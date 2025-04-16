Кардиоаргинин-Здоровье (Cardioarginin-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
161,24
Экономия при брони: -6,02 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
277,90
Экономия при брони: -20,80 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
601,64
Экономия при брони: -34,49 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
522,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
542,33
Экономия при брони: -34,88 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
215,34
Экономия при брони: -12,36 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
539,92
Экономия при брони: -22,52 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
538,92
Экономия при брони: -31,47 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
534,63
Экономия при брони: -27,18 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
552,34
Экономия при брони: -34,94 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
310,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн