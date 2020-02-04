применение в период беременности и кормления грудью. Препарат Белиса не применяют в период беременности и кормления грудью.

Дети. Не применяют у детей в возрасте младше 12 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Во время курса терапии препаратом Белиса следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.