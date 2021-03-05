Деакура (Deacura) (173424) - инструкция по применению ATC-классификация
Деакура инструкция по применению
Фармакологические свойства
биотин является жизненно важным для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка, при парентеральном питании, при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз, у больных, находящихся на гемодиализе.
Биотин (витамин Н, витамин В7) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков, является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилазы, оказывает инсулиноподобное действие и принимает участие в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания глюкозы крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка — коллагена, таким образом положительно влияя на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).
Биотин поступает в организм человека с продуктами питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхних отделах тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде.
Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.
Связывание биотина с белками плазмы крови составляет 80%.
Концентрация свободного или только слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом. Биотин выводится в неизмененном виде (около 50%) и в виде биологически неактивных метаболитов. T½ зависит от величины введенной дозы и составляет почти 26 ч после введения дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T½ после введения той же дозы сокращается до 10–14 ч.
Показания Деакура
лечение заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания кожи, ногтей, волос.
Лечение генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилазы).
Применение Деакура
рекомендуемая доза при лечении заболеваний ногтей, волос, кожи — 1 таблетка в сутки (что соответствует 2,5 мг биотина). Для получения быстрого эффекта рекомендуется удвоить дозу в течение первой недели лечения (суточная доза составляет 5 мг биотина).
Для лечения генетически обусловленных энзимопатий, ассоциированных с биотином (множественная недостаточность карбоксилазы), назначают 4–8 таблеток (суточная доза — до 20 мг биотина) в 1–2 приема в сутки.
Продолжительность курса лечения зависит от характера и течения заболевания и обычно составляет 1 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к биотину или другим компонентам препарата.
Побочные эффекты
очень редко отмечаются аллергические реакции на коже (крапивница). В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций рекомендуется прекратить лечение и обратиться к врачу.
Особые указания
препарат содержит лактозу, поэтому у пациентов с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.
Применение в период беременности и кормления грудью. Перед применением следует обратиться к врачу.
Дети. Данные о применении препарата у детей отсутствуют.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
существует информация, что антиконвульсанты снижают уровень биотина в плазме крови.
Употребление большого количества сырых яиц на протяжении 2–3 нед может вызвать дефицит биотина.
Пантотеновая кислота в высоких дозах конкурирует с биотином, поэтому следует избегать их одновременного применения.
Передозировка
не сообщалось.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.