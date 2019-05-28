Веносмин® (Venosmin) (172151) - инструкция по применению ATC-классификация
Веносмин инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Веносмин оказывает венотоническое и ангиопротекторное действие, повышает венозный тонус, уменьшает растяжимость вен и веностаз, улучшает микроциркуляцию, снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает лимфатический дренаж, увеличивая лимфатический отток.
Препарат также уменьшает взаимодействие лейкоцитов и эндотелия, адгезию лейкоцитов в посткапиллярных венулах. Это снижает повреждающее действие медиаторов воспаления на стенки вен и створки их клапанов.
T½ препарата составляет 11 ч.
Выведение действующего вещества происходит в основном через кишечник. C мочой выводится в среднем 14% принятой дозы.
Показания Веносмин
симптоматическое лечение венолимфатической недостаточности (тяжесть в ногах, боль, отеки). Симптоматическая терапия геморроя.
Применение Веносмин
для перорального применения, назначается взрослым.
Хроническая недостаточность вен и лимфатических сосудов (симптомы: отеки, боль, тяжесть в ногах, ночные судороги, трофические язвы, лимфедема): 2 таблетки в сутки (в 2 приема) во время еды. После 1 нед применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.
Хронический геморрой: 2 таблетки в сутки (в 2 приема) во время еды. После недели применения можно принимать 2 таблетки в сутки однократно во время еды.
Острый геморрой: 6 таблеток в сутки в течение первых 4 дней и по 4 таблетки в сутки в течение последующих 3 дней. Применять во время еды. Суточное количество таблеток разделить на 2–3 приема.
Курс лечения. Продолжительность терапии зависит от показаний к применению и течения заболевания. Средняя продолжительность лечения составляет 2–3 мес.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, недомогание.
Со стороны пищеварительной системы: диарея, диспепсия, тошнота, рвота, колиты.
Со стороны кожи и подкожной ткани: аллергические реакции, включая сыпь, зуд, крапивницу, изолированный отек лица, губ, век, отек Квинке.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. В настоящее время нет сообщений о любых побочных эффектах при применении диосмина и гесперидина у беременных. Им препарат следует назначать с осторожностью. Перед применением следует проконсультироваться с врачом. Не рекомендуется кормление грудью во время приема препарата (в связи с отсутствием достаточного количества данных относительно его проникновения в грудное молоко).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет. В случае появления признаков побочного действия (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ) необходимо быть осторожным.
Дети. Данные о применении препарата у детей отсутствуют, поэтому его не назначают в педиатрической практике.
Взаимодействия
неизвестно.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.