КЛОБЕТАЗОЛ (CLOBETASOLUM) Действующее вещество
ГКС для наружного применения. Оказывает противовоспалительное и противоаллергическое действие. При местном применении устраняет отек, гиперемию и зуд.
псориаз (за исключением распространенного бляшечного псориаза), экзема, красный плоский лишай, дискоидная красная волчанка, другие кожные заболевания, резистентные к терапии менее активными стероидами.
препарат в форме 0,05% мази, крема или р-ра наносят очень тонким слоем на пораженные участки кожи 1 или 2 раза в сутки до достижения клинического улучшения. При очень устойчивых поражениях кожи, особенно в случае гиперкератоза, противовоспалительное действие клобетазола можно усилить, наложив окклюзионную повязку. При отсутствии эффекта от применения клобетазола в течение 2–4 нед необходимо уточнить диагноз и провести коррекцию лечения.
узловатая почесуха (Гайда), угри обыкновенные, розовые угри, периоральный дерматит, первичные вирусные инфекции кожи (простой герпес, ветряная оспа), первичные бактериальные инфекции кожи, первичные кожные поражения грибковой этиологии, перианальный и генитальный зуд, дерматоз и дерматит (в том числе пеленочный) у детей в возрасте до 1 года, повышенная чувствительность к клобетазолу, зуд без воспаления.
возможны местные реакции — стрии, истончение, сухость, атрофия кожи, системные реакции — подавление секреции эндогенных ГКС (если недельная доза клобетазола при лечении взрослых пациентов не превышает 50 г, указанное системное действие чаще всего носит временный характер и функция гипофиза и коры надпочечников нормализуется после прекращения курса стероидной терапии). Это относится и к лечению детей, которым назначают сниженную дозу. Применение окклюзионных повязок увеличивает абсорбцию ГКС для топического применения. У детей грудного возраста абсорбция клобетазола увеличивается при пеленании.
следует избегать попадания клобетазола в глаза. При лечении таких заболеваний, как псориаз, дискоидная красная волчанка, экзема, следует учитывать, что на коже лица возникают более выраженные атрофические изменения, чем на других участках тела. Применение клобетазола при лечении псориаза требует тщательного наблюдения пациента в целях предотвращения рецидива, развития толерантности, распространенного пустулезного псориаза и местной или системной реакции из-за нарушения барьерной функции кожи.
При смене окклюзионной повязки кожу необходимо очистить. В случае присоединения инфекции клобетазол следует отменить и назначить соответствующую терапию.
Нет достаточных данных о безопасности применения клобетазола в период беременности.
возникновение острой передозировки маловероятно. В случае хронической передозировки или неправильного применения могут появиться признаки гиперкортицизма.