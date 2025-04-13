Киев
Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)

Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
11.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,50
Экономия при брони: -35,92 грн
131,58 грн
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бышев, ул. Киевская, 54
49.7 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,30 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
441.1 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
170,55 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
447.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
168,00
Экономия при брони: -25,00 грн
143,00 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
449.0 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
166,61
Экономия при брони: -5,56 грн
161,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
452.2 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
137,39
Экономия при брони: -13,65 грн
123,74 грн
Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
465.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
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