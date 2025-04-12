фармакодинамика. В ходе широких фармакологических исследований и проведения проб на человеке в сравнении с другими ГКС при пробе на феномен угасания по МакКензи и Уэллсу у клобетазола пропионата было выявлено сильное сосудосуживающее действие по сравнению с такими действующими веществами, как флуоцинолон, дифлукортолон, бетаметазон, триамцинолон, которое сопоставимо с теоретическими предположениями.

Противовоспалительная эффективность клобетазола пропионата оценивалась путем проведения проб на пиретическую эритему, проб кротоновым маслом/керосином и ядовитым плющом. В ходе проведения таких исследований по сравнению с эталонными препаратами — бетаметазона валератом, дифлукортона валератом, флуоцинолона ацетонидом и триамцинолона ацетонидом — эффект соответствовал теоретическим предположениям.

Антипролиферативное действие клобетазола пропионата (например при проведении проб на псориатические бляшки) оказалось более выраженным, чем у флуоцинолона ацетонида, бетаметазона валерата и дифлукортона валерата.

В качественном отношении механизм противовоспалительного, антипролиферативного и иммуномодулирующего действия для всех ГКС — согласно общепринятым, частично неполным и гипотетическим представлениям — схематически, в упрощенной форме, можно представить следующим образом: молекулы ГКС образуют комплексы в плазме с кортикоидными рецепторами клеток — связываются с отдельными генами гормонреспонсивных элементов. Это индуцирует транскрипцию специфических m-РНК-молекул, участвующих в синтезе липокортин-протеинов на рибосомах. Липокортины замедляют реакции, возникающие в случае физического, химического, токсического или иммуногенного воздействия или действия микробиологического патогенного фактора, осуществляемые между фосфолипазой А 2 и фосфолипидами и обеспечивающие высвобождение арахидоновой кислоты. Задержка или замедление процесса высвобождения арахидоновой кислоты нормализует, снижает или блокирует синтез, регулируемый метаболизмом арахидоновой кислоты с ЦОГ и липооксигеназой, а также высвобождением простагландинов, простациклинов, лейкотриенов, фактора активации тромбоцитов и тромбоксанов, которые в качестве воспалительных медиаторов воздействуют, например, на сосуды, мембраны клеток, лейкоциты, макрофаги, их хемотаксис и миграцию, регулируют увеличение количества клеток. Помимо этого, ГКС оказывают антимитотическое действие и замедляют синтез нуклеиновой кислоты и протеина. Существенными факторами их иммуномодулирующего и противоаллергического действия является взаимодействие глюкокортикоидов с В-клетками, Т-клетками и клетками Лангерганса, что замедляет продвижение антигенов, их антагонистическое действие на синтез и функции интерлейкина 1, 2 и других цитокининов.

Фармакокинетика. Легко абсорбируется через кожу. Главным образом биотрансформируется в печени. Выводится с желчью или через толстый кишечник. Общий индекс выведения клобетазола пропионата составляет 72 ч, около 70% общей дозы. Клобетазол пропионат частично метаболизируется путем оксидирования до 11-кетопроизводного.