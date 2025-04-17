Винница (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
862,08
Экономия при брони: -56,13 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
866,83
Экономия при брони: -50,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
589,39
Экономия при брони: -39,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
821,36
Экономия при брони: -35,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
620,06
Экономия при брони: -23,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
808,13
Экономия при брони: -33,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн