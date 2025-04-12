Инванз® (Invanz®)
Инванз инструкция по применению
Состав
Эртапенем - 1 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Эртапенем подавляет синтез бактериальной клеточной стенки путем связывания эртапенема с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ). У Escherichia coli он имеет очень сильную степень связывания с ПСБ 2 и 3.
Механизм резистентности. Для штаммов, которые считаются чувствительными к эртапенему, резистентность нечасто отмечалась во время наблюдательных исследований в Европе. У некоторых из резистентных штаммов наблюдалась резистентность к другим антибактериальным препаратам класса карбапенемов. Эртапенем устойчив к гидролизу бета-лактамаз, включая пенициллиназы, цефалоспориназы и бета-лактамазы расширенного спектра, но не металло-бета-лактамазы.
Стафилококки и энтерококки, устойчивые к метициллину, резистентны к эртапенему вследствие нечувствительности целевых пенициллинсвязывающих белков; P. aeruginosa и другие неферментирующие бактерии обычно резистентные, вероятно, вследствие ограниченного проникновения и активного оттока из клетки.
Резистентность возбудителей, относящихся к семейству Enterobacteriaceae, встречается редко, и эртапенем является обычно активным против бета-лактамаз расширенного спектра. Однако резистентность может наблюдаться, если имеются бета-лактамазы расширенного спектра или другие мощные бета-лактамазы (например, типа AmpC) проявляют пониженную проницаемость вследствие потери одного или более внешних мембранных белков или имеют активный отток. Резистентность может также проявляться в результате приобретения бета-лактамазами значительной карбапенемгидролизирующей активности (в частности, металло-бета-лактамазами типа IMP и VIM или типа KPC), но это редкое явление.
Механизм действия эртапенему отличается от механизма действия других классов антибиотиков, а именно хинолонов, аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов. Целевая перекрестная резистентность между эртапенемом и этими веществами отсутствует. Однако микроорганизмы могут подавлять резистентность более чем к одному классу антибактериальных препаратов, если механизм проявляет или включает возможность непроницаемости для некоторых соединений и/или эфлюксного насоса.
Предельные точки. Предельные точки MIK (микробная ингибирующая концентрация), установленные Европейским комитетом по определению чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST), являются такими:
• Enterobacteriaceae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >1 мг/л;
• Streptococcus группы A, B, C, G: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;
• Streptococcus pneumoniae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;
• Haemophilus influenzae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;
• M. catarrhalis: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;
• анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: чувствительные >1 мг/л и резистентные >1 мг/л;
• предельные точки, не связанные ни с одним штаммом: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >1 мг/л.
Примечание: стафилококки, устойчивые к метициллину, устойчивы также к эртапенему.
Также следует учитывать местные предельные точки MIK при наличии таковых.
Чувствительность микроорганизмов. Распространенность приобретенной резистентности отдельных видов может варьировать со временем и в зависимости от географического региона, и поэтому очень полезна информация о структуре местной резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Локализованные вспышки инфекций, вызванных микроорганизмами, резистентными к карбопенемам, были описаны в Европейском Союзе. Предоставленная ниже информация позволяет получить лишь приблизительные показатели чувствительности микроорганизмов к эртапенему.
Умеренно чувствительные штаммы
Аэробные грамположительные микроорганизмы: стафилококки, устойчивые к метициллину (включая Staphylococcus aureus)*, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*,**, Streptococcus pyogenes.
Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Morganella morganii, Proteus mirabilis*, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.
Анаэробные микроорганизмы: Bacteroides fragilis и другие виды группы B. fragilis*, штаммы Clostridium (кроме C. difficile)*, штаммы Eubacterium*, штаммы Fusobacterium*, штаммы Peptostreptococcus*, Porphyromonas asaccharolytica*, штаммы Prevotella*.
Штаммы, для которых приобретенная резистентность может стать проблемой: стафилококки, устойчивые к метициллину***.
Сильно чувствительные организмы
Аэробные грамположительные микроорганизмы: Corynebacterium jeikeium; энтерококки, включая Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium.
Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: штаммы Aeromonas, штаммы Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.
Анаэробные микроорганизмы: штаммы Lactobacillus.
Другие: штаммы Chlamydia, штаммы Mycoplasma, штаммы Rickettsia, штаммы Legionella.
