 4 часа.
- Не принимать этот препарат ребенку дольше 3 дней без консультации врача.
Разовая доза парацетамола составляет 10–15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза — 60 мг/кг массы тела.
Для удобного дозирования суспензии мерное устройство имеет отметки от 0 до 5 мл. Если необходимо отмерять дозу, которая составляет более 5 мл, отмерить сначала первые 5 мл суспензии, а затем — остаток дозы.
При использовании суспензии в дозе кратной 5 мл или 10 мл можно использовать препарат в виде саше.
Превышать рекомендуемую дозу.
Не принимать вместе с другими лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Перед применением необходимо взболтать флакон в течение 10 секунд или сделать суспензию однородной путем разминания саше.
Если ребенок рожден преждевременно и его возраст менее 3 месяцев, необходимо проконсультироваться с врачом перед применением.
Дети
Не рекомендуется применять препарат детям в возрасте младше 2 месяцев.
Рекомендуется применять детям в возрасте от 2 месяцев до 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы - анафилаксия, реакции гиперчувствительности, включая кожный зуд, сыпь на коже и слизистых оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритематозная, крапивница), ангионевротический отек, мультиформная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла);
со стороны пищеварительной системы - тошнота, боль в эпигастрии;
со стороны эндокринной системы - гипогликемия вплоть до гипогликемической комы;
со стороны системы крови и лимфатической системы - тромбоцитопения, агранулоцитоз, анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в сердце), гемолитическая анемия, синяки или кровотечения;
со стороны дыхательной системы - бронхоспазм у пациентов, чувствительных к аспирину и другим НПВП;
со стороны гепатобилиарной системы - нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи.
Асептическая пиурия.
Препарат может иметь незначительный слабительный эффект.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 мл или 100 мл во флаконе с дозирующим устройством в коробке по 5 мл или 10 мл в саше № 20 в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл, город Харьков, улица Шевченко, дом 22.