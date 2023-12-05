следует избегать попадания клобетазола в глаза. При лечении таких заболеваний, как псориаз, дискоидная красная волчанка, экзема, следует учитывать, что на коже лица возникают более выраженные атрофические изменения, чем на других участках тела. Применение клобетазола при лечении псориаза требует тщательного наблюдения пациента в целях предотвращения рецидива, развития толерантности, распространенного пустулезного псориаза и местной или системной реакции из-за нарушения барьерной функции кожи.

При смене окклюзионной повязки кожу необходимо очистить. В случае присоединения инфекции клобетазол следует отменить и назначить соответствующую терапию.

Нет достаточных данных о безопасности применения клобетазола в период беременности.