*В ходе клинических исследований наблюдалась удовлетворительная активность.
**Эффективность препарата Инванз для лечения внебольничной пневмонии, вызванной чувствительными к пенициллину Streptococcus pneumoniae, не установлена.
***Частота приобретенной резистентности >50%. Стафилококки, устойчивые к метициллину (включая MRSA), всегда чувствительны к бета-лактамам.
Исследование эффективности в педиатрической практике. В ходе рандомизированных сравнительных многоцентровых исследований с участием пациентов в возрасте от 3 месяцев до 17 лет оценивалась безопасность и эффективность применения эртапенема в педиатрической практике.
Соотношение пациентов, у которых отмечался положительный клинический эффект после окончания лечения, и пациентов, которые продолжают лечение, представлены в таблице 1.
Таблица 1
|Тип заболевания*
|Возрастная группа
|Эртапенем
|Цефтриаксон
|Положительный клинический эффект (ПКЭ), пациенты
|%
|ПКЭ, пациенты
|%
|Негоспитальная пневмония (НГП)
|3-23 мес
|у 31 из 35
|88,6
|у 13 из 13
|100
|2-12 лет
|у 55 из 57
|96,5
|у 16 из 17
|94,1
|13-17 лет
|у 3 из 3
|100
|у 3 из 3
|100
|Тип заболевания*
|Возрастная группа
|Эртапенем
|Тикарцилин/клавуланат
|ПКЭ, пациенты
|%
|ПКЭ, пациенты
|%
|Интраабодминальные инфекции (ИАИ)
|2-13 лет
|у 28 из 34
|82,4
|у 7 из 9
|77,8
|13-17 лет
|у 15 из 16
|93,8
|у 4 из 6
|66,7
|Острые инфекции таза (ОИТ)
|13-17 лет
|у 25 из 25
|100
|у 8 из 8
|100
*9 пациентов в группе эртапенема (7 пациентов с НГП и 2 пациента с ИАИ), 2 пациента в группе цефтриаксона (2 пациента с НГП) и 1 пациент с ИАИ в группе тикарциллина/клавуланата имели вторичную бактериемию во время включения в исследование.
Концентрации в плазме крови. Средние концентрации эртапенема в плазме крови после проведения одноразовой 30-минутной инфузии в дозе 1 г здоровым молодым взрослым добровольцам (в возрасте от 25 до 45 лет) составляли 155 мкг/мл (Cmax) через 0,5 часа после введения дозы (в конце инфузии), 9 мкг/мл через 12 ч после введения дозы и 1 мкг/мл через 24 часа после введения дозы.
AUC у взрослых увеличивается почти прямо пропорционально дозе в диапазоне доз от 0,5 г до 2 г.
Кумуляции эртапенема у взрослых пациентов после многократного введения в диапазоне доз от 0,5 г до 2 г в сутки не наблюдается.
Средние концентрации эртапенема в плазме крови после проведения одноразовой 30-минутной инфузии в дозе 15 мг/кг (до максимальной дозы 1 г) пациентам в возрасте от 3 до 23 месяцев составили 103,8 мкг/мл (Cmax) через 0,5 часа после введения дозы (в конце инфузии), 13,5 мкг/мл через 6 часов после введения дозы и 2,5 мкг/мл через 12 ч после введения дозы.
Средние концентрации эртапенема в плазме крови после проведения одноразовой 30-минутной инфузии в дозе 15 мг/кг (до максимальной дозы 1 г) пациентам в возрасте от 2 до 12 лет составляли 113,2 мкг/мл (Cmax) через 0,5 часа после введения дозы (в конце инфузии), 12,8 мкг/мл через 6 часов после введения дозы и 3 мкг/мл через 12 ч после введения дозы.
Средние концентрации эртапенема в плазме крови после проведения одноразовой 30-минутной в/в инфузии в дозе 20 мг/кг (до максимальной дозы 1 г) пациентам в возрасте от 13 до 17 лет составляли 170,4 мкг/мл (Cmax) через 0,5 часа после введения дозы (в конце инфузии), 7 мкг/мл через 12 ч после введения дозы и 1,1 мкг/мл через 24 часа после введения дозы.
