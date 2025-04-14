Киев
Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 212 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
294,68 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
582,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
594,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
195,59 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
327,28 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
656,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
301,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
307,62
Экономия при брони: -61,62 грн
246,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
327,40 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
653,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
604,96 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
656,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
309,10
Экономия при брони: -34,24 грн
274,86 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
523,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
605,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
327,56 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
658,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
636,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
595,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
238,46
Экономия при брони: -11,69 грн
226,77 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
326,92 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
654,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
305,32 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,04 грн
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