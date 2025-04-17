Киев
Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
232,40 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
343,36
Экономия при брони: -10,30 грн
333,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
232,40 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
125,10 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
393,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
232,40 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
220,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
260,79 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
523,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
325,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
208,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
254,97 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
222,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
62,55 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
386,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
260,79 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
262,18 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -102,20 грн
232,40 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
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