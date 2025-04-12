Кардиоаргинин-Здоровье (Cardioarginin-Zdorovye)
Кардиоаргинин-Здоровье инструкция по применению
Состав
Аргинина аспарагинат - 1700 мг/7,5 мл
Диаргинина сукцинат - 1400 мг/7,5 мл
Магния аспарагинат - 175 мг/7,5 мл
Калия аспарагинат - 175 мг/7,5 мл
Фармакологические свойства
кардио- и эндотелийпротективное метаболическое средство с антигипертензивным и адаптогенным свойствами. Препарат снижает ишемию миокарда, улучшает коронарное кровообращение, нормализует функциональное состояние эндотелия коронарных и периферических сосудов, обладает антигипоксическим, мембраностабилизирующим, антиоксидантным и антирадикальным свойствами. При АГ способствует нормализации АД и уменьшает общее периферическое сопротивление сосудов. Антигипертензивное действие препарата реализуется благодаря свойству аргинина (как донора оксида азота) усиливать эндотелийзависимую вазодилатацию, а также способности данной аминокислоты регулировать уровень АД и поддерживать осмоляльность жидких сред организма и объема крови, включаясь в синтез пептидергического гормона — аргинин вазопрессина. Метаболическое кардиопротекторное действие препарата обусловлено способностью аргинина, аспарагината и сукцината активировать процессы энергообеспечения сердечной мышцы, восстанавливать энергетический потенциал в клетках, нормализовать кислотно-щелочной баланс и промежуточный обмен, а также обмен протеинов в миокарде, стимулировать синтез аминокислот, аминосахаров и нуклеотидов. Аспарагинат является внутриклеточным переносчиком ионов К+ и Mg2+. Благодаря калия и магния аспарагинату устраняется электролитный дисбаланс в организме, улучшается коронарное кровообращение. Ионы Мg2+ активируют Na+/K+-АТФазы, в связи с чем снижается внутриклеточная концентрация ионов Na+ и повышается поступление ионов К+ в клетку. При снижении концентрации ионов Na+ внутри клетки происходит торможение обмена ионов Na+ на ионы Са2+ в гладких мышцах сосудов, что приводит к их релаксации. Ионы К+ стимулируют синтез АТФ, гликогена, белков, ацетилхолина.
Препарат проявляет адаптогенно-актопротекторный эффект за счет субстратной индукции клеточного метаболизма. Аргинин, аспарагинат и сукцинат активируют ферментативные процессы цикла Кребса, стимулируют выведение жирных кислот и глюкозы клетками при физической нагрузке, положительно влияют на аэробные процессы энергообеспечения клетки, уменьшают молочнокислый ацидоз.
Показания Кардиоаргинин-Здоровье
в комплексной терапии хронической сердечной недостаточности, ИБС (стабильная стенокардия, обусловленная дисфункцией или спазмом сосудов, безболевая ишемия миокарда), АГ, атеросклероза сосудов сердца и головного мозга, диабетической ангиопатии, гиперхолестеринемии, раннего периода реабилитации после инфаркта миокарда и других соматических заболеваний, при облитерирующем эндартериите, нарушениях сердечного ритма, обусловленного дефицитом калия и магния в организме (преимущественно при желудочковых аритмиях), в том числе при лечении сердечными гликозидами.
Применение Кардиоаргинин-Здоровье
Сироп
Применяют у взрослых внутрь.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы и в период реабилитации: по 1–2 дозы сиропа (7,5 мл) в сутки. Курс лечения — 10–20 дней.
Максимальная суточная доза — 15 мл.
Возможно применение у больных сахарным диабетом.
В упаковке содержится мерный стакан.
Р-р для инъекций
Препарат назначают взрослым в/в капельно или струйно.
В/в капельно вводят 1–2 раза в сутки по 5 мл на 100–200 мл 5% р-ра глюкозы или 0,9% р-ра натрия хлорида со скоростью 20–30 капель в минуту.
В/в струйно вводят медленно (со скоростью не более 5 мл/мин) по 5 мл 1–2 раза в сутки.
Курс лечения — 5–10 сут. Максимальная суточная доза — 10 мл.
После завершения в/в введения препарата при необходимости следует перейти на пероральный прием препарата в другой лекарственной форме — сироп Кардиоаргинин-Здоровье.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, гиперкалиемия, АV-блокада I–II степени.
Побочные эффекты
со стороны ЖКТ: редко — ощущение легкого дискомфорта в желудке и кишечнике, тошнота, рвота, диарея, боль в желудке, образование язв и желудочно-кишечные кровотечения, метеоризм, диспептические явления, жажда непосредственно после применения препарата, которые исчезают самостоятельно;
со стороны сердечно-сосудистой системы: снижение АД, нарушение внутрижелудочковой проводимости;
со стороны нервной системы: мышечная слабость, гипорефлексия, дезориентация, головокружение, парестезии, ощущение жара, гиперемия лица, угнетение дыхания, судороги, повышенное потоотделение;
со стороны кожи: возможны аллергические реакции (зуд);
другие: миастения, астения, флебит, тромбоз вен, диспноэ.
При быстром в/в введении — гиперкалиемия, гипермагниемия, мышечный гипотонус, парестезии конечностей, замедление АV-проводимости, аритмия, остановка сердца.
Особые указания
Применение в период беременности и кормления грудью. Безопасность применения препарата в период беременности и кормления грудью не установлена.
В период лечения препаратом следует прекратить кормление грудью.
Дети. Эффективность и безопасность применения препарата в детском возрасте не установлены.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при применении аргинина аспартата необходимо учитывать, что совместное применение аминофиллина с аргинином может сопровождаться повышением содержания инсулина в крови; спиронолактона с аргинином — повышением уровня калия в крови.
Препарат улучшает переносимость сердечных гликозидов, усиливает эффект лекарственных средств, стимулирующих трофические процессы в миокарде; предотвращает развитие гипокалиемии, обусловленной применением салуретиков, кортикостероидов, сердечных гликозидов. При одновременном применении с калийсберегающими диуретиками и ингибиторами АПФ повышается риск развития гиперкалиемии (следует контролировать уровень калия в плазме крови). Препарат снижает чувствительность к сердечным гликозидам.
Передозировка
Симптомы: гипотония; гиперкалиемия и гипермагниемия: боль в желудке, металлический привкус во рту, мышечная слабость, парестезии, мышечная скованность, на ЭКГ регистрируется повышение амплитуды зубца Т, снижение амплитуды зубца Р, расширение комплекса QRS.
Лечение: симптоматическая терапия, направленная на поддержание жизненно важных функций, парентеральное введение препаратов кальция.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C