Средние концентрации эртапенема в плазме крови после проведения одноразовой 30-минутной инфузии в дозе 1 г у трех пациентов в возрасте от 13 до 17 лет составляли 155,9 мкг/мл (Cmax) через 0,5 часа после введения дозы (в конце инфузии) и 6,2 мкг/мл через 12 ч после введения дозы.
Распределение. Эртапенем активно связывается с белками плазмы крови человека. У здоровых молодых добровольцев (в возрасте от 25 до 45 лет) связывания эртапенема с белками плазмы крови уменьшается, тогда как концентрация в плазме крови увеличивается от примерно 95% связывания при приблизительной концентрации в плазме крови <50 мкг/мл до примерно 92% связывания при приблизительной концентрации в плазме крови 155 мкг/мл (с достижением средней концентрации в конце инфузии после введения дозы 1 г).
бъем распределения (Vdss) эртапенема у взрослых составляет примерно 8 литров (0,11 л/кг), примерно 0,2 л/кг эртапенема - у детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет и примерно 0,16 л/кг эртапенема - у детей в возрасте от 13 до 17 лет.
Концентрации эртапенема в содержимом кожного пузыря у взрослых пациентов в каждом месте отбора пробы на третий день в/в введения в дозе 1 г в сутки указывают, что отношение AUC в содержимом кожного пузыря к AUC в плазме крови составляет 0,61.
Исследования in vitro свидетельствуют о том, что влияние эртапенема на связывание с белками плазмы крови лекарственных средств, имеющих высокую степень связывания с белками (варфарин, этинилестадиол и норэтиндрон), весьма незначительно. Изменение связывания составляет <12% при Cmax эртапенема в плазме крови после введения дозы 1 г. In vivo введение пробенецида (500 мг каждые 6 часов) снижало связанную долю эртапенема в плазме крови в конце инфузии от 91% до примерно 87% у пациентов, которым проводили одноразовую в/в инфузию в дозе 1 г. Считается, что влияние этого изменения является временным. Клинически значимое взаимодействие вследствие замещения эртапенема иного лекарственного средства или замещения другим лекарственным средством эртапенема маловероятно.
Исследования in vitro свидетельствуют о том, что эртапенем не подавляет транспорт дигоксина и винбластина, опосредованный Р-гликопротеином, и сам не является субстратом этого транспорта.
Метаболизм. У здоровых молодых добровольцев (в возрасте от 23 до 49 лет) после в/в инфузии радиопомеченного эртапенема в дозе 1 г радиоактивность плазмы крови состоит преимущественно из эртапенема (94%). Основным метаболитом эртапенема является производная с открытым кольцом, сформированная при гидролизе бета-лактамного кольца под действием дегидропептидазы-I.
Исследования in vitro на микросомах печени человека указывают, что эртапенем не подавляет метаболизм, медиатором которого является любая из шести главных изоформ цитохромов: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 и 3A4.
Выведение. После в/в инфузии радиопомеченного эртапенема в дозе 1 г здоровым молодым взрослым добровольцам (в возрасте от 23 до 49 лет) примерно 80% выводится с мочой и 10% - с калом. Из 80%, которые выводятся с мочой, около 38% выводится в неизмененном виде, а примерно 37% - как метаболит с открытым кольцом.
У здоровых молодых добровольцев (в возрасте от 18 до 49 лет) и пациентов в возрасте от 13 до 17 лет, которым проводили в/в инфузию в дозе 1 г, средний T½ из плазмы составляет примерно 4 часа. Средний T½ из плазмы крови у детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет составляет примерно 2,5 часа. Средняя концентрация эртапенема в моче в течение 0-2 часов после введения этой дозы превышает 984 мкг/мл, а в течение 12-24 часов после введения этой дозы превышает 52 мкг/мл.
Особые группы пациентов
Пол. Концентрация в плазме крови эртапенема одинакова у мужчин и женщин.
Пациенты пожилого возраста. Концентрация в плазме крови после в/в инфузии эртапенема в дозах 1 г и 2 г незначительно выше (соответственно примерно на 39% и 22%) у здоровых добровольцев пожилого возраста (>65 лет) по сравнению с пациентами немного более младшего возраста (<65 лет) . При отсутствии тяжелой почечной недостаточности коррекция дозы для пожилых пациентов не требуется.
Дети. Концентрация в плазме крови эртапенема сопоставима в возрасте от 13 до 17 лет и у взрослых после введения разовой дозы 1 г.
После введения дозы 20 мг/кг (до максимальной дозы 1 г) значение фармакокинетических параметров у пациентов в возрасте от 13 до 17 лет были в целом сопоставимы с таковыми у здоровых взрослых добровольцев.
Для оценки фармакокинетических данных при вводе всем пациентам этой возрастной группы дозы 1 г фармакокинетические данные рассчитывались с корректировкой дозы 1 г и допусканием линейности. Сравнивая результаты, можно сделать вывод, что введение дозы эртапенема 1 г один раз в сутки способствует достижению фармакокинетического профиля у пациентов в возрасте от 13 до 17 лет по сравнению с тем, который наблюдается у взрослых пациентов. Соотношение AUC (пациенты в возрасте от 13 до 17 лет и взрослые), концентрация в конце инфузии и концентрация внутри интервала дозирования составляли соответственно 0,99, 1,20 и 0,84.
Концентрации в плазме крови внутри интервала дозирования после в/в введения разовой дозы эртапенема 15 мг/кг пациентам в возрасте от 3 месяцев до 12 лет сравниваются с концентрациями в плазме крови внутри интервала дозирования после введения разовой дозы 1 г взрослым пациентам (см. концентрации в плазме крови). Плазменный клиренс (мл/мин/кг) эртапенема у пациентов в возрасте от 3 месяцев до 12 лет примерно вдвое больше, чем у взрослых. После введения дозы 15 мг/кг AUC и концентрация в плазме крови внутри интервала дозирования у пациентов в возрасте от 3 месяцев до 12 лет были сопоставимы с таковыми у молодых здоровых взрослых добровольцев, получавших дозу эртапенема 1 г.
Печеночная недостаточность. Фармакокинетика эртапенема у пациентов с печеночной недостаточностью не установлена. В связи с небольшой интенсивностью метаболизма препарата в печени можно ожидать, что нарушение ее функции не должно влиять на фармакокинетику эртапенема и коррекция режима дозирования для больных с печеночной недостаточностью не требуется.
Почечная недостаточность. После в/в введения разовой дозы эртапенема 1 г взрослым AUC общего эртапенема (связанного и несвязанного) и связанного эртапенема одинаковы у пациентов с почечной недостаточностью легкой степени тяжести (Clcr 60-90 мл/мин/1,73 м2) и здоровых добровольцев (в возрасте от 25 до 82 лет). AUC общего эртапенема и несвязанного эртапенема увеличиваются у пациентов с умеренной почечной недостаточностью (Clcr 31-59 мл/мин/1,73 м2) примерно в 1,5 и 1,8 раза, соответственно по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. AUC общего эртапенема и несвязанного эртапенема увеличиваются у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (Clcr 5-30 мл/мин/1,73 м2) примерно в 2,6 и 3,4 раза, соответственно по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. AUC общего эртапенема и несвязанного эртапенема увеличиваются у пациентов, нуждающихся в гемодиализе, примерно в 2,9 и 6 раз, соответственно между сеансами диализа по сравнению с таковыми у здоровых добровольцев. После в/в введения разовой дозы эртапенема 1 г непосредственно перед сеансом гемодиализа около 30% введенной дозы определяется в диализате. Данные о применении препарата детям с почечной недостаточностью отсутствуют.
Нет достаточных данных о безопасности и эффективности эртапенема для пациентов с развитой стадией почечной недостаточности и пациентов, нуждающихся в гемодиализе, для формулирования рекомендаций по дозированию. Поэтому эртапенем не следует применять этим пациентам.
Показания Инванз
лечение. Инфекции, вызванные чувствительными штаммами микроорганизмов:
• осложненные интраабдоминальные инфекции;
• внебольничная пневмония;
• острые гинекологические инфекции;
• осложненные инфекции кожи и кожных структур, включая инфекции нижних конечностей при диабете («диабетическая» стопа);
• осложненные инфекции мочевого тракта, включая пиелонефрит;
• бактериальная септицемия.
Профилактика. Инванз показан взрослым для профилактики хирургических инфекций, вызванных элективных колоректальным хирургическим вмешательством.
Применение Инванз
для в/в и в/м введения.
Перед применением необходимо провести кожные пробы на переносимость препарата.
Лечение инфекции. Обычная доза Инванза для взрослых и детей в возрасте старше 13 лет составляет 1 г один раз в сутки путем в/в инъекции.
Обычная доза Инванза для детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет составляет 15 мг/кг массы тела дважды в сутки (нельзя превышать дозу 1 г в сутки) путем в/в инфузии.
Инванз можно вводить путем в/в инфузии или в/м инъекции. При в/в инфузии Инванз следует вводить в течение 30 минут. В/м введение Инванза можно применять как альтернативу в/в введению.
Обычная продолжительность лечения Инванзом составляет от 3 до 14 дней, но зависит от типа и тяжести инфекции и возбудителя или возбудителей. При наличии клинических показаний (клиническое улучшение) допустим переход на дальнейшую адекватную пероральную антимикробную терапию.
Профилактика хирургических инфекций, вызванных элективным колоректальным хирургическим вмешательством: рекомендовано однократное в/в введение 1 г Инванза за 1 час до хирургического вмешательства.
Пациенты с почечной недостаточностью. Препарат Инванз можно применять для лечения инфекций у взрослых пациентов с почечной недостаточностью легкой или умеренной степени. Пациентам с клиренсом креатинина >30 мл/мин/1,73 м2 коррекция дозы не нужна. Нет достаточных данных о безопасности и эффективности эртапенема для пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, чтобы сформулировать рекомендации по дозированию. Поэтому эртапенем не следует применять этим пациентам. Нет данных относительно детей с почечной недостаточностью.
Пациенты, находящиеся на гемодиализе. Нет достаточных данных о безопасности и эффективности эртапенема для пациентов, находящихся на гемодиализе, чтобы сформулировать рекомендации по дозированию. Поэтому эртапенем не следует применять этим пациентам.
Пациенты с печеночной недостаточностью. Коррекция дозы не требуется пациентам с нарушением функции печени.
Пациенты пожилого возраста. Следует принимать рекомендованную дозу препарата Инванз, кроме случаев тяжелой почечной недостаточности.
Инструкции для приготовления р-ра
Приготовление р-ра Инванз для в/в введения взрослым и детям старше 13 лет. Не смешивать и не вводить вместе с другими лекарственными средствами. Не использовать растворители, содержащие декстрозу. Перед введением Инванз нужно ресуспендировать (восстановить), а затем развести.
1. Ресуспендировать содержимое флакона, который содержит 1 г Инванза, в 10 мл воды для инъекций или 0,9% р-ра натрия хлорида. 2. Для растворения хорошо потрясти и сразу перенести ресуспендированное содержимое флакона в 50 мл 0,9% р-ра натрия хлорида.
3. Препарат пригоден к применению в течение 6 часов после ресуспендирования. Продолжительность инфузии - 30 минут.
Приготовление р-ра Инванз для в/м введения взрослым и детям старше 13 лет. Перед введением инванз необходимо ресуспендировать.
1. Ресуспендировать содержимое флакона, который содержит 1 г Инванза путем добавления 3,2 мл 1% или 2% р-ра лидокаина гидрохлорида для инъекций (без эпинефрина). Хорошо потрясти флакон для растворения содержимого.
2. Сразу же набрать содержимое флакона в шприц и ввести его путем глубокой в/м инъекции в большую мышцу (например ягодичную мышцу или боковую часть бедра).
3. Ресуспендированный р-р для в/м инъекции необходимо использовать в течение 1 часа после приготовления.
Примечание. Этот ресуспендированный р-р нельзя вводить в/в.
Приготовление р-ра Инванз для в/в введения детям в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Не смешивать и не вводить вместе с другими лекарственными средствами. Не использовать растворители, содержащие декстрозу. Перед введением Инванз нужно ресуспендировать, а затем развести.
1. Ресуспендировать содержимое флакона, содержащего 1 г Инванза, в 10 мл воды для инъекций или 0,9% р-ре натрия хлорида.
2. Хорошо потрясти для растворения и сразу набрать объем, из расчета 15 мг/кг массы тела (не превышать дозу 1 г в сутки), растворить в 0,9% р-ре натрия хлорида до конечной концентрации 20 мг/мл или меньше.
3. Препарат пригоден к применению в течение 6 часов после ресуспендирования. Продолжительность инфузии - 30 минут.
Приготовление р-ра Инванз для в/м введения пациентам в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Перед введением инванз необходимо ресуспендировать.
1. Ресуспендировать содержимое флакона, который содержит 1 г Инванза путем добавления 3,2 мл 1% или 2% р-ра лидокаина гидрохлорида для инъекций (без эпинефрина). Хорошо потрясти флакон для растворения содержимого.
2. Сразу же набрать содержимое флакона в шприц, из расчета 15 мг/кг массы тела (не превышать дозу 1 г в сутки), и ввести его путем глубокой в/м инъекции в большую мышцу (например ягодичную мышцу или боковую часть бедра).
3. Ресуспендированный р-р для инъекции необходимо использовать в течение 1 часа после приготовления.
Примечание. Этот ресуспендированный раствор нельзя вводить внутривенно.
Стабильность ресуспендированный растворов и растворов для инъекций
Ресуспендированный раствор, только разведенный в 0,9% растворе натрия хлорида можно хранить при комнатной температуре (25 ° C) и использовать в течение 6 часов или хранить в течение 24 часов в холодильнике (2-8 ° C) и использовать в течение 4 часов после извлечения из холодильника.
Ресуспендированный раствор для инъекции необходимо использовать в течение 1 часа после приготовления.
Раствор Инванз не следует замораживать.
Наблюдалась совместимость препарата Инванз с растворами для внутривенного применения, содержащие гепарин натрия и хлорид калия.
Лекарственные средства для парентерального введения перед применением всегда нужно визуально осматривать для выявления особых частиц или изменения окраски, если раствор и флакон позволяют это сделать. Окраска раствора Инванз колеблется от бесцветного до бледно-желтого. Вариабельность окраски в этих пределах не влияет на активность препарата.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому компоненту препарата или другим препаратам этого же ряда, пациентам с анафилактическими реакциями на другие β-лактамные антибиотики в анамнезе.
При использовании в качестве растворителя лидокаина гидрохлорида в/м введение Инванза противопоказано пациентам с известной повышенной чувствительностью к амидным анестетикам местного действия, пациентам с тяжелой степенью шока или при наличии блокад сердца.
Дети в возрасте до 3 мес.
Побочные эффекты
взрослые пациенты. Наиболее частые побочные эффекты, которые отмечали у пациентов при парентеральном введении эртапенема, включали диарею (4,3%), венозные осложнения в месте введения (3,9%), тошноту (2,9%) и головную боль (2,1%). При парентеральном введении эртапенема сообщалось о таких побочных эффектах, связанных с применением препарата (табл. 4).
Таблица 4
Побочные эффекты, связанные с пероральным применением эртапенема
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Со стороны ЦНС
|Головная боль
|Реакции в месте введения
|Постинфузионные осложнения (флебит, тромбофлебит)
|Со стороны ЖКТ
|Диарея, тошнота, рвота
|Нечасто >1/1000, <1/100)
|Со стороны ЦНС
|Головокружение, сонливость, бессонница, судороги, нарушение сознания
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
|Геморрагии, артериальная гипотензия
|Со стороны дыхательной системы
|Одышка
|Со стороны ЖКТ
|Кандидоз полости рта, запор, отрыжка кислым, диарея, обусловленная С. difficile, сухость во рту, диспепсия, анорексия
|Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
|Эритема, зуд
|Общие нарушения
|Боль в животе, изменение вкуса, слабость/усталость, кандидоз, отеки/отекания, лихорадка, общая боль, боль в груди
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочной железы
|Вагинальный зуд
Пациенты детского возраста. В целом профиль безопасности аналогичен таковому у взрослых пациентов. В клинических исследованиях наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщали во время парентерального применения препарата, были диарея (5,5%), боль в месте инфузии (5,5%) и эритема в месте инфузии (2,6%).
У пациентов детского возраста, которые получали лечение эртапенемом, сообщалось о таких побочных эффектах, связанных с применением препарата (табл. 5).
