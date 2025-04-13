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Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Линкас плюс экспекторант (Linkus plus expektorant)
Киев
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Доступно в 1 аптеках в Киев
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Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, ул. Доброхотова Академика, 13
11.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,50
Экономия при брони:
-35,92 грн
131,58
грн
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В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Бышев, ул. Киевская, 54
49.7 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
167,30
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
441.1 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
170,55
грн
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Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
447.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
168,00
Экономия при брони:
-25,00 грн
143,00
грн
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Медпрепараты
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
449.0 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
166,61
Экономия при брони:
-5,56 грн
161,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
452.2 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
137,39
Экономия при брони:
-13,65 грн
123,74
грн
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Любисток
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
465.5 км
Линкас плюс экспекторант сироп флакон 120 мл №1
Herbion Pakistan
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