Киев
Веносмин® (Venosmin)

Веносмин® (Venosmin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
14.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
100,37 грн
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
174.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
477,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Монастырище, ул. Мира, 20
286.4 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
406,88 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
338.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
83,99
Экономия при брони: -0,12 грн
83,87 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
394.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
114,49 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Заставна, ул. Независимости, 111-А
428.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
482,72
Экономия при брони: -233,82 грн
248,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
429.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
306,17 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
533.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
337,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Выровская, 52
561.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
433,25 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 17:00
Королево, ул. Злагоды, 2
598.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
136,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
643.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
438,03 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
648.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
191,50 грн
Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
425.6 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
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