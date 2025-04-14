Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
14.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
174.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Монастырище, ул. Мира, 20
286.4 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Здорова родина
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
338.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
83,99
Экономия при брони: -0,12 грн
Аптека
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
394.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
Подорожник
Заставна, ул. Независимости, 111-А
428.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
482,72
Экономия при брони: -233,82 грн
Бажаемо здоровья
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
429.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
533.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Конотоп, ул. Выровская, 52
561.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
D.s.
Королево, ул. Злагоды, 2
598.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
643.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Мед-сервис
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
648.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
Экспресс
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
425.6 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм