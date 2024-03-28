БИОТИН (BIOTINUM)

фармакодинамика. Биотин — водорастворимый витамин группы В, известный также под названиями витамин Н, витамин В 7 и кофермент R. Биотин принимает участие в обмене веществ (входит в состав ферментов, регулирующих белковый, углеводный и жировой обмен) и оказывает положительное влияние на рост и строение волос, ногтей, структуру кожи. Он относится к водорастворимым витаминам и поэтому не может накапливаться в организме. Биотин играет в организме человека специфическую роль при развитии кожи и ее придатков — ногтей и волос. Ногти и волосы в основном состоят из белкового материала — кератина. Биотин играет важную роль в создании основы кератиновой субстанции. Таким образом, кератин улучшает структуру ногтей, волос и кожи. Биотин необходим для восстановления структуры ногтей, эффективно устраняет их ломкость и расслоение. Исследования показали, что биотин способствует устранению мелких морщин кожи лица, шелушений, себореи кожи головы и преждевременного возникновения седых волос, выпадения, ломкости волос.

Биотин стабилизирует содержание глюкозы в крови. Биотин является переносчиком серы, что положительно влияет на структуру кожи, волос, ногтей.

В опытах на животных биотин оказывал лишь незначительное токсическое действие, зависящее от вида животного и точки его действия. Мутагенные, тератогенные и онкогенные эффекты не отмечены.

Фармакокинетика. Всасывание свободного биотина начинается уже в верхнем участке тонкой кишки. Здесь молекула биотина проникает через стенку кишки в неизмененном виде. Всасывание происходит главным образом за счет диффузии. В недавних исследованиях отмечен активный транспортный механизм, действующий при помощи выступающего в роли переносчика комплекса биотин-Na+. Степень связывания биотина с белками плазмы крови составляет 80%.

Концентрация свободного или только слабосвязанного биотина в крови составляет, как правило, от 200 до 1200 мкг/л. Биотин выводится с мочой (от 6 до 50 мкг/сут) и калом в неизмененном виде (около 50%), а также в виде биологически инертных продуктов обмена. T ½ зависит от величины введенной дозы и составляет около 26 ч после применения дозы 100 мкг/кг массы тела. У больных с недостаточностью биотинидазы T ½ после введения той же дозы уменьшается до 10–14 ч.