МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MYCOPHENOLICUM) Действующее вещество
RTECS:4-метил-5-метокси-7-гидрокси-6-(5-карбокси-3-метилпент-2-ен-1-ил)-фталид (E)-.
иммунодепрессант; селективный и обратимый ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы, блокирует процесс синтеза гуанозиновых нуклеотидов. Цитостатический эффект более выражен в отношении лимфоцитов.
Биодоступность — 94%; концентрация в плазме крови снижается на 40% при приеме с пищей. Связь с белками плазмы крови — 97%. Микофеноловая кислота метаболизируется гликуронилтрансферазой с образованием фенольного гликуронида, не имеющего фармакологической активности. Выводится преимущественно почками, в виде неактивного метаболита (1% — в неизмененном виде), через кишечник — 6%. У больных, недавно (менее 40 дней) перенесших трансплантацию почки, Cmax микофеноловой кислоты в плазме крови на 50% ниже, чем у здоровых лиц или у больных, давно перенесших трансплантацию.
аллотрансплантация почки (профилактика и лечение реакции отторжения) — в составе комбинированной терапии с циклоспорином и ГКС.
внутрь.
Профилактика: в течение первых 72 ч после операции — по 1 г 2 раза в сутки (переносимость суточной дозы 2 г лучше, чем 3 г/сут, при этом эффективность существенно не изменяется).
Лечение: 3 г/сут для начальной и поддерживающей терапии. При уменьшении количества нейтрофилов <1300/мкл дозу снижают; у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <25 мл/мин) максимальная суточная доза — 2 г. При отсроченных реакциях отторжения трансплантата используют обычные дозы.
гиперчувствительность к микофеноловой кислоте. С осторожностью назначают при заболеваниях ЖКТ (в фазе обострения).
инфекционные поражения нижних отделов мочеполовых путей, кандидоз слизистых оболочек ЖКТ, герпетические и цитомегаловирусные инфекции, аспергиллез, сепсис, гриппоподобный синдром; лейкопения, тромбоцитопения, анемия (в том числе гипохромная), лейкоцитоз, полицитемия, экхимоз, лимфопролиферативные заболевания; нефронекроз, гематурия, альбуминурия, гидронефроз, пиелонефрит, дизурия; повышение АД, стенокардия, фибрилляция предсердий, тахикардия, снижение АД (в том числе ортостатическое); диарея, тошнота, рвота, абдоминальная боль, запор, диспепсия, кровотечения из ЖКТ, гастрит, гастроэнтерит, эзофагит, повышение активности печеночных трансаминаз; гингивит, язвенный стоматит; акне, злокачественные новообразования кожи (карцинома), трофические язвы; головокружение, нарушения сна, тремор, депрессия, тревожность, парестезии, гипертонус мышц, сонливость, неспецифическая катаракта, конъюнктивит, амблиопия; гипергликемия, гиперхолестеринемия, гиперурикемия, гипопротеинемия, увеличение массы тела; артралгия, миалгия, нарушение функции суставов, судороги мышц нижних конечностей, миастения; одышка, кашель, фарингит, БА, плевральный выпот, отек легких, синусит; снижение потенции.
у пациентов, получающих микофеноловую кислоту в составе иммунодепрессивной терапии, риск возникновения лимфом и других злокачественных опухолей (в частности рака кожи) при длительном лечении высокими дозами повышается. Во время терапии необходимо контролировать картину периферической крови. Женщинам репродуктивного возраста необходимо использовать эффективные методы контрацепции до начала, во время лечения и в течение 6 нед после отмены препарата.
антациды уменьшают абсорбцию; колестирамин снижает концентрацию микофеноловой кислоты; блокаторы канальцевой секреции повышают концентрацию неактивного метаболита. При одновременном применении с ацикловиром повышается их концентрация в плазме. Циклоспорин А, ганцикловир, ко-тримоксазол, пероральные контрацептивы (однократный прием) не влияют на фармакокинетические параметры микофеноловой кислоты.
проявляется увеличением частоты желудочно-кишечных и гематологических (в частности, нейтропении) побочных эффектов. Лечение: снижают дозу или отменяют препарат. Для ускорения экскреции возможно назначение секвестрантов желчных кислот. Небольшое количество глюкуронида может быть удалено с помощью гемодиализа (микофеноловая кислота не диализуется).