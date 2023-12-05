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Активные вещества — “К”КЛОБЕТАЗОЛ (CLOBETASOLUM)

КЛОБЕТАЗОЛ (CLOBETASOLUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Дермовейт мазь, 0,05 %, туба, 25 г, № 1; Delpharm Poznan S.A
Дермовейт Мазь, 0,05 %, туба, 25 г, № 1 Delpharm Poznan S.A
В 990 аптеках
от 228,15 грн
Цены в аптеках
Кловейт® мазь, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Мазь, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 896 аптеках
от 157,50 грн
Цены в аптеках
Дермовейт крем, 0,05 %, туба, 25 г, № 1; Delpharm Poznan S.A
Дермовейт Крем, 0,05 %, туба, 25 г, № 1 Delpharm Poznan S.A
В 783 аптеках
от 228,16 грн
Цены в аптеках
Кловейт® крем, туба, 25 г, № 1; Фармзавод Ельфа А.Т.
Кловейт® Крем, туба, 25 г, № 1 Фармзавод Ельфа А.Т.
В 744 аптеках
от 147,80 грн
Цены в аптеках
Поверкорт крем, 0,05 %, туба, 15 г, № 1; Glenmark
Поверкорт Крем, 0,05 %, туба, 15 г, № 1 Glenmark
В 343 аптеках
от 110,92 грн
Цены в аптеках
Клобескин мазь, 0,05 %, туба, 25 г, № 1; Корпорация Здоровье
Клобескин Мазь, 0,05 %, туба, 25 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 324 аптеках
от 87,75 грн
Цены в аптеках
Клобескин крем, 0,05 %, туба, 25 г, № 1; Корпорация Здоровье
Клобескин Крем, 0,05 %, туба, 25 г, № 1 Корпорация Здоровье
В 60 аптеках
от 88,48 грн
Цены в аптеках
Дерилайф крем, 0,5 мг/г, туба, 50 г, № 1; WORLD MEDICINE GROUP
Дерилайф Крем, 0,5 мг/г, туба, 50 г, № 1 WORLD MEDICINE GROUP
В 59 аптеках
от 181,42 грн
Цены в аптеках
Каризон мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Мазь, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 41 аптеке
от 119,70 грн
Цены в аптеках
Каризон крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1; Dermapharm AG
Каризон Крем, 0,5 мг/1 г, туба, 15 г, № 1 Dermapharm AG
В 35 аптеках
от 101,71 грн
Цены в аптеках
Форма выпуска: крем, мазь, р-р накожный.

ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. При местном применении устраняет отек, гиперемию и зуд.

псориаз (за исключением распространенного бляшечного псориаза), экзема, красный плоский лишай, дискоидная красная волчанка, другие кожные заболевания, резистентные к терапии менее активными стероидами.

препарат в форме 0,05% мази, крема или р-ра наносят очень тонким слоем на пораженные участки кожи 1 или 2 раза в сутки до достижения клинического улучшения. При очень устойчивых поражениях кожи, особенно в случае гиперкератоза, противовоспалительное действие клобетазола можно усилить, наложив окклюзионную повязку. При отсутствии эффекта от применения клобетазола в течение 2–4 нед необходимо уточнить диагноз и провести коррекцию лечения.

узловатая почесуха (Гайда), угри обыкновенные, розовые угри, периоральный дерматит, первичные вирусные инфекции кожи (простой герпес, ветряная оспа), первичные бактериальные инфекции кожи, первичные кожные поражения грибковой этиологии, перианальный и генитальный зуд, дерматоз и дерматит (в том числе пеленочный) у детей в возрасте до 1 года, повышенная чувствительность к клобетазолу, зуд без воспаления.

возможны местные реакции — стрии, истончение, сухость, атрофия кожи, системные реакции — подавление секреции эндогенных ГКС (если недельная доза клобетазола при лечении взрослых пациентов не превышает 50 г, указанное системное действие чаще всего носит временный характер и функция гипофиза и коры надпочечников нормализуется после прекращения курса стероидной терапии). Это относится и к лечению детей, которым назначают сниженную дозу. Применение окклюзионных повязок увеличивает абсорбцию ГКС для топического применения. У детей грудного возраста абсорбция клобетазола увеличивается при пеленании.

следует избегать попадания клобетазола в глаза. При лечении таких заболеваний, как псориаз, дискоидная красная волчанка, экзема, следует учитывать, что на коже лица возникают более выраженные атрофические изменения, чем на других участках тела. Применение клобетазола при лечении псориаза требует тщательного наблюдения пациента в целях предотвращения рецидива, развития толерантности, распространенного пустулезного псориаза и местной или системной реакции из-за нарушения барьерной функции кожи.
При смене окклюзионной повязки кожу необходимо очистить. В случае присоединения инфекции клобетазол следует отменить и назначить соответствующую терапию.
Нет достаточных данных о безопасности применения клобетазола в период беременности.

возникновение острой передозировки маловероятно. В случае хронической передозировки или неправильного применения могут появиться признаки гиперкортицизма.