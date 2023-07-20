МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА (ACIDUM MYCOPHENOLICUM)

иммунодепрессант; селективный и обратимый ингибитор инозинмонофосфатдегидрогеназы, блокирует процесс синтеза гуанозиновых нуклеотидов. Цитостатический эффект более выражен в отношении лимфоцитов.

Биодоступность — 94%; концентрация в плазме крови снижается на 40% при приеме с пищей. Связь с белками плазмы крови — 97%. Микофеноловая кислота метаболизируется гликуронилтрансферазой с образованием фенольного гликуронида, не имеющего фармакологической активности. Выводится преимущественно почками, в виде неактивного метаболита (1% — в неизмененном виде), через кишечник — 6%. У больных, недавно (менее 40 дней) перенесших трансплантацию почки, C max микофеноловой кислоты в плазме крови на 50% ниже, чем у здоровых лиц или у больных, давно перенесших трансплантацию.