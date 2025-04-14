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Веносмин
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Веносмин
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(Venosmin)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
222.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
477,83
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
239.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
337,69
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
325.7 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
306,17
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Конотоп, ул. Выровская, 52
335.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
433,25
грн
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Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
375.7 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
100,37
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Монастырище, ул. Мира, 20
382.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
406,88
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
546.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
114,49
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 53 мин
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
554.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
85,06
Экономия при брони:
-1,18 грн
83,88
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Заставна, ул. Независимости, 111-А
671.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
482,72
Экономия при брони:
-233,82 грн
248,90
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
803.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
199,85
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 53 мин
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
803.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
438,03
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Королево, ул. Злагоды, 2
874.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
136,96
грн
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Экспресс
Закрыто
Открывается в 07:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
590.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
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