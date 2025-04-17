Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
D.s.
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
104.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Хотяновка, ул. Валовая, 2-В
112.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Бровары, ул. Киевская, 241
114.7 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
82,84
Экономия при брони: -2,49 грн
Біла ромашка
Погребы, ул. Погребской путь, 19
114.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Юнкерова Николая, 92-А
124.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
65,36
Экономия при брони: -1,96 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Европейского Союза, 58
125.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
81,46
Экономия при брони: -2,44 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Порика Василия, 5-А
125.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Подорожник
Киев, ул. Энтузиастов, 7
127.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, бульв. Бучмы Амвросия, 6-А
127.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
65,30
Экономия при брони: -3,80 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Здолбуновская, 4
129.0 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
84,06
Экономия при брони: -2,52 грн
Свк фарм
Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
129.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
129.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
72,00
Экономия при брони: -5,04 грн
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 47
130.2 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
82,81
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,82
Экономия при брони: -3,82 грн
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 176
132.1 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
81,46
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Біла ромашка
Киев, ул. Гната Юры, 20
134.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн