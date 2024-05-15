Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫПрочие снотворные и седативные средстваПрочие препараты, включая комбинацииБелисаЦены в аптеках

Белиса капсулы блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (756860) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
191,20
Экономия: -27,04 грн
164,16 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: капсулы (20)
154,44
Экономия: -18,56 грн
135,88 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
193,28
Экономия: -28,03 грн
165,25 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
182,99
Экономия: -23,17 грн
159,82 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
183,41
Экономия: -17,84 грн
165,57 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
137,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
201,72
Экономия: -36,72 грн
165,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
180,99
Экономия: -21,17 грн
159,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: капсулы (20)
193,93
Экономия: -27,73 грн
166,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: капсулы (20)
190,37
Экономия: -26,40 грн
163,97 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), блистер (1)
157,18
Экономия: -18,68 грн
138,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
186,58
Экономия: -20,48 грн
166,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
187,11
Экономия: -22,15 грн
164,96 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: капсулы (20)
185,82
Экономия: -20,11 грн
165,71 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
141,70 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
169,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
192,29
Экономия: -31,01 грн
161,28 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
191,87
Экономия: -26,55 грн
165,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
165,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
169,30 грн