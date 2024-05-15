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Белиса капли оральные флакон в пачке 40 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (382879) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
179,41
Экономия: -25,37 грн
154,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (6)
175,84
Экономия: -21,13 грн
154,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
158,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
188,81
Экономия: -34,38 грн
154,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
181,60
Экономия: -25,79 грн
155,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
158,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (7)
174,81
Экономия: -20,76 грн
154,05 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
158,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
173,20
Экономия: -18,75 грн
154,45 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
126,60
Экономия: -7,38 грн
119,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
183,64
Экономия: -29,79 грн
153,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
179,27
Экономия: -24,80 грн
154,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
158,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
Всего: упаковка (1)
137,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
175,76
Экономия: -23,98 грн
151,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
158,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
158,60 грн