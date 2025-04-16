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Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Николаев
(адрес не указан)
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
58.6 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
163,79
Экономия при брони:
-6,95 грн
156,84
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
262.4 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
168,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
143,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
282.8 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
137,53
Экономия при брони:
-10,38 грн
127,15
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бышев, ул. Киевская, 54
401.3 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,30
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
409.8 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,50
Экономия при брони:
-35,92 грн
131,58
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Галич, ул. Коновальца, 13
591.2 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
171,28
Экономия при брони:
-3,08 грн
168,20
грн
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Любисток
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
669.4 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
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