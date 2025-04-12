Перед применением препарата, особенно при склонности к аллергии, проконсультируйтесь с врачом! Без консультации врача не применяйте препарат более установленного срока!

Обязательно сообщите врачу о Вашей предыдущей реакции на прием препаратов этой группы.

Недопустимо попадание препарата в глаза.

Перед применением препарата рекомендуется прополоскать полость рта теплой кипяченой водой. С пораженных участков полости рта (язвы, эрозии) с помощью стерильного тампона удалить некротический налет. После орошения полости рта препаратом следует воздерживаться от приема пищи в течение 15–30 мин.

При применении препарата детям следует учитывать, что разовая доза препарата, распыляется за 1–2 секунды, содержит 0,0076–0,0152 мл этанола (96%), что составляет на однократный прием: для детей в возрасте 3–5 лет (масса тела 15–21 кг) 0,0004–0,0013 мл/кг; в возрасте 6–12 лет (масса тела 21–38 кг) 0,0002–0,0007 мл/кг.

Препарат содержит сахар, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам с врожденной непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы.