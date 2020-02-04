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Белиса (Belisa) (172169) - инструкция по применению ATC-классификация

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Белиса (Belisa)
Цена в городе Киев
от 91,16 грн
Без рецепта
1 шт от 91,16 грн 30 шт от 120,81 грн
В наличии в 264 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
40 мл
ATC-група
N05C M50** Прочие препараты, включая комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/9714/01/01 от 04.02.2020

Белиса инструкция по применению

Фармакологические свойства

комбинированный фитопрепарат. Белиса обладает седативным, гипотензивным, спазмолитическим, противовоспалительным действием. Препарат вызывает увеличение выделения мочи и желчи, регулирует метаболизм жиров и углеводов, улучшает общее состояние.

Показания Белиса

в качестве компонента комплексной терапии заболеваний нервной системы (неврастения, головная боль, нарушение сна, астенические состояния), АГ (легкой и средней степени тяжести).

Применение Белиса

перед применением взболтать. Применяют внутрь по 10–20 капель, разводя в небольшом количестве воды (30–50 мл), 3 р/сут за 30 мин до еды или спустя 1 ч после приема пищи.
Курс терапии зависит от тяжести течения заболевания, а также от характера сопутствующей терапии и длится от 14 дней до 1 мес. В случае необходимости возможно повторение курса терапии.

Противопоказания

гиперчувствительность к компонентам препарата, повышенная секреция ЖКТ, артериальная гипотензия.

Побочные эффекты

возможно возникновение васкулита, аллергических реакций, включая сыпь, зуд, отек, гиперемию кожи, тошноты, тахикардии. В случае появления побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Особые указания

применение в период беременности и кормления грудью. Препарат Белиса не применяют в период беременности и кормления грудью.
Дети. Не применяют у детей в возрасте младше 12 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Во время курса терапии препаратом Белиса следует воздержаться от управления транспортными средствами и работы с потенциально опасными механизмами.

Взаимодействия

при одновременном применении возможно усиление действия седативных, снотворных, гипотензивных и противовоспалительных средств. Не рекомендуется одновременное применение с синтетическими седативными средствами. Шалфей усиливает действие других противовоспалительных средств. При необходимости сочетанного применения любых других лекарственных средств необходима консультация с врачом.

Передозировка

при применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможна сонливость. При передозировке возможны головокружение, вялость, снижение концентрации внимания.
Лечение: прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С. После вскрытия упаковки препарат пригоден на протяжении 3 мес.

Белиса
Белиса капли оральные флакон в пачке 40 мл, №1
от 91,16 грн
В наличии в 264 аптеках
Цены в аптеках
Белиса
Белиса капли оральные флакон в пачке 40 мл, №1
от 91,16 грн
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