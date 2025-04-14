Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
102.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
64,80
Экономия при брони: -3,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
128.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
68,40
Экономия при брони: -4,00 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пл. Павленковская, 3
130.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
56,84
Экономия при брони: -1,71 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
187.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-А
193.8 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Украинских Соколов, 1-Ж
196.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Непокоренных, 35-Д
197.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
202.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
74,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
203.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
203.5 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
203.6 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Сорочинская, 13-А
204.3 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
204.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
225.4 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Киевская, 60
226.8 км
Ингалипт-Здоровье форте с ромашкой спрей для ротовой полости баллон 30 мл №1
Корпорация Здоровье