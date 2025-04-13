Киев (адрес не указан)
Доступно в 332 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,80
Экономия при брони: -11,90 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
204,53
Экономия при брони: -7,52 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 14 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
211,89
Экономия при брони: -8,91 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,00
Экономия при брони: -14,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 44 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
207,20 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
340,30 грн