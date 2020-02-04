Белиса (Belisa) (172169) - инструкция по применению ATC-классификация
Белиса инструкция по применению
Фармакологические свойства
комбинированный фитопрепарат. Белиса обладает седативным, гипотензивным, спазмолитическим, противовоспалительным действием. Препарат вызывает увеличение выделения мочи и желчи, регулирует метаболизм жиров и углеводов, улучшает общее состояние.
Показания Белиса
в качестве компонента комплексной терапии заболеваний нервной системы (неврастения, головная боль, нарушение сна, астенические состояния), АГ (легкой и средней степени тяжести).
Применение Белиса
перед применением взболтать. Применяют внутрь по 10–20 капель, разводя в небольшом количестве воды (30–50 мл), 3 р/сут за 30 мин до еды или спустя 1 ч после приема пищи.
Курс терапии зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и длится от 14 дней до 1 мес. В случае необходимости возможно повторение курса терапии.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата, повышенная секреция ЖКТ, артериальная гипотензия.
Побочные эффекты
возможно возникновение васкулита, аллергических реакций, включая сыпь, зуд, отек, гиперемию кожи, тошноты, тахикардии. В случае появления побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Препарат Белиса не применяют в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте младше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Во время курса терапии препаратом Белиса следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении возможно усиление действия седативных, снотворных, гипотензивных и противовоспалительных средств. Не рекомендуется одновременное применение с синтетическими седативными средствами. Шалфей усиливает действие других противовоспалительных средств. При необходимости сочетанного применения любых других лекарственных средств необходима консультация с врачом.
Передозировка
при применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможна сонливость. При передозировке возможны головокружение, вялость, снижение концентрации внимания.
Лечение: прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. После вскрытия упаковки препарат пригоден на протяжении 3 мес.