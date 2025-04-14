Парацетамол Беби (Paracetamol Baby)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека24
Одесса, ул. Итальянская, 83
4.4 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, дорога Люстдорфская, 31
6.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Одесса, ул. Палия Семена, 72
12.1 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
108.7 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
108.7 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
108.8 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
108.9 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Корабелов, 15/1
109.3 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 317
109.4 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Богоявленский, 338-А
109.4 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
109.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Фармакопейка
Николаев, ул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
109.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
110.1 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
110.1 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
110.2 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
111.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
111.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн