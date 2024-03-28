БИОТИН (BIOTINUM) Действующее вещество
Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.
фармакодинамика. Биотин — водорастворимый витамин группы В, известный также под названиями витамин Н, витамин В7 и кофермент R. Биотин принимает участие в обмене веществ (входит в состав ферментов, регулирующих белковый, углеводный и жировой обмен) и оказывает положительное влияние на рост и строение волос, ногтей, структуру кожи. Он относится к водорастворимым витаминам и поэтому не может накапливаться в организме. Биотин играет в организме человека специфическую роль при развитии кожи и ее придатков — ногтей и волос. Ногти и волосы в основном состоят из белкового материала — кератина. Биотин играет важную роль в создании основы кератиновой субстанции. Таким образом, кератин улучшает структуру ногтей, волос и кожи. Биотин необходим для восстановления структуры ногтей, эффективно устраняет их ломкость и расслоение. Исследования показали, что биотин способствует устранению мелких морщин кожи лица, шелушений, себореи кожи головы и преждевременного возникновения седых волос, выпадения, ломкости волос.
Биотин стабилизирует содержание глюкозы в крови. Биотин является переносчиком серы, что положительно влияет на структуру кожи, волос, ногтей.
В опытах на животных биотин оказывал лишь незначительное токсическое действие, зависящее от вида животного и точки его действия. Мутагенные, тератогенные и онкогенные эффекты не отмечены.
Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхнем участке тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии. В недавних исследованиях отмечен активный транспортный механизм, действующий при помощи выступающего в роли переносчика комплекса биотин-Na+. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%.
Концентрация свободного или только слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом в неизмененном виде (около 50%), а также в виде биологически инертных продуктов обмена. T½ зависит от величины введенной дозы и составляет около 26 ч после применения дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T½ после введения той же дозы уменьшается до 10–14 ч.
комплексная терапия и профилактика заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания ногтей (ломкость, расслоение, нарушение роста ногтей или их структуры); заболевания волос (истончение волос, секущиеся и ломкие волосы, выпадение волос (алопеция), преждевременная седина; повышенная жирность или, наоборот, их чрезмерная сухость); заболевания кожи (дерматит, жирная себорея, сухость кожи, шелушение); нарушения со стороны ЖКТ; ухудшение психоэмоционального состояния (апатия, повышенная раздражительность и утомляемость, сонливость, мышечная слабость).
по 1 таблетке (до 2,5 мг биотина) в сутки. Для усиления эффекта рекомендуется удвоение суточной дозы (повышение до 5 мг биотина) в течение 1-й недели лечения.
Для терапии при синдроме мальабсорбции принимают до 4 таблеток (до 10 мг биотина) в сутки.
Для лечения у пациентов с генетическими дефектами биотинзависимых ферментов (множественный дефицит карбоксилаз) принимают до 8 таблеток (до 20 мг биотина) в сутки.
Таблетки принимать до еды, запивая небольшим количеством жидкости.
повышенная чувствительность к одному или нескольким ингредиентам препарата.
не выявлены.
чрезмерное потребление сырого яичного белка может подавить положительный эффект биотина.
Период беременности и кормления грудью. В соответствии с общепринятыми принципами применять биотин в период беременности и кормления грудью можно только после объективной оценки соотношения ожидаемой пользы и вероятного риска, а также только по назначению врача. Сведения об отрицательном влиянии препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.
биотин не следует применять одновременно с противосудорожными средствами (с препаратами, способными предупреждать или устранять судороги), поскольку эти вещества могут снижать уровень биотина в плазме крови.
не отмечена.