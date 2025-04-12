Седафитон® форте (Sedafiton forte)
Седафитон форте инструкция по применению
Состав
Экстракт валерианы густой - 0,1 г
Экстракт пустырника густой - 0,06 г
Экстракт боярышника густой - 0,06 г
Фармакологические свойства
действие препарата обусловлено свойствами его компонентов. Биологически активные вещества экстрактов валерианы и пустырника (эфирные масла, сапонины, алкалоиды, дубильные вещества) благоприятно влияют на функциональную активность ЦНС и вегетативной нервной системы, проявляя преимущественно седативное, анксиолитическое и спазмолитическое действие; регулируют сердечную деятельность, снижают АД и ЧСС; подавляют чувство страха, психическое напряжение, улучшают засыпание и структуру сна. Фармакологические свойства экстракта боярышника обусловлены наличием флавоноидов, холина, ацетилхолина, фитостеринов, тритерпеновых кислот. Экстракт боярышника способен усиливать кровообращение в коронарных и мозговых сосудах, повышать сократимость миокарда (легкий положительный инотропный эффект) и уменьшать его возбудимость (отрицательный батмотропный эффект). Биологически активные вещества экстракта боярышника способствуют повышению толерантности миокарда к гипоксии, снижают периферическое сосудистое сопротивление и повышают выносливость сердца в отношении физических нагрузок, оказывают антиаритмическое, гипотензивное, гипохолестеринемическое действие (снижают уровень ХС и ТГ в крови).
Препарат обладает способностью усиливать действие других седативных и снотворных средств.
Показания Седафитон форте
легкие формы невротических расстройств, сопровождающиеся раздражительностью, тревогой, чувством страха, угнетением, утомляемостью, рассеянностью, повышенной нервной возбудимостью; легкие формы расстройства сна, связанные с возбуждением; приступы головной боли, мигрень, обусловленные нервным напряжением, легкие формы дисменореи, климактерический синдром; нейроциркуляторная дистония с тахикардией, кардиалгией и АГ; АГ I стадии; в составе комплексной терапии и профилактики хронической ИБС, атеросклероза, АГ, суправентрикулярной и желудочковой аритмии, начальных стадий хронической сердечной недостаточности; дерматоз, сопровождающийся зудом (крапивница, атопический дерматит, экзема); постоянное психическое напряжение (синдром менеджера).
Применение Седафитон форте
разовая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 1 капсула 2–3 раза в сутки. При легких формах бессонницы — по 1 капсуле за 1 ч до сна. Максимальная суточная доза препарата составляет 3 капсулы.
Курс лечения зависит от формы и выраженности заболевания, характера сопутствующей терапии, достигнутого эффекта лечения и определяется индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженная артериальная гипотензия, выраженная брадикардия, депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности ЦНС.
Побочные эффекты
аллергические реакции: у пациентов с индивидуальной повышенной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций, включая такие симптомы, как сыпь, зуд, крапивница;
со стороны нервной системы: головокружение, сонливость;
со стороны сердечно-сосудистой системы: возможны тахикардия или брадикардия, снижение АД;
со стороны ЖКТ: тошнота, рвота, спазмы.
В случае возникновения каких-либо негативных эффектов необходима консультация врача относительно дальнейшего применения препарата!
Особые указания
период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат из-за недостаточности данных относительно безопасности применения в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте до 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. При применении препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
препарат усиливает активность сердечных гликозидов (дигоксина), а также действие спазмолитиков, снотворных и успокаивающих средств. Не следует применять препарат вместе с антиаритмическими средствами III поколения.
Препарат может потенцировать фармакологические эффекты анальгетических, антигипертензивных препаратов, а также усиливает действие алкоголя.
Передозировка
симптомы: головная боль, головокружение, утомляемость, вялость, подавленность, слабость, снижение работоспособности и концентрации внимания, сонливость, боль в животе, тошнота, тремор рук, расширение зрачков, ощущение сжатия в груди, брадикардия, снижение АД; лечение: немедленное прекращение применения препарата и вовремя принятые меры экстренной помощи (промывание желудка, применение активированного угля и средств десенсибилизации), а также симптоматическое лечение способствуют быстрому устранению клинических проявлений передозировки.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °C.