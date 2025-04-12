Конвериум (Converium)
Конвериум инструкция по применению
Состав
Ирбесартан - 150 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ирбесартан — сильнодействующий пероральный селективный антагонист рецепторов ангиотензина II (АРА II — типа AT1). Считают, что он блокирует все физиологически значимые эффекты ангиотензина II, опосредованные через рецептор типа AT1, независимо от источника или пути синтеза ангиотензина II. Селективное антагонистическое действие относительно рецепторов ангиотензина II (AT1) приводит к повышению концентрации ренина и ангиотензина II и снижению концентрации альдостерона в плазме крови. При применении препарата в рекомендуемых дозах уровень калия в сыворотке крови существенно не изменяется. Ирбесартан не подавляет АПФ (кининаза II) — фермент, который вырабатывает ангиотензин II, осуществляет метаболическую деградацию брадикинина с образованием неактивных метаболитов. Для проявления своего эффекта ирбесартан не требует метаболической активации.
Клиническая эффективность при АГ. Ирбесартан снижает АД при минимальном изменении ЧСС. Снижение АД при приеме 1 раз в сутки дозозависимое, с тенденцией к выходу на плато в дозе >300 мг. Дозы 150–300 мг при приеме 1 раз в сутки снижают показатели АД в положении лежа на спине или сидя в конце действия препарата (то есть через 24 ч после приема препарата) в среднем на 8–13/5–8 мм рт. ст. (систолическое/диастолическое) больше, чем прием плацебо.
Максимальное снижение АД достигается через 3–6 ч после приема препарата, гипотензивный эффект сохраняется по крайней мере на протяжении 24 ч.
Через 24 ч после приема в рекомендуемых дозах снижение АД составляет 60–70% по сравнению с показателем максимального снижения диастолического и систолического АД. Прием препарата в дозе 150 мг 1 раз в сутки обусловливает эффект (на минимуме действия и в среднем за 24 ч), аналогичный таковому при распределении этой суточной дозы на 2 приема.
Антигипертензивное действие препарата Конвериум проявляется на протяжении 1–2 нед, а максимальный эффект достигается на 4–6-й неделе от начала лечения. Антигипертензивный эффект сохраняется во время продолжительного лечения. После прекращения лечения АД постепенно возвращается к исходному уровню. Синдром отмены в виде увеличения выраженности АГ после прекращения приема препарата не отмечен.
Ирбесартан одновременно с диуретиками тиазидного типа проявляют аддитивный гипотензивный эффект. У пациентов, у которых монотерапия ирбесартаном не обеспечивала необходимого эффекта, одновременное применение гидрохлоротиазида в низкой дозе (12,5 мг) с ирбесартаном 1 раз сутки обусловливало более выраженное снижение АД минимум на 7–10/3–6 мм рт. ст. (систолическое/диастолическое), по сравнению с приемом плацебо.
Фармакокинетика. После перорального приема ирбесартан хорошо абсорбируется: в исследованиях выявлено, что абсолютная биодоступность составляет около 60–80%. Одновременный прием пищи существенно не влияет на биодоступность ирбесартана. Связывание с белками плазмы крови составляет ≈96%, при этом связывание с клетками крови незначительное. Объем распределения — 53–93 л. После перорального или в/в введения 14С ирбесартана 80–85% циркулирующей в плазме крови радиоактивной метки приходится на неизмененный ирбесартан. Ирбесартан метаболизируется в печени путем конъюгации с глюкуронидом и окисления. Основным циркулирующим в крови метаболитом является ирбесартан-глюкуронид (≈6%). Данные исследований in vitro свидетельствуют, что ирбесартан окисляется в основном ферментом CYP 2C9 цитохрома P450; изофермент CYP 3A4 на него почти не влиял.
