Киев (адрес не указан)
Доступно в 370 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
810,70
Экономия при брони: -56,30 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
817,57
Экономия при брони: -31,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
837,99
Экономия при брони: -42,98 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
412,46
Экономия при брони: -19,43 грн