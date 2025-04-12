новообразования. Пациенты, получающие иммуносупрессорные схемы лечения с комбинациями лекарственных средств, включая мофетила микофенолат, подвержены повышенному риску развития лимфом и других злокачественных новообразований, особенно кожи (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Риск скорее всего связан с интенсивностью и продолжительностью иммуносупрессии, чем с применением определенного лекарственного средства. Общей рекомендацией для минимизации риска рака кожи является ограничение влияния солнечного и ультрафиолетового излучения путем защитной одежды и использования солнцезащитных средств с высоким коэффициентом защиты.

Инфекции. Чрезмерное угнетение иммунной системы повышает восприимчивость к инфекциям, в том числе оппортунистическиим (бактериальным, грибковым, вирусным и протозойным), летальным инфекциям и сепсису. К таковым оппортунистическим инфекциям относится реактивация латентной вирусной инфекции, такой как реактивация гепатита В или реактивация гепатита С, инфекций, вызванных полиомавирусом (ВК-вирусная ассоциированная нефропатия и прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия, ассоциированная с вирусом JC). Сообщалось о случаях гепатита из-за реактивации вирусов гепатита B или C у пациентов-носителей, получающих иммуносупрессанты. Эти инфекции часто связаны с высокой суммарной иммуносупрессией и могут привести к серьезным, в том числе летальным исходам. Эти заболевания следует учитывать при дифференциальной диагностике у пациентов с иммуносупрессией и нарушением функции почек или с наличием неврологических симптомов.

Сообщалось о гипогаммаглобулинемии при рецидивирующих инфекциях у пациентов, получающих микофенолата мофетил в сочетании с другими иммуносупрессантами. В некоторых случаях перевод с терапии микофеналата мофетилом на альтернативный иммуносупрессант привел к нормализации уровней IgG в плазме крови. Плазменные уровни иммуноглобулинов должны контролироваться у пациентов с рецидивирующей инфекцией, получающих микофенолата мофетил. В случае продолжительных клинически значимых гипогаммаглобулинемий следует рассматривать внедрение соответствующих терапевтических мер с учетом мощных цитостатических эффектов, которыми обладает микофеноловая кислота на Т- и В-лимфоциты.

Сообщалось о наличии бронхоэктазов у взрослых и детей, получавших микофенолата мофетил одновременно с другими иммуносупрессантами. В некоторых случаях переход с микофенолата мофетила на другой иммуносупрессант вызвал снизил выраженность респираторных симптомов. Риск бронхоэктазов может быть связан с гипогаммаглобулинемией или прямым воздействием на легкие. Также сообщалось об отдельных случаях интерстициального заболевания легких и фиброза легких, некоторые из них были летальными (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Рекомендуется обследовать пациентов с постоянными легочными симптомами, такими как кашель и одышка.

Кровь и иммунная система. За пациентами, получающими микофенолата мофетил, требуется наблюдение за нейтропенией, которая может быть ассоциированной непосредственно с терапией препаратом Мифенакс, сопутствующим применением других лекарственных средств, вирусными инфекциями, или комбинацией этих факторов . Пациентам, которые принимают микофенолата мофетил, следует выполнять общий анализ крови 1 раз в неделю в течение 1 месяца, 2 раза в месяц — в течение 2 и 3 месяца лечения, а затем 1 раз в месяц в течение первого года. Если происходит развитие нейтропении развивается (абсолютное число нейтрофилов <1,3 ·103/мкл), целесообразным является прекращение лечения или отмена препарата Мифенакс.

Известны случаи истинной эритроцитарной аплазии у пациентов, получавших лечение микофенолата мофетилом в комбинации с другими иммуносупрессантами. Механизм возникновения истинной эритроцитарной аплазии при применении микофенолата мофетила является неизвестным. Истинная эритроцитарная аплазия может быть обратимой после снижения дозы или прекращения микофенолата мофетилом. Изменения терапии микофенолата мофетилом следует выполнять при соответствующем наблюдении для миниммизации риска отторжения трансплантата (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Пациентам, принимающим микофенолата мофетил, необходимо немедленно сообщать о любых инфекциях, внезапном возникновении кровоподтеков, кровотечениях или любых других признаках недостаточности костного мозга.

Пациентам следует сообщить, что во время лечения препаратом вакцинации могут быть менее эффективными и следует избегать применения живых ослабленных вакцин (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Однако вакцинация от гриппа может быть выполнена. Врачи должны соблюдать государственные нормативы по вакцинации от гриппа.

Пищеварительная система. Применение микофенолата мофетила ассоциировано с повышенной частотой побочных явлений со стороны пищеварительной системы, включая редкие случаи образования язвы, кровотечения и перфорации ЖКТ. Микофенолата мофетил следует назначать с осторожностью пациентам с серьезными заболеваниями пищеварительной системы в стадии обострения.