Фармакокинетика ирбесартана в диапазоне доз 10–600 мг линейная и пропорциональна принятой дозе. Менее пропорциональное повышение абсорбции при пероральном приеме отмечают в дозе >600 мг (в 2 раза выше максимальной рекомендованной дозы); механизм этого неизвестен. Сmax в плазме крови достигается через 1,5–2 ч после перорального приема препарата. Общий и почечный клиренс составляют 157–176 и 3–3,5 мл/мин соответственно. Заключительный Т½ ирбесартана — 11–15 ч. Равновесные концентрации в плазме крови достигаются через 3 дня после начала применения препарата 1 раз в сутки. При применении 1 раз в сутки кумуляция ирбесартана в плазме крови невысокая (<20%). В ходе проведенного исследования у женщин с АГ отмечена несколько более высокая концентрация ирбесартана в плазме крови. Однако отличий в Т½ и кумуляции ирбесартана не было. Для женщин изменять дозу нет необходимости. У лиц пожилого возраста (>65 лет) значения АUС и Cmаx для ирбесартана были несколько выше, чем у пациент молодого (18–40 лет) возраста. Однако заключительный Т½ существенно не изменялся. Для пациентов пожилого возраста изменять дозу лекарственного средства нет необходимости.
Ирбесартан и его метаболиты выводятся через желчь и почки. После перорального или в/в введения 14С ирбесартана ≈20% радиоактивной метки выявляют в моче, остаток — в кале. Менее 2% принятой дозы ирбесартана экскретируется с мочой в неизмененном виде.
В одном исследовании изучали фармакокинетику ирбесартана у 23 детей с АГ после применения ирбесартана в дозе 2 мг/кг массы тела 1 и несколько раз в сутки, вплоть до максимальной суточной дозы 150 мг, на протяжении 4 нед. Для сравнения фармакокинетики с таковой у взрослых отобрали 21 ребенка из этих 23 (12 детей в возрасте старше 12 лет, 9 — в возрасте 6–12 лет). Полученные результаты свидетельствуют, что Cmax, АUС и клиренс у детей были сравнимы с соответствующими показателями у взрослых пациентов, принимавших 150 мг ирбесартана в сутки. При применении препарата 1 раз в сутки кумуляция ирбесартана в плазме крови была невысокой (18%).
Нарушение функции почек. У больных с нарушением функции почек или у пациентов, которым проводится гемодиализ, фармакокинетические параметры ирбесартана существенно не изменяются. Ирбесартан не выводится из организма при гемодиализе.
Нарушение функции печени. Фармакокинетические параметры ирбесартана существенно не изменяются у больных циррозом печени легкой или умеренной тяжести. Исследований при участии пациентов с тяжелой недостаточностью функции печени не проводили.
Показания Конвериум
эссенциальная гипертензия. АГ у пациентов с заболеванием почек и сахарным диабетом ІІ типа в составе антигипертензивной терапии.
Применение Конвериум
обычная начальная и поддерживающая доза составляет 150 мг 1 раз в сутки во время приема пищи или натощак. Конвериум в дозе 150 мг 1 раз в сутки обычно обеспечивает лучший 24-часовой контроль АД, чем в дозе 75 мг. Однако в начале терапии можно применять дозу 75 мг, особенно для пациентов, которые находятся на гемодиализе, или для пациентов в возрасте старше 75 лет.
Для пациентов, у которых АД недостаточно регулируется при приеме дозы 150 мг 1 раз в сутки, доза препарата Конвериум может быть повышена до 300 мг 1 раз в сутки или можно дополнительно назначить другой антигипертензивный препарат. В частности, установлено, что при добавлении к терапии препаратом Конвериум диуретика, такого как гидрохлоротиазид, проявляется дополнительный эффект.
Для пациентов с АГ и сахарным диабетом ІІ типа лечение необходимо начинать с дозы 150 мг ирбесартана 1 раз в сутки, затем довести ее до дозы 300 мг 1 раз в сутки, которая является оптимальной поддерживающей дозой для лечения пациентов с заболеванием почек.
Препарат Конвериум оказывает положительное нефропротекторное влияние на почки у пациентов с АГ и сахарным диабетом ІІ типа. Для достижения целевого уровня АД ирбесартан применяют как дополнение к другим антигипертензивным средствам при необходимости.
Почечная недостаточность. Для пациентов с нарушением функции почек изменять дозирование нет необходимости. Лицам, находящимся на гемодиализе, следует применять препарат в более низкой начальной дозе (75 мг).
