Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
180,63
Экономия при брони: -10,48 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
183,36
Экономия при брони: -10,23 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
214,59
Экономия при брони: -11,61 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
184,82
Экономия при брони: -8,70 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
181,20
Экономия при брони: -8,07 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
224,22
Экономия при брони: -12,57 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
221,79
Экономия при брони: -10,14 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
212,60 грн
Конвериум таблетки 300 мг блистер №30
Medochemie Ltd
349,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Конвериум таблетки 150 мг блистер №30
Medochemie Ltd
218,27
Экономия при брони: -9,32 грн