Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 чайные ложки (10 мл) сиропа 3–4 раза в сутки; дети в возрасте 7 — 11 лет включительно — по 1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки; дети в возрасте 2 — 6 лет включительно — по ½–1 чайной ложке (5 мл) сиропа 3–4 раза в сутки.

Продолжительность лечения –3 — 7 суток.

Перед применением взболтать.