Микофенолат мофетил является ингибитором инозинмонофосфатдегидрогеназы (ИМФДГ). Поэтому следует избегать его применения у пациентов с редким наследственным дефицитом гипоксантин-гуанинфосфорибозилтрансферазы (ГГФРТ), таким как синдром Леша-Нихена и синдром Келли-Сигмиллера.

Взаимодействия. Следует проявлять осторожность при смене режимов комбинированной терапии с применением иммуносупрессантов, влияющих на энтерогепатическую рециркуляцию МФК, при переходе с циклоспорина на терапию другими средствами, которые не обладают этим эффектом, например такролимус, сиролимус, белатацепт, или наоборот, поскольку это может вызвать изменение экспозиции МФК. Препараты, влияющие на энтерогепатическую рециркуляцию МФЦ (например, холестирамин, антибиотики) следует применять с осторожностью из-за их потенциала по снижению уровня микофенолата мофетила в плазме крови и, соответственно, его эффективности (также см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Терапевтический мониторинг МФЦ может является целесообразным в случае изменения комбинированной терапии (например, с циклоспорина на такролимус или наоборот) или с целью обеспечения иммуносупрессии у пациентов с высоким иммунологическим риском (например риск отторжения, лечение с применением антибиотиков, добавление или изъятие взаимодействующего препарата).

Микофенолата мофетил не рекомендуется назначать одновременно с азатиоприном, поскольку их одновременное применение не изучалось.

Соотношение риск/польза при применении микофенолата мофетила в комбинации с сиролимусом не установлено (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Особые популяции. У пациентов пожилого возраста может отмечаться повышенный риск возникновения таких побочных реакций как инфекции (в том числе инвазивная тканевая цитомегаловирусная болезнь), желудочно-кишечные кровотечения и отек легких (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Тератогенный эффект. Микофенолата мофетил является сильным тератогенным фактором. После применения микофенолата мофетила в период беременности сообщали о спонтанных абортах (с частотой 45-49%) и врожденных пороках развития (с частотой 23-27%). Поэтому микофенолата мофетил противопоказан к применению в период беременности, за исключением случаев, когда отсутсвует альтернативное лечение отторжение трансплантата.

Женщины и мужчины детородного возраста должны быть проинформированы о потенциальных рисках и следловать рекомендациям, приведенным в разделе Применение во время беременности или грудного вскармливания (в том числе применять эффективные методы контрацепции и тестироваться на наличие беременности) до, во время и после лечения. Врачи должны убедиться, что женщины и мужчины, применяющие микофенолата мофетил, осознают риск негативного влияния на плод и понимают необходимость применения эффективных методов контрацепции и немедленной консультации с врачом в случае возможной беременности.

Контрацепция (см. Применение в период беременности или кормления грудью). Учитывая надежные клинические доказательства, свидетельствующие о высоком риске выкидышей и врожденных пороков развития в случае применения микофенолата мофетила в период беременности, следует принимать все меры во избежание беременности во время лечения, поэтому женщинам репродуктивного возраста следует применять по меньшей мере 1 надежный метод контрацепции до начала лечения, во время лечения и в течение 6 недель после прекращения терапии или в качестве метода контрацепции избрать воздержание от половых контактов (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Предпочтительным является одновременное применение двух взаимодополняющих способов контрацепции для минимизации случаев неэффективности контрацепции и нежелательной беременности.

Дополнительные предостережения. Пациентам не следует выступать в качестве доноров крови во время терапии и в течение не менее 6 недель после ее прекращения. Мужчинам не следует выступать в качестве доноров спермы во время терапии и в течение 90 дней после ее прекращения.

Вспомогательные вещества. Этот препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия в 1 капсуле, то есть является практически свободным от натрия.

Утилизация неиспользованного препарата и препарата с истекшим сроком годности. Попадание препарата в окружающую среду должно быть минимизировано. Препарат не следует выбрасывать в сточные воды и в качестве бытовых отходов. Для утилизации необходимо использовать так называемую систему сбора отходов при наличии таковой.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Женщины репродуктивного возраста. Следует избегать беременности при приеме мофетила микофенолата. Поэтому женщины детородного возраста должны использовать по меньшей мере 1 надежный метод контрацепции (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ) до начала терапии микофенолата мофетилом, во время терапии и в течение 6 недель после прекращения лечения, за исключением случаев, когда воздержание от половых контактов является избранным методом контрацепции. Отдается предпочтение одновременному применению двух взаимодополняющих способов контрацепции.

Беременность. Микофенолата мофетил противопоказан к применению во время беременности, за исключением случаев отсутствия альтернативного лечения отторжения трансплантата. Терапию препаратом не рекомендуется начинать, пока не получен отрицательный результат обследования на наличие беременности для предупреждения случайного применения препарата.

