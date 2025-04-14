Кардиоаргинин-Здоровье (Cardioarginin-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
538,81
Экономия при брони: -19,92 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
553,94
Экономия при брони: -35,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
533,61
Экономия при брони: -26,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
544,08
Экономия при брони: -35,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
543,81
Экономия при брони: -36,36 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
545,70
Экономия при брони: -38,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
435,74
Экономия при брони: -29,78 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
264,73
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
437,72
Экономия при брони: -30,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
574,10
Экономия при брони: -59,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
612,44
Экономия при брони: -32,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
553,52
Экономия при брони: -34,63 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Кардиоаргинин-Здоровье сироп флакон 100 мл №1
Корпорация Здоровье
291,90 грн
Кардиоаргинин-Здоровье раствор для инъекций ампула 5 мл №10
Корпорация Здоровье
584,20 грн