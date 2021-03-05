биотин является жизненно важным для развития и роста клеток. Как кофермент играет важную роль в глюконеогенезе, липогенезе, биотрансформации пропионатов и расщеплении лейцина. Недостаточность биотина может возникать при несбалансированном питании, длительных диетах и употреблении сырого яичного белка, при парентеральном питании, при синдроме мальабсорбции, после резекции тонкого кишечника, при ассоциированной с биотином множественной недостаточности карбоксилаз, у больных, находящихся на гемодиализе.

Биотин (витамин Н, витамин В 7 ) является водорастворимым витамином группы В. В организме биотин играет важную роль в обмене углеводов, жиров и белков, является жизненно необходимым для нормального роста и развития клеток. При попадании в организм биотин действует как кофермент карбоксилазы, оказывает инсулиноподобное действие и принимает участие в процессе глюконеогенеза (благодаря участию в синтезе глюкокиназы), вследствие чего способствует стабилизации содержания глюкозы крови, улучшает функцию нервной системы. Биотин является синергистом других витаминов группы В, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, цианокобаламина. Есть данные об участии биотина в синтезе пуриновых нуклеотидов. Биотин является источником серы, которая принимает участие в синтезе белка — коллагена, таким образом положительно влияя на структуру кожи и ее придатков (волос, ногтей).

Биотин поступает в организм человека с продуктами питания, а также синтезируется микрофлорой кишечника. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхних отделах тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде.

Всасывание происходит главным образом за счет диффузии.

Связывание биотина с белками плазмы крови составляет 80%.

Концентрация свободного или только слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом. Биотин выводится в неизмененном виде (около 50%) и в виде биологически неактивных метаболитов. T ½ зависит от величины введенной дозы и составляет почти 26 ч после введения дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T ½ после введения той же дозы сокращается до 10–14 ч.