Женщин репродуктивного возраста необходимо проинформировать о повышенном риске выкидыша и врожденных пороков развития в начале лечения и их необходимо предупредить о предотвращении беременности и ее планировании.

До начала терапии препаратом, женщинам детородного возраста следует получить 2 отрицательных результата теста на наличие беременности (в моче и плазме крови) с чувствительностью не менее 25 мМЕ/мл для исключения непреднамеренного влияния микофенолата на эмбрион. Второй тест следует выполнить через 8-10 дней после первого. Для трансплантатов, полученных от умерших доноров, если до начала лечения невозможно проведение двух тестов за 8-10 дней (из-за сроков наличия органа для трансплантации), тест на наличие беременности следует выполнить непосредственно до начала лечения, в следующий - чере 8-10 дней. Тест на наличие беременности следует повторить в случае необходимости (например при перерыве применения контрацепции). Результаты тестов наличие беременности следует обсудить с пациенткой. Пациенток необходимо проинформировать о необходимости экстренной консультации с врачом после наступления беременности.

Микофенолат мофетил является мощным тератогенным фактором. После применения микофенолата мофетила в период беременности сообщали о спонтанных абортах и врожденных пороках развития:

‒ спонтанные аборты наблюдались у 45-49% беременных, получавших микофенолата мофетил, по сравнению с сообщенной частотой 12-33% у пациентов после трансплантации солидного органа, получавших лечение иными чем микофеналата мофетил иммуносупрессантами;

‒ по данным научной литературы, врожденные пороки наблюдались у 23-27% детей, рожденных живыми, чьи матери получали микофенолата мофетил в период беременности (по сравнению с 2—3% детей, родившихся живыми в общей популяции, и у примерно 4-5% детей, родившихся живыми, чьи матери после трансплантации солидного органа получали иными чем микофеналата мофетил иммуносупрессантами.

Врожденные пороки развития, включая сообщения о множественных пороках развития, наблюдались в пострегистрационный период у детей пациенток, которые подверглись воздействию микофенолата мофетила в сочетании с другими иммуносупрессантами в период беременности.

Чаще всего сообщалось про следующие врожденные пороки:

‒ аномалии уха (например, аномально сформированное или отсутствующее внешнее/среднее ухо), атрезия наружного слухового прохода;

‒ врожденный порок сердца, например, дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок;

‒ врожденный порок развития лица, например, расщепление губы, расщепление неба, микрогнатия и гипертелоризм орбит;

‒ аномалии глаза (например, колобома);

‒ врожденные пороки пальцев (например, полидактилия, синдактилия);

‒ трахеоэзофагеальные врожденные пороки (например, атрезия пищевода);

‒ врожденные пороки нервной системы, такие как незаращивание дуг позвонков;

‒ аномалии почек.

Кроме того, были получены отдельные сообщения о следующих врожденных пороках:

‒ микрофтальмия;

‒ врожденная киста сосудистых сплетений;

‒ агенезия прозрачной перегородки;

‒ агенезия обонятельного нерва.

В ходе исследований на животных микофенолата мофетил вызывал репродуктивную токсичность.

Кормление грудью. В ходе исследований на животных было продемонстрировано, что микофенолата мофетил проникает в молоко крыс. Неизвестно, проникает ли микофенолата мофетил в грудное молоко человека. Учитывая вероятность возникновения серьезных побочных реакций у детей, находящихся на грудном вскармливании, препарат противопоказан к применению в период кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Мужчины. Ограниченные клинические данные не свидетельствуют о повышенном риске пороков развития или выкидыша после воздействия микофенолата мофетила на организм отца.

МФК является мощным тератогеном. Неизвестно, содержится ли МФК в сперме. Расчеты, основанные на данных исследований на животных, свидетельствуют, что максимальное количество МФК, которое потенциально может быть передано женщине, настолько мало, что вряд ли оно будет обладать каким-либо эффектом. В исследованиях на животных показано, что микофенолат является генотоксическим в концентрациях, превышающих узкий терапевтический диапазон в организме человека незначительно, поэтому риск генотоксического воздействия на сперматозоиды нельзя исключить полностью.

Поэтому рекомендуют следующие меры предосторожности: сексуальноактивным мужчинам или их партнерам-женщинам рекомендуется применять надежные методы контрацепции во время лечения пациента-мужчины и по меньшей мере в течение 90 дней после прекращения лечения микофенолата мофетилом. Мужчин репродуктивного возраста необходимо информировать и с им необходимо обсудить возможные риски отцовства с квалифицированным медицинским работником.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами.

Микофенолата мофетил оказывает умеренное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.

Микофенолата мофетил может вызывать сонливость, спутанность сознания, головокружение, тремор или артериальную гипотензию, и поэтому пациентам рекомендуется соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами или другими механизмами.