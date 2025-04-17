Киев
Деакура (Deacura)

Деакура (Deacura)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
484,06
Экономия при брони: -14,52 грн
469,54 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
489,10
Экономия при брони: -122,30 грн
366,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
435,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
380,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
366,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
380,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
362,31 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
306,23 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
366,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
380,43 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
410,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
406,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
364,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
362,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
434,00 грн
Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
414,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
361,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
366,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
380,43 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
380,43 грн
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