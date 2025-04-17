Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках в Чернигов
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
484,06
Экономия при брони: -14,52 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
489,10
Экономия при брони: -122,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Теробороны, 11
2.5 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека твоей родини
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
Аптека бам
Чернигов, просп. Мира, 201
3.0 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
465,40
Экономия при брони: -98,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG
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Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Деакура таблетки 5 мг флакон №50
Dermapharm AG