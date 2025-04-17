Седафитон® форте (Sedafiton forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
343,36
Экономия при брони: -10,30 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн