фармакодинамика. Ирбесартан — сильнодействующий пероральный селективный антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА II — типа AT 1 ). Считают, что он блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II, опосредованные через рецептор типа AT 1 , независимо от источника или пути синтеза ангиотензина II. Селективное антагонистическое действие относительно рецепторов ангиотензина II (AT 1 ) приводит к повышению концентрации ренина и ангиотензина II и снижению концентрации альдостерона в плазме крови. При применении препарата в рекомендуемых дозах уровень калия в сыворотке крови существенно не изменяется. Ирбесартан не подавляет АПФ (кининаза II) — фермент, который вырабатывает ангиотензин II, осуществляет метаболическую деградацию брадикинина с образованием неактивных метаболитов. Для проявления своего эффекта ирбесартан не требует метаболической активации.

Клиническая эффективность при АГ. Ирбесартан снижает АД при минимальном изменении ЧСС. Снижение АД при приеме 1 раз в сутки дозозависимое, с тенденцией к выходу на плато в дозе >300 мг. Дозы 150–300 мг при приеме 1 раз в сутки снижают показатели АД в положении лежа на спине или сидя в конце действия препарата (то есть через 24 ч после приема препарата) в среднем на 8–13/5–8 мм рт. ст. (систолическое/диастолическое) больше, чем прием плацебо.

Максимальное снижение АД достигается через 3–6 ч после приема препарата, гипотензивный эффект сохраняется по крайней мере на протяжении 24 ч.

Через 24 ч после приема в рекомендуемых дозах снижение АД составляет 60–70% по сравнению с показателем максимального снижения диастолического и систолического АД. Прием препарата в дозе 150 мг 1 раз в сутки обусловливает эффект (на минимуме действия и в среднем за 24 ч), аналогичный таковому при распределении этой суточной дозы на 2 приема.

Антигипертензивное действие препарата Конвериум проявляется на протяжении 1–2 нед, а максимальный эффект достигается на 4–6-й неделе от начала лечения. Антигипертензивный эффект сохраняется во время продолжительного лечения. После прекращения лечения АД постепенно возвращается к исходному уровню. Синдром отмены в виде увеличения выраженности АГ после прекращения приема препарата не отмечен.

Ирбесартан одновременно с диуретиками тиазидного типа проявляют аддитивный гипотензивный эффект. У пациентов, у которых монотерапия ирбесартаном не обеспечивала необходимого эффекта, одновременное применение гидрохлоротиазида в низкой дозе (12,5 мг) с ирбесартаном 1 раз сутки обусловливало более выраженное снижение АД минимум на 7–10/3–6 мм рт. ст. (систолическое/диастолическое), по сравнению с приемом плацебо.

Фармакокинетика. После перорального приема ирбесартан хорошо абсорбируется: в исследованиях выявлено, что абсолютная биодоступность составляет около 60–80%. Одновременный прием пищи существенно не влияет на биодоступность ирбесартана. Связывание с белками плазмы крови составляет ≈96%, при этом связывание с клетками крови незначительное. Объем распределения — 53–93 л. После перорального или в/в введения 14С ирбесартана 80–85% циркулирующей в плазме крови радиоактивной метки приходится на неизмененный ирбесартан. Ирбесартан метаболизируется в печени путем конъюгации с глюкуронидом и окисления. Основным циркулирующим в крови метаболитом является ирбесартан-глюкуронид (≈6%). Данные исследований in vitro свидетельствуют, что ирбесартан окисляется в основном ферментом CYP 2C9 цитохрома P450; изофермент CYP 3A4 на него почти не влиял.

Фармакокинетика ирбесартана в диапазоне доз 10–600 мг линейная и пропорциональна принятой дозе. Менее пропорциональное повышение абсорбции при пероральном приеме отмечают в дозе >600 мг (в 2 раза выше максимальной рекомендованной дозы); механизм этого неизвестен. С max в плазме крови достигается через 1,5–2 ч после перорального приема препарата. Общий и почечный клиренс составляют 157–176 и 3–3,5 мл/мин соответственно. Заключительный Т ½ ирбесартана — 11–15 ч. Равновесные концентрации в плазме крови достигаются через 3 дня после начала применения препарата 1 раз в сутки. При применении 1 раз в сутки кумуляция ирбесартана в плазме крови невысокая (<20%). В ходе проведенного исследования у женщин с АГ отмечена несколько более высокая концентрация ирбесартана в плазме крови. Однако отличий в Т ½ и кумуляции ирбесартана не было. Для женщин изменять дозу нет необходимости. У лиц пожилого возраста (>65 лет) значения АUС и C mаx для ирбесартана были несколько выше, чем у пациент молодого (18–40 лет) возраста. Однако заключительный Т ½ существенно не изменялся. Для пациентов пожилого возраста изменять дозу лекарственного средства нет необходимости.

Ирбесартан и его метаболиты выводятся через желчь и почки. После перорального или в/в введения 14С ирбесартана ≈20% радиоактивной метки выявляют в моче, остаток — в кале. Менее 2% принятой дозы ирбесартана экскретируется с мочой в неизмененном виде.

В одном исследовании изучали фармакокинетику ирбесартана у 23 детей с АГ после применения ирбесартана в дозе 2 мг/кг массы тела 1 и несколько раз в сутки, вплоть до максимальной суточной дозы 150 мг, на протяжении 4 нед. Для сравнения фармакокинетики с таковой у взрослых отобрали 21 ребенка из этих 23 (12 детей в возрасте старше 12 лет, 9 — в возрасте 6–12 лет). Полученные результаты свидетельствуют, что C max , АUС и клиренс у детей были сравнимы с соответствующими показателями у взрослых пациентов, принимавших 150 мг ирбесартана в сутки. При применении препарата 1 раз в сутки кумуляция ирбесартана в плазме крови была невысокой (18%).

Нарушение функции почек. У больных с нарушением функции почек или у пациентов, которым проводится гемодиализ, фармакокинетические параметры ирбесартана существенно не изменяются. Ирбесартан не выводится из организма при гемодиализе.

Нарушение функции печени. Фармакокинетические параметры ирбесартана существенно не изменяются у больных циррозом печени легкой или умеренной тяжести. Исследований при участии пациентов с тяжелой недостаточностью функции печени не проводили.