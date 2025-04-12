Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 баллон (30 мл) содержит стрептоцида растворимого 0,75 г, сульфатиазола натрия в пересчете на сульфатиазол натрия безводный 0,54 г, тимола 0,015 г, масла эвкалиптового 0,015 г, масла мяты перечной 0,015 г, шалфея лекарственного листьев экстракта жидкого (1:10) (экстрагент — этанол 70%) 1,26 г, ромашки экстракта жидкого (6:10) (экстрагент — этанол 50%) 1,26 г;
1 флакон (50 мл) содержит стрептоцида растворимого 1,25 г, сульфатиазола натрия в пересчете на сульфатиазол натрия безводный 0,9 г, тимола 0,025 г, масла эвкалиптового 0,025 г, масла мяты перечной 0,025 г, шалфея лекарственного листьев экстракта жидкого (1:10) (экстрагент — этанол 70%) 2,1 г, ромашки экстракта жидкого (6:10) (экстрагент — этанол 50%) 2,1 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, сахар-рафинад, глицерин, полисорбат, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета с характерным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код АТС R02A А20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические эффекты препарата обусловлены действием компонентов, входящих в его состав. Стрептоцид растворимый и сульфатиазол натрия оказывают антимикробное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вызывающих заболевания полости рта и глотки. Тимол обладает антисептическим, отхаркивающим и спазмолитическим действием. Масло эвкалиптовое обладает противовоспалительной и антисептической активностью. Шалфей оказывает интенсивное противомикробное действие, усиливается действием эвкалиптового масла. Масло мяты перечной при нанесении на слизистые оболочки оказывает умеренный местноанестезирующий эффект. Экстракт ромашки, наряду с противовоспалительным и противомикробным действием, стимулирует регенерацию тканей.
Комбинация указанных компонентов препарата обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и верхних дыхательных путей. Препарат оказывает противовоспалительный, противомикробный и противогрибковый эффекты активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также грибов рода Candida.
Показания
Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов и слизистой оболочки полости рта (тонзиллит, фарингит, ларингит, афтозный и язвенный стоматиты).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, наличие в анамнезе тяжелых токсико-аллергических реакций на сульфаниламиды.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно проконсультируйтесь с врачом о возможности применения препарата!
Возможно ослабление противомикробного действия препарата при одновременном применении с препаратами — производными парааминобензойной кислоты (новокаин, анестезин, дикаин).
Особенности применения
Перед применением препарата, особенно при склонности к аллергии, проконсультируйтесь с врачом! Без консультации врача не применяйте препарат более установленного срока!
Обязательно сообщите врачу о Вашей предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.
Недопустимо попадание препарата в глаза.
Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильного тампона удалить некротический налет. После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 мин.
При применении препарата детям следует учитывать, что разовая доза препарата, распыляется за 1–2 секунды, содержит 0,0076–0,0152 мл этанола (96%), что составляет на однократный прием: для детей в возрасте 3–5 лет (масса тела 15–21 кг) 0,0004–0,0013 мл/кг; в возрасте 6–12 лет (масса тела 21–38 кг) 0,0002–0,0007 мл/кг.
Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы.
Способ применения и дозы
Применять взрослым и детям в возрасте старше 3 лет местно на слизистые оболочки полости рта и носоглотки путем орошения, распыляя препарат в полость рта в течение 1–2 секунд.
Взрослым орошения проводить 3–4 раза в сутки.
Детям в возрасте старше 3 лет орошения проводят 1–2 раза в сутки, если нет особых указаний врача.
Продолжительность применения препарата зависит от течения заболевания и обычно составляет 3–10 суток.
Частота и длительность применения устанавливаются индивидуально врачом и зависит от тяжести заболевания!
Правила пользования баллоном/флаконом.
1. Снять защитный колпачок с баллона/флакона.
2. На шток клапана баллона надеть насадку горловую (распылитель), которая прилагается, убедившись предварительно в ее чистоте.
3. Встряхивать баллон/флакон в течение 1 мин и провести не более 5 нажатий на насадку до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие еще раз.
4. Свободный конец распылителя ввести в полость рта и, удерживая баллон вертикально, нажать на головку распылителя. Продолжительность распыления — 1–2 секунды.
5. Закончив орошение, снять распылитель со штока клапана баллона и закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.
6. Распылитель следует держать в чистоте, ежедневно промывая его под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.
Дети
Препарат не применять детям в возрасте младше 3 лет.
С осторожностью применять детям в возрасте старше 3 лет в связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма, обусловленного содержанием эвкалиптового и мяты перечной эфирных масел. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
Побочные реакции
В отдельных случаях возможны:
со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, бронхоспазм;
со стороны кожи: сыпь, зуд, крапивница, отек в месте контакта;
со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, местные эффекты (жжение во рту, ком в горле или першение);
другие: общая слабость, затруднение дыхания.
В случае выявления каких-либо нежелательных явлений или необычных реакций посоветуйтесь с врачом относительно дальнейшего применения препарата.
Срок годности
1,5 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
1 баллон 30 мл с насадкой-распылителем и защитным колпачком в коробке; 1 флакон 50 мл с оральным распылительным устройством и защитным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.