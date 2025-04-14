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Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Харьков
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Закрыто
Открывается в 07:30
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
234.8 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
134,60
Экономия при брони:
-6,97 грн
127,63
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
251.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
168,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
143,00
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
421.8 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,50
Экономия при брони:
-35,92 грн
131,58
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бышев, ул. Киевская, 54
454.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,30
грн
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Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
456.0 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
165,91
Экономия при брони:
-4,86 грн
161,05
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
835.4 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
168,87
грн
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Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
872.1 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
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