Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Линкас плюс экспекторант инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 5 мл сиропа содержат: экстракта паслена желтоплодного плодов густого (Solanum xanthocarpum) (1:5) (экстрагент вода) 15 мг; экстракта адхатоды сосудистой листьев густого (Adhatoda vasica) (1:5) (экстрагент вода) 35 мг; экстракта солодки голой корней и корневищ густого (Glycyrrhiza glabra) (1:5) (экстрагент вода) 7,5 мг; экстракта базилика обычного цветов и листьев густого (Ocimum basilicum) (1:5) (экстрагент вода) 15 мг; экстракта кордии широколистной плодов густого (Cordia latifolia) (1:5) (экстрагент вода) 5 мг; экстракта перца длинного плода густого (Piper Longum) (1:5) (экстрагент вода) 5 мг; экстракта алтея лекарственного семян густого (Althea officinalis) (1:5) (экстрагент вода) 7,5 мг; экстракта бодяна плодов густого (Illicium verum) (1:5) (экстрагент вода) 25 мг;
вспомогательные вещества: сахароза, кислота лимонная безводная, метилпарабен Е 218, пропилпарабен Е 216, масло эвкалиптовое, масло мяты перечной, ароматизатор «Жевательная резинка», аммония хлорид, пропиленгликоль, вода очищенная.
Лекарственная форма
Сироп.
Основные физико-химические свойства: сироп коричневого цвета со специфическим запахом. Допускается выпадение осадка, который растворяется при взбалтывании.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Комбинации. Код ATС R05CA10.
Фармакологические свойства
Комплексный препарат на основе лекарственных трав с противовоспалительными, отхаркивающими, муколитическими, спазмолитическими и жаропонижающими свойствами. Активирует секреторную функцию эпителия дыхательных путей, изменяет поверхностно активные свойства легочного сурфактанта, стимулирует функцию ворсинок эпителия, что положительно влияет на экссудативную и пролиферативную фазы воспаления. Разжижает густую мокроту и облегчает выход слизи из дыхательных путей. На слизистые глотки и бронхов действует как местный антисептик. Прием лекарственного средства снижает тонус гладких мышц бронхиол, уменьшает отек слизистых дыхательных путей. Изменения выраженности кашля отмечаются через 3–4 дня приема лекарственного средства.
Показания
В составе комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей:
- бронхит, пневмония, бронхиальная астма и туберкулез;
- простуда, кашель курильщика;
- воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ларингофарингит, трахеит, трахеобронхит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к составляющим лекарственного средства; сахарный диабет; органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда); артериальная гипертензия; нарушение функции печени и почек; гипокалиемия; тяжелая степень ожирения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется одновременный прием лекарственного средства с противокашлевыми средствами, уменьшающими отхождение мокроты (например кодеин).
При необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует уведомить врача.
Особенности применения
Важная информация о вспомогательных веществах.
Поскольку лекарственное средство содержит метилпарабен и пропилпарабен, это может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).
В состав лекарственного средства входит сахароза, которая может быть вредна для зубов.
Если установлена непереносимость некоторых сахаров, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3–4 раза в сутки; дети в возрасте 7 — 11 лет включительно — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки; дети в возрасте 2 — 6 лет включительно — по ½–1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки.
Продолжительность лечения –3 — 7 суток.
Перед применением взболтать.
Дети
Детям в возрасте младше 2 лет лекарственное средство не назначать.
Побочные реакции
При применении лекарственного средства возможны слабость, повышение артериального давления, гипокалиемия, аллергические реакции (в том числе сыпь, зуд, гиперемия кожи, крапивница, образование отеков); усиленное слюноотделение, раздражение слизистой желудка.
При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 120 мл во флаконе в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Хербион Пакистан Прайвет Лимитед, Пакистан/Herbion Pakistan Private Limited, Pakistan.