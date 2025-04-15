Львов (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
164,10
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Каризон мазь 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн
Каризон крем 0.5 мг/1 г туба 15 г №1
Dermapharm AG
173,60 грн