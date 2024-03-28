Все аптеки Украины
Активные вещества — “Б”БИОТИН (BIOTINUM)

БИОТИН (BIOTINUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 10 препаратов
Волвит® таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30; Гледфарм Лтд
Волвит® Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30 Гледфарм Лтд
В 1130 аптеках
от 207,42 грн
Цены в аптеках
Биотин-КВ таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Биотин-КВ Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 930 аптеках
от 144,50 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Polpharma
В 778 аптеках
от 196,50 грн
Цены в аптеках
Биотин-КВ таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Биотин-КВ Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 681 аптеке
от 229,23 грн
Цены в аптеках
Деакура таблетки, 5 мг, флакон, № 50; Dermapharm AG
Деакура Таблетки, 5 мг, флакон, № 50 Dermapharm AG
В 573 аптеках
от 295,80 грн
Цены в аптеках
Натубиотин таблетки, 5 мг, блистер, № 30; Alpen Pharma AG
Натубиотин Таблетки, 5 мг, блистер, № 30 Alpen Pharma AG
В 520 аптеках
от 337,93 грн
Цены в аптеках
Биотебал таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Polpharma
Биотебал Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Polpharma
В 371 аптеке
от 344,81 грн
Цены в аптеках
Натубиотин таблетки, 10 мг, блистер, № 30; Alpen Pharma AG
Натубиотин Таблетки, 10 мг, блистер, № 30 Alpen Pharma AG
В 90 аптеках
от 627,36 грн
Цены в аптеках
Медобиотин таблетки, 2,5 мг, № 60; Мибе Украина
Медобиотин Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мибе Украина
В 84 аптеках
от 247,00 грн
Цены в аптеках
Натубиотин таблетки, 5 мг, блистер, № 60; Alpen Pharma AG
Натубиотин Таблетки, 5 мг, блистер, № 60 Alpen Pharma AG
В 23 аптеках
от 650,77 грн
Цены в аптеках
Mm = 244,3 Да. Точка плавления — 232,5. log P (октанол-вода) = 0,390.
Кристаллическое вещество, хорошо растворяется в различных р-рах щелочей, плохо — в воде и этаноле, не растворяется в этиловом спирте и хлороформе. Не разлагается при нагревании в р-рах кислот и оснований. Легко окисляется до сульфоксида и сульфона.
БИОТИН (BIOTINUM)
CAS №: 58-85-5 C10H16N2O3S
USPDDN: биотин; CTFA: коэнзим R, витамин H; HSDB, RTECS: витамин B7.

фармакодинамика. Биотин — водорастворимый витамин группы В, известный также под названиями витамин Н, витамин В7 и кофермент R. Биотин принимает участие в обмене веществ (входит в состав ферментов, регулирующих белковый, углеводный и жировой обмен) и оказывает положительное влияние на рост и строение волос, ногтей, структуру кожи. Он относится к водорастворимым витаминам и поэтому не может накапливаться в организме. Биотин играет в организме человека специфическую роль при развитии кожи и ее придатков — ногтей и волос. Ногти и волосы в основном состоят из белкового материала — кератина. Биотин играет важную роль в создании основы кератиновой субстанции. Таким образом, кератин улучшает структуру ногтей, волос и кожи. Биотин необходим для восстановления структуры ногтей, эффективно устраняет их ломкость и расслоение. Исследования показали, что биотин способствует устранению мелких морщин кожи лица, шелушений, себореи кожи головы и преждевременного возникновения седых волос, выпадения, ломкости волос.
Биотин стабилизирует содержание глюкозы в крови. Биотин является переносчиком серы, что положительно влияет на структуру кожи, волос, ногтей.
В опытах на животных биотин оказывал лишь незначительное токсическое действие, зависящее от вида животного и точки его действия. Мутагенные, тератогенные и онкогенные эффекты не отмечены.
Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхнем участке тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии. В недавних исследованиях отмечен активный транспортный механизм, действующий при помощи выступающего в роли переносчика комплекса биотин-Na+. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%.
Концентрация свободного или только слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом в неизмененном виде (около 50%), а также в виде биологически инертных продуктов обмена. T½ зависит от величины введенной дозы и составляет около 26 ч после применения дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T½ после введения той же дозы уменьшается до 10–14 ч.

комплексная терапия и профилактика заболеваний, вызванных дефицитом биотина: заболевания ногтей (ломкость, расслоение, нарушение роста ногтей или их структуры); заболевания волос (истончение волос, секущиеся и ломкие волосы, выпадение волос (алопеция), преждевременная седина; повышенная жирность или, наоборот, их чрезмерная сухость); заболевания кожи (дерматит, жирная себорея, сухость кожи, шелушение); нарушения со стороны ЖКТ; ухудшение психоэмоционального состояния (апатия, повышенная раздражительность и утомляемость, сонливость, мышечная слабость).

по 1 таблетке (до 2,5 мг биотина) в сутки. Для усиления эффекта рекомендуется удвоение суточной дозы (повышение до 5 мг биотина) в течение 1-й недели лечения.
Для терапии при синдроме мальабсорбции принимают до 4 таблеток (до 10 мг биотина) в сутки.
Для лечения у пациентов с генетическими дефектами биотинзависимых ферментов (множественный дефицит карбоксилаз) принимают до 8 таблеток (до 20 мг биотина) в сутки.
Таблетки принимать до еды, запивая небольшим количеством жидкости.

повышенная чувствительность к одному или нескольким ингредиентам препарата.

не выявлены.

чрезмерное потребление сырого яичного белка может подавить положительный эффект биотина.
Период беременности и кормления грудью. В соответствии с общепринятыми принципами применять биотин в период беременности и кормления грудью можно только после объективной оценки соотношения ожидаемой пользы и вероятного риска, а также только по назначению врача. Сведения об отрицательном влиянии препарата в период беременности и кормления грудью отсутствуют.

биотин не следует применять одновременно с противосудорожными средствами (с препаратами, способными предупреждать или устранять судороги), поскольку эти вещества могут снижать уровень биотина в плазме крови.

не отмечена.