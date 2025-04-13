Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
57,00
Экономия при брони: -3,99 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
81,46
Экономия при брони: -2,44 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
82,84
Экономия при брони: -2,49 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Здолбуновская, 4
7.7 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
84,06
Экономия при брони: -2,52 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 73-А
8.1 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
80,83
Экономия при брони: -2,42 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Европейского Союза, 58
8.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
81,46
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
9.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
10.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
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Открывается через 42 мин
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Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
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Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
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Экономия при брони: -1,96 грн