кардио- и эндотелийпротективное метаболическое средство с антигипертензивным и адаптогенным свойствами. Препарат снижает ишемию миокарда, улучшает коронарное кровообращение, нормализует функциональное состояние эндотелия коронарных и периферических сосудов, обладает антигипоксическим, мембраностабилизирующим, антиоксидантным и антирадикальным свойствами. При АГ способствует нормализации АД и уменьшает общее периферическое сопротивление сосудов. Антигипертензивное действие препарата реализуется благодаря свойству аргинина (как донора оксида азота) усиливать эндотелийзависимую вазодилатацию, а также способности данной аминокислоты регулировать уровень АД и поддерживать осмоляльность жидких сред организма и объема крови, включаясь в синтез пептидергического гормона — аргинин вазопрессина. Метаболическое кардиопротекторное действие препарата обусловлено способностью аргинина, аспарагината и сукцината активировать процессы энергообеспечения сердечной мышцы, восстанавливать энергетический потенциал в клетках, нормализовать кислотно-щелочной баланс и промежуточный обмен, а также обмен протеинов в миокарде, стимулировать синтез аминокислот, аминосахаров и нуклеотидов. Аспарагинат является внутриклеточным переносчиком ионов К+ и Mg2+. Благодаря калия и магния аспарагинату устраняется электролитный дисбаланс в организме, улучшается коронарное кровообращение. Ионы Мg2+ активируют Na+/K+-АТФазы, в связи с чем снижается внутриклеточная концентрация ионов Na+ и повышается поступление ионов К+ в клетку. При снижении концентрации ионов Na+ внутри клетки происходит торможение обмена ионов Na+ на ионы Са2+ в гладких мышцах сосудов, что приводит к их релаксации. Ионы К+ стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина.

Препарат проявляет адаптогенно-актопротекторный эффект за счет субстратной индукции клеточного метаболизма. Аргинин, аспарагинат и сукцинат активируют ферментативные процессы цикла Кребса, стимулируют выведение жирных кислот и глюкозы клетками при физической нагрузке, положительно влияют на аэробные процессы энергообеспечения клетки, уменьшают молочнокислый ацидоз.