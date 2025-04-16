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Веносмин
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(Venosmin)
Веносмин
®
(Venosmin)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Снигиревка, ул. Центральная, 123-Б
64.5 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
477,83
грн
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Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30
98.2 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
100,37
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Монастырище, ул. Мира, 20
280.1 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
406,88
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
377.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
306,17
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
386.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
84,26
Экономия при брони:
-0,56 грн
83,70
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Летичев, ул. Ширпала Леонида, 13/1
422.7 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №30
Фитофарм
114,49
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Лебедин, ул. Михайловская, 34/1
444.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
337,69
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Выровская, 52
488.6 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
433,25
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Заставна, ул. Независимости, 111-А
491.9 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
192,97
Экономия при брони:
-93,47 грн
99,50
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Королево, ул. Злагоды, 2
677.0 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
134,40
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Грушевского Михаила, 4
685.8 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
438,03
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
688.5 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
199,85
грн
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Экспресс
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Шевченко Тараса, 60
460.3 км
Веносмин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №60
Фитофарм
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