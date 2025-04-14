Парацетамол Беби (Paracetamol Baby)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
4.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 7
5.9 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Сатурн-фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 100-А
6.9 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
8.9 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3-А
10.3 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Магнолия
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
11.1 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
99.4 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
99.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
107.2 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
115.7 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
117.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
118.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
123.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
124.6 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
125.1 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мира, 9
127.8 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 7
127.9 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Парацетамол Беби суспензия оральная 120 мг/5 мл саше 10 мл №20
Корпорация Здоровье
139,60 грн