Уменьшение внутрисосудистого объема жидкости. Уменьшение объема жидкости/циркулирующей крови и/или недостаток натрия необходимо скорректировать до начала применения препарата Конвериум.
Печеночная недостаточность. Для пациентов с печеночной недостаточностью легкой и умеренной степени изменять дозу не следует. Клинического опыта применения препарата для лечения лиц с тяжелой печеночной недостаточностью нет.
Пациенты пожилого возраста. Хотя лечение пациентов в возрасте старше 75 лет следует начинать с дозы 75 мг, обычно коррекция дозы не требуется.
Применение в педиатрии. Ирбесартан не рекомендуют применять для лечения детей и подростков ввиду недостатка данных относительно его безопасности и эффективности.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата. Период беременности и кормления грудью. Детский возраст. Непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа или мальабсорбция глюкозы-галактозы.
Побочные эффекты
частота нижеприведенных побочных реакций определялась так: очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/1000, <1/100), очень редко (<1/10 000). В пределах каждой группы побочные эффекты представлены в порядке уменьшения значимости.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия, гиперемия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — кашель.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота; нечасто — диарея, диспепсия/изжога.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — половая дисфункция.
Общее состояние и состояние в месте введения: часто — утомляемость; нечасто — боль в грудной клетке.
Лабораторные исследования: часто — значительное повышение уровня КФК в плазме крови, которое не сопровождалось клиническими проявлениями со стороны скелетно-мышечной системы.
АГ у пациентов с заболеванием почек и сахарным диабетом ІІ типа. Кроме вышеописанных побочных эффектов, ортостатическое головокружение и ортостатическую гипотензию выявляли у больных сахарным диабетом с АГ, у которых отмечали микроальбуминурию и нормальную функцию почек (нечастые побочные эффекты).
У больных сахарным диабетом с АГ, у которых была хроническая почечная недостаточность и выраженная протеинурия, отмечены нижеуказанные дополнительные побочные эффекты.
Со стороны нервной системы: часто — ортостатическое головокружение.
Со стороны сосудов: часто — ортостатическая гипотензия.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: часто — боль в костях и мышцах.
Лабораторные исследования. У больных сахарным диабетом, принимавших ирбесартан, чаще отмечали гиперкалиемию. При применении 300 мг ирбесартана у больных сахарным диабетом с АГ, у которых отмечена микроальбуминурия и нормальная функция почек, выявляли гиперкалиемию (>5,5 мЭкв/моль) у 29,4% (очень часто выявляемые побочные эффекты). У больных сахарным диабетом с АГ и хронической почечной недостаточностью и выраженной протеинурией, принимавших ирбесартан, отмечали гиперкалиемию (>5,5 мЭкв/моль) у 46,3% (очень распространенные побочные эффекты). Снижение уровня гемоглобина, не имевшее клинического значения, выявляли у больных с АГ и прогрессирующей диабетической нефропатией, которые принимали ирбесартан (частые побочные эффекты).
Во время периода постмаркетинговых исследований сообщалось о нижеуказанных дополнительных побочных эффектах. Поскольку эти данные получены из спонтанных сообщений, определить частоту их возникновения невозможно.
Со стороны иммунной системы. Как и в случае с другими АРА II, редко сообщалось о реакциях повышенной чувствительности, таких как высыпания, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны метаболизма и питания: гиперкалиемия.
Со стороны нервной системы: головная боль.
Со стороны слуха и вестибулярного аппарата: шум в ушах.
Со стороны пищеварительной системы: дисгевзия (изменение вкусовых ощущений).
Гепатобилиарные нарушения: гепатит, нарушение функции печени.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани: артралгия, миалгия (в некоторых случаях связанная с повышением уровня КФК в плазме крови), судороги мышц.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нарушение функции почек, включая почечную недостаточность у пациентов группы повышенного риска (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Со стороны кожи и подкожной ткани: лейкоцитокластический васкулит.
