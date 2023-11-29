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Активные вещества — “И”ИРБЕСАРТАН (IRBESARTANUM)

ИРБЕСАРТАН (IRBESARTANUM) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Ирбетан таблетки, 300 мг, № 20; Киевский витаминный завод
Ирбетан Таблетки, 300 мг, № 20 Киевский витаминный завод
В 764 аптеках
от 128,08 грн
Цены в аптеках
Конвериум таблетки, 150 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Конвериум Таблетки, 150 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 105 аптеках
от 122,12 грн
Цены в аптеках
Конвериум таблетки, 300 мг, блистер, № 30; Medochemie Ltd
Конвериум Таблетки, 300 мг, блистер, № 30 Medochemie Ltd
В 94 аптеках
от 210,47 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
ИРБЕСАРТАН (IRBESARTANUM)
CAS №: 138402-11-6 C25H28N6O
USPDDN: 2-бутил-3-(p-(o-1H-тетразол-5-илфенил)бензил)-1,3-диазаспиро(4,4)нон-1-ен-4-он.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

антигипертензивное средство, специфический неконкурентный антагонист рецепторов ангиотензина II (типа АТ1). Устраняет сосудосуживающее действие ангиотензина II и снижает концентрацию альдостерона в плазме крови. Не подавляет киназу II — фермент, разрушающий брадикинин. Снижает ОПСС; уменьшает постнагрузку, снижает системное АД и давление в малом круге кровообращения. Максимальное действие развивается через 3–6 ч после однократного приема. Гипотензивный эффект сохраняется в течение 24 ч. Устойчивый клинический эффект достигается через 1–2 нед курсового применения ирбесартана. После прекращения приема АД постепенно возвращается к исходному уровню. Ирбесартан не оказывает влияния на концентрацию ТГ, уровень ХС, глюкозы, мочевой кислоты в плазме крови или на выведение мочевой кислоты с мочой.
После приема внутрь хорошо абсорбируется в пищеварительном тракте. Cmax ирбесартана в плазме крови достигается через 1,5–2 ч после приема внутрь. Биодоступность — 60–80%. Одновременный прием пищи не влияет на биодоступность. Связывание с белками составляет приблизительно 90%. Ирбесартан метаболизируется в печени за счет конъюгации с образованием глюкуронида и за счет окисления. Основной метаболит — ирбесартан глюкуронид (около 6%). T½ — 11–15 ч. У пациентов с нарушениями функции печени и/или почек фармакокинетические параметры ирбесартана существенно не изменяются.

АГ.

начальная доза — 150 мг 1 раз в сутки, затем дозу можно повысить до 300 мг 1 раз в сутки; принимают во время еды или натощак. Рекомендуется принимать каждый день приблизительно в одно и то же время. В случае пропуска приема следующую суточную дозу не удваивают. Возможна комбинированная терапия ирбесартаном в сочетании с диуретиками (гидрохлоротиазидом) или другими гипотензивными средствами.

период беременности и кормления грудью, повышенная чувствительность к ирбесартану.

возникают редко и носят преходящий характер; возможны головная боль, головокружение, тошнота, рвота, общее недомогание, слабость.

предшествующее назначению ирбесартана лечение диуретиками в высоких дозах может приводить к дегидратации и повышает риск развития артериальной гипотензии в начале лечения. При выраженной дегидратации или гипонатриемии в результате интенсивной диуретической терапии, гипонатриевой диеты, диареи или рвоты, а также у больных, находящихся на гемодиализе, дозу ирбесартана следует снизить.
При необходимости назначения ирбесартана в период кормления грудью необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Безопасность и эффективность применения ирбесартана у детей не установлены.

при одновременном применении ирбесартана и тиазидных диуретиков гипотензивное действие аддитивно усиливается. Одновременное использование с калийсберегающими диуретиками, препаратами калия может приводить к развитию гиперкалиемии.

наиболее вероятные симптомы — АГ и тахикардия. Промывают желудок, назначают симптоматическую терапию. Гемодиализ малоэффективен.