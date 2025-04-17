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Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Седафитон® форте (Sedafiton forte)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 90 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
254,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
491,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
195,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
215,72 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
492,88 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
276,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
281,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,60
Экономия при брони: -93,30 грн
241,30 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
77,06
Экономия при брони: -20,20 грн
56,87 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
327,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
216,52 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
490,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
281,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
260,79 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
327,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
327,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
252,69 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
524,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Седафитон® форте капсулы блистер №24
Фитофарм
334,80 грн
Седафитон® форте капсулы блистер №48
Фитофарм
659,70 грн
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