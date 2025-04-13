Киев
Мифенакс® (Myfenax®)

Мифенакс® (Myfenax®)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 370 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
746,70 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
746,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
810,70
Экономия при брони: -56,30 грн
754,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
789,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
724,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
770,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
226,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
817,57
Экономия при брони: -31,52 грн
786,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
837,99
Экономия при брони: -42,98 грн
795,01 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
730,90 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
810,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
810,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
763,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Мифенакс® капсулы твердые 250 мг блистер №100
Тева Украина
412,46
Экономия при брони: -19,43 грн
393,02 грн
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