Побочные реакции в педиатрии. У детей и подростков в возрасте 6–16 лет с АГ отмечали такие побочные эффекты: головная боль (7,9%), артериальная гипотензия (2,2%), головокружение (1,9%), кашель (0,9%). Чаще всего выявляли отклонения от нормы таких лабораторных показателей: повышение уровня креатинина (6,5%) и уровня КФК у 2% пациентов этой возрастной группы.
Особые указания
уменьшение внутрисосудистого объема жидкости. Симптоматическая гипотензия, особенно после приема первой дозы, может возникать у пациентов с уменьшенным внутрисосудистым объемом жидкости и/или сниженной концентрацией натрия вследствие интенсивной терапии диуретиками, диеты с ограниченным употреблением соли, диареи или рвоты. Эти показатели необходимо привести в норму до начала применения препарата Конвериум.
Артериальная реноваскулярная гипертензия. При применении препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, отмечают повышенный риск развития тяжелой гипотензии и почечной недостаточности у пациентов с двусторонним стенозом почечных артерий или стенозом артерии единственной функционирующей почки. Хотя подобных случаев при применении препарата Конвериум не выявлено, во время применения АРА II можно ожидать возникновения подобных эффектов.
Почечная недостаточность и трансплантация почки. В случае применения препарата Конвериум для лечения пациентов с нарушением функции почек рекомендуют проводить регулярный контроль уровня калия и креатинина в плазме крови. Опыта применения препарата Конвериум для лечения пациентов с недавно проведенной трансплантацией почки нет.
Пациенты с АГ, заболеванием почек и сахарным диабетом ІІ типа
Гиперкалиемия. Как и при применении других препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, во время лечения препаратом Конвериум может развиваться гиперкалиемия, особенно при наличии почечной недостаточности, выраженной протеинурии вследствие диабетической нефропатии и/или сердечной недостаточности. Рекомендуют тщательный контроль концентрации калия в плазме крови у пациентов группы риска.
Литий. Одновременно применять литий и Конвериум не рекомендуют.
Стеноз аортального и митрального клапана, обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия. Как и другие вазодилататоры, необходимо с особой осторожностью применять препарат у пациентов со стенозом аортального или митрального клапана, обструктивной гипертрофической кардиомиопатией.
Первичный альдостеронизм. У больных с первичным альдостеронизмом обычно нет клинического ответа на антигипертензивные препараты, которые действуют путем ингибирования системы ренин — ангиотензин. Поэтому применять Конвериум для лечения таких пациентов не рекомендуют.
Общие особенности. У пациентов, сосудистый тонус и функция почек которых зависят главным образом от активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (например у пациентов с тяжелой застойной сердечной недостаточностью или основным заболеванием почек, включая стеноз почечной артерии), лечение ингибиторами АПФ или АРА II, которые влияют на эту систему, ассоциировалось с острой гипотензией, азотемией, олигурией и иногда ОПН. Как и при применении любого антигипертензивного средства, чрезмерное снижение АД у пациентов с ИБС или ишемическим сердечно-сосудистым заболеванием может привести к инфаркту миокарда или инсульту. Подобно ингибиторам АПФ, ирбесартан и другие антагонисты ангиотензина, очевидно, менее эффективно снижают АД у представителей негроидной расы, чем у представителей других рас, возможно, из-за того, что среди популяции пациентов негроидной расы с АГ чаще выявляют состояния с низким уровнем ренина. Противопоказано применять препарат для лечения пациентов с редкими наследственными заболеваниями — непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.
Период беременности и кормления грудью.
Беременность. АРА II не рекомендуется применять в период беременности.
Не существует эпидемиологических данных, подтверждающих наличие тератогенного риска при применении ингибиторов АПФ в I триместр беременности; однако нельзя исключать даже малейшую возможность риска. Поскольку не собрано контролируемых эпидемиологических данных относительно риска при применении АРА II, подобные риски могут существовать для препаратов этой группы.
При необходимости назначения АРА II пациентам, планирующим беременность, до ее наступления следует перейти на альтернативную терапию антигипертензивными средствами, безопасность применения которых в период беременности подтверждена.
