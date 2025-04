фармакодинамика.

Механизм действия . Микофенолата мофетил — это 2-морфолиноэтиловый эфир микофеноловый кислоты (МФК). МФК — мощный селективный неконкурентный и обратимый ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы (ИМФДГ), который подавляет синтез гуанозиновых нуклеотидов de novo без включения в ДНК. МФК оказывает более выраженное цитостатическое действие на лимфоциты, чем на другие клетки, поскольку пролиферация Т- и В-лимфоцитов сильно зависит от синтеза пуринов de novo, в то время как клетки других типов могут переходить на обходные пути метаболизма.

Фармакокинетика.

Всасывание . После приема внутрь происходит быстрое и полное всасывание и полный пресистемный метаболизм микофенолата мофетила с образованием активного метаболита МФК. Это подтверждается супрессией острого отторжения после трансплантации почки, иммуносупрессивное действие микофенолата коррелирует с концентрацией МФК.

Средняя биодоступность микофенолата мофетила при пероральном приеме согласно величине AUC МФК составляет 94% по отношению к в/в введению микофенолата мофетила. Прием пищи не влияет на степень всасывания (AUC МФК ) микофенолата мофетила при его назначении по 1,5 г 2 раза в сутки пациентам после трансплантации почки. Однако C max МФК при приеме препарата во время еды снижается на 40%. После перорального приема концентрация микофенолата мофетила в плазме крови системно не определяется.

Распределение . В результате энтерогепатической рециркуляции вторичное повышение концентрации МФК в плазме крови, как правило, наблюдается через 6–12 ч после приема препарата. При одновременном применении с холестирамином (4 г 3 раза в сутки) AUC МФК снижается примерно на 40%, что свидетельствует о значительной степени энтерогепатической рециркуляции.

МФК в клинически значимых концентрациях на 97% связывается с альбумином плазмы крови.

Метаболизм . Метаболизм МФК происходит в основном под действием глюкуронилтрансферазы (изоформа UGT1A9) с образованием неактивного фенольного глюкуронида МФК (МФКГ). In vivo МФКГ транмформируется обратно в свободную МФК во время энтерогепатической рециркуляции. Также образуется минимальное количество ацилглюкуронида (AцМФКГ), который является фармакологически активным и может являться причиной возникновения некоторых побочных эффектов микофенолата мофетила (диарея, лейкопения).

Выведение . Незначительное количество препарата (<1% дозы) выводится с мочой в виде МФК. После приема внутрь радиоактивно меченного микофенолата мофетила введенная доза выделяется полностью; 93% введенной дозы выделяется с мочой, а 6% — с калом. Большая часть (около 87%) введенной дозы выводится с мочой в виде МФКГ.

В наблюдаемых в клинической практике концентрациях МФК и МФКГ не выводятся с помощью гемодиализа. Однако при более высоких концентрациях МФКГ (100 мкг/мл) небольшое его количество может удаляться. Нарушая энтерогепатическую рециркуляцию препарата, секвестранты желчных кислот наподобие колестирамина снижают AUC МФК (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА).

Фармакокинетика (все этапы за исключением всасывания) микофеноловой кислоты зависит от нескольких транспортеров. Транспортный полипептид органических анионов и белок 2, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью, участвуют в фармакокинетике (все этапы, за исключением всасывания) микофеноловой кислоты; изоформы транспортного полипептида органических анионов, белок 2, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью, и белок резистентности рака молочной железы являются транспортерами, связанными с билиарной экскрецией глюкуронидов.

Белок 1, ассоциированный с множественной лекарственной устойчивостью, может также транспортировать микофеноловую кислоту, однако его вклад, скорее всего, сводится к процессу всасывания.

В почках микофеноловая кислота и ее метаболиты взаимодействуют с почечными транспортерами органических анионов.

В раннем периоде после трансплантации (<40 дней после трансплантации) у пациентов с трансплантатом почки, сердца и печени наблюдаются средние AUC МФК , которые примерно на 30% ниже, и C max , которые примерно на 40% ниже, по сравнению с поздним периодом после трансплантации (3–6 месяцев после трансплантации).

Особые группы пациентов .

Пациенты с почечной недостаточностью. В исследовании с однократным приемом препарата средняя AUC МФК в плазме крови была на 28–75% больше у пациентов с тяжелой хронической почечной недостаточностью (СКФ <25 мл/мин/1,73^м2), чем у здоровых добровольцев и больных с менее выраженными поражениями почек. Однако после приема однократной дозы средняя AUC фенольного глюкуронида микофеноловой кислоты была в 3-6 раз больше у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, чем у пациентов с легкой почечной недостаточностью и у здоровых добровольцев, что согласовывается с известными данными о выведении фенольного глюкуронида микофеноловой кислоты почками. Исследование многократного применения микофенолата мофетила при тяжелой почечной недостаточности не проводилось. Отсутствуют данные о пациентах с тяжелой хронической почечной недостаточностью после трансплантации сердца и печени.

Задержка функции почечного трансплантата. У пациентов с задержкой функции почечного трансплантата после пересадки среднее значение AUC 0-12 для микофеноловой кислоты являлось сравнимым с таковым у больных, у которых трансплантат начинал функционировать после пересадки без задержки. Среднее значение AUC 0-12 для фенольного глюкуронида микофеноловой кислоты в плазме крови было в 2-3 раза выше, чем у больных, у которых трансплантат начинал функционировать после пересадки без задержки. Возможное транзиторное повышение свободной фракции и концентрации микофеноловой кислоты в плазме крови у пациентов с задержкой функции почечного трансплантата. Коррекции дозы препарата Мифенакс в этих случаях не требуется.

Пациенты с печеночной недостаточностью. У добровольцев с алкогольным циррозом печени было установлено, что поражение паренхимы печени относительно не влияет на процесс глюкуронидации микофеноловой кислоты. Влияние печеночной патологии на этот процесс зависит от конкретного заболевания. Однако в случае заболевания печени с преимущественным поражением желчных путей (например, первичный билиарный цирроз) эффект может быть другим.

Дети. Фармакокинетические параметры изучали у детей (в возрасте от 2 до 18 лет) после трансплантации почки, которые получали микофенолата мофетил в дозе 600 мг/м2 перорально 2 раза в сутки. При применения этой дозы AUC МФК была подобна таковой у взрослых пациентов после трансплантации почки, получавших препарат Мифенакс в дозе 1 г 2 раза в сутки в раннем и позднем посттрансплантационных периодах. Величина AUC МФК в разных возрастных группах была сравнимой в раннем и позднем посттрансплантационных периодах.

Пациенты пожилого возраста. Не было установлено, что фармакокинетика микофенолата мофетила и его метаболитов изменяется у пациентов пожилого возраста (≥65 лет) по сравнению с пациентами более молодого возраста после трансплантации.

Пациенты, принимающие пероральные контрацептивы. Микофенолата мофетил не влияет на фармакокинетику пероральных контрацептивов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

При одновременном приеме с комбинированными пероральными контрацептивами, содержащими этинилэстрадиол (0,02–0,04 мг) и левоноргестрел (0,05–0,15 мг), дезогестрел (0,15 мг) или гестоден (0,05–0,1^мг), препарат Мифенакс (1 г 2 раза в сутки) в исследовании с участием 18 женщин после трансплантации, которые не получали другие иммуносупрессанты, не обнаружено клинически значимого влияния на угнетение овуляции под действием пероральных контрацептивов. Уровень прогестерона, ЛГ и ФСГ существенно не изменялся.