для перорального применения, назначается взрослым.

Хроническая недостаточность вен и лимфатических сосудов (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема): 2 таблетки в сутки (в 2 приема) во время еды. После 1 нед применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Хронический геморрой: 2 таблетки в сутки (в 2 приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.

Острый геморрой: 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней и по 4 таблетки в сутки в течение последующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема.

Курс лечения . Продолжительность терапии зависит от показаний к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2–3 мес.