Если беременность диагностирована, применение АРА II необходимо прекратить и при необходимости заменить альтернативной терапией.
Подтверждено, что применение АРА II во II и III триместр беременности является причиной фетотоксичности у человека (нарушение функции почек, олигогидраминоз, задержка оссификации черепа) и неонатальной токсичности (почечная недостаточность, гипотония, гиперкалемия).
При применении АРА II со II триместра беременности рекомендуется проводить УЗИ почек и костей черепа.
Младенцы, матери которых принимали АРА II, требуют постоянного наблюдения в отношении развития гипотонии.
Период кормления грудью Применение препарата Конвериум противопоказано в период кормления грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей и подростков не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами не изучали. Фармакокинетические свойства ирбесартана свидетельствуют о том, что такое его влияние маловероято.
При управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует принимать во внимание, что во время лечения препаратом возможны головокружение и утомляемость.
Взаимодействия
диуретики и другие антигипертензивные средства. Другие антигипертензивные средства могут усиливать гипотензивный эффект ирбесартана; несмотря на это, Конвериум безопасно применяли с другими гипотензивными средствами, такими как блокаторы β-адренорецепторов, блокаторы кальциевых каналов длительного действия и тиазидные диуретики. Предыдущее лечение диуретиком в высокой дозе может привести к обезвоживанию организма и повысить риск развития артериальной гипотензии в начале лечения препаратом Конвериум.
Калиевые добавки и калийсберегающие диуретики. Опыт, полученный при применении других лекарственных препаратов, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, показывает, что при одновременном применении калийсберегающих диуретиков, калиевых добавок, калийсодержащих солезаменителей или других препаратов, которые могут повышать уровень калия в плазме крови (например гепарина), может привести к повышению содержания калия в плазме крови. Поэтому не рекомендуют одновременно применять такие средства с препаратом Конвериум.
Литий. Обратимое повышение концентрации лития в плазме крови и его токсичности отмечено при одновременном применении лития с ингибиторами АПФ. В отдельных случаях подобные эффекты выявляли при применении ирбесартана. Поэтому такая комбинация не рекомендуется. Если же она необходима, рекомендуют тщательный контроль уровня лития в плазме крови.
НПВП. При одновременном применении АРА II с НПВП (например с селективными ингибиторами ЦОГ-2, ацетилсалициловой кислотой (>3 г/сут) и неселективными НПВП) могут отмечать уменьшение выраженности антигипертензивного эффекта.
Как и в случае с ингибиторами АПФ, при одновременном применении АРА II и НПВП может повышаться риск нарушения функции почек, включая ОПН, и привести к повышению уровня калия в сыворотке крови, особенно у больных с нарушением функции почек. Такую комбинацию следует применять с осторожностью, особенно для лечения лиц пожилого возраста. Необходимо провести соответствующую гидратацию и контролировать функцию почек в начале комбинированной терапии и периодически после.
Дополнительная информация о взаимодействиях ирбесартана. Гидрохлоротиазид не влияет на фармакокинетику ирбесартана. Ирбесартан метаболизируется преимущественно с помощью CYP 2C9 и меньше — путем глюкуронизации. Не отмечено существенных фармакокинетических или фармакодинамических взаимодействий при одновременном применении ирбесартана с варфарином, который метаболизируется CYP 2C9. Влияние индукторов CYP 2C9, таких как рифампицин, на фармакокинетику ирбесартана не изучали. Фармакокинетика дигоксина не изменялась при одновременном применении с ирбесартаном.
Передозировка
опыт применения препарата при лечении взрослых в дозе до 900 мг/сут на протяжении 8 нед не выявил токсичности препарата. Наиболее вероятные проявления передозировки могут выражаться в артериальной гипотензии и тахикардии; брадикардия также может быть проявлением передозировки. Нет специфических данных относительно лечения при передозировке препарата Конвериум. Больные требуют тщательного наблюдения, лечение должно быть симптоматическим и поддерживающим. Терапевтические мероприятия: вызвать рвоту и/или провести промывание желудка. При передозировке может быть полезным применение активированного угля. Ирбесартан не выводится при гемодиализе.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.