Таблица 5
Побочные эффекты применения эртапенема у детей
|Часто (≥1/100, <1/10)
|Со стороны ЖКТ
|Диарея, рвота
|Общие реакции и изменения в месте введения
|Эритема в месте введения, боль в месте инфузии, флебит и отек в месте инфузии
|Со стороны кожи и подкожно-жировой клетчатки
|Сыпь
Во время парентеральной терапии у пациентов, которые получали Инванз, наиболее частым, связанным с препаратом изменением лабораторных показателей, было уменьшение количества нейтрофилов.
Другими изменениями лабораторных показателей во время всего периода лечения, а также 14-дневного периода дальнейшего наблюдения были: повышение уровня АлАТ, АсАТ, уменьшение количества лейкоцитов крови, увеличение количества эозинофилов.
В клиническом исследовании лечения инфекций диабетической стопы, в котором 289 взрослых пациентов получали эртапенем, профиль связанных с препаратом побочных эффектов со стороны лабораторных показателей был в целом сравним с таковым, который наблюдали в предыдущих клинических исследованиях.
Постмаркетинговые исследования
Сообщали о следующих побочных эффектах:
со стороны иммунной системы: очень редко — анафилаксия, включая анафилактоидные реакции.
Со стороны ЦНС: очень редко — галлюцинации.
Влияние на лабораторные показатели: взрослые пациенты. Наиболее частыми связанными с приемом Инванза отклонениями лабораторных показателей были повышение АлАТ, АсАТ, ЩФ и количества тромбоцитов. К другим отклонениям лабораторных показателей, связанными с применением препарата, относились повышение прямого, непрямого и общего билирубина, количества эозинофилов и моноцитов, частичного тромбопластинового времени, креатинина и глюкозы; уменьшение количества сегментоядерных нейтрофилов и лейкоцитов, снижение гематокрита, гемоглобина и количества тромбоцитов; увеличение количества бактерий в моче, азота мочевины в плазме крови, эпителиальных клеток и эритроцитов в моче.
Дети. Наиболее частым было увеличение количества нейтрофилов. Также регистрировали другие отклонения лабораторных показателей, связанные с применением препарата: повышение АлАТ, АсАТ, уменьшение количества лейкоцитов, увеличение количества эозинофилов.
Особые указания
инструкции по приготовлению р-ров
Приготовление р-ра Инванза для в/в введения пациентам в возрасте 13 лет и старше. Не смешивать и не вводить вместе с другими лекарственными средствами. Не использовать растворители, содержащие декстрозу (α-D-глюкозу).
Перед введением Инванз необходимо восстановить, а затем развести.
1. Восстановить содержимое 1 флакона (1 г Инванза) путем добавления 10 мл одного из растворителей: вода для инъекций, 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций или бактериостатическая вода для инъекций.
2. Для растворения хорошо встряхнуть флакон и сразу же добавить восстановленное содержимое флакона в 50 мл 0,9% р-ра хлорида натрия для инъекций.
3. Препарат пригоден для использования в течение 6 ч после восстановления Инваза. Длительность инфузии — 30 мин.
Приготовление р-ра для в/м введения пациентам в возрасте 13 лет и старше
Перед введением Инванз необходимо восстановить.
1. Растворить содержимое флакона (1 г препарата) в 3,2 мл 1–2% р-ра лидокаина гидрохлорида для инъекций (без эпинефрина). Хорошо встряхнуть флакон для растворения содержимого.
2. Сразу набрать в шприц содержимое флакона и ввести его путем глубокой в/м инъекции в крупный мышечный массив (ягодичная мышца или латеральные мышцы бедра).
3. Приготовленный р-р для в/м введения должен быть использован в течение 1 ч после приготовления.
Примечание. Данный р-р нельзя вводить в/в.
Приготовление р-ра для в/в введения пациентам в возрасте от 3 мес до 12 лет
Не смешивать и не вводить вместе с другими лекарственными средствами. Не использовать растворители, содержащие декстрозу (α-D-глюкозу).
Перед введением Инванз необходимо восстановить, а затем развести.
1. Восстановить содержимое одного флакона (1 г Инванза) путем добавления 10 мл одного из следующих растворителей: вода для инъекций, 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций или бактериостатическая вода для инъекций.
2. Хорошо встряхнуть флакон для растворения содержимого и сразу же набрать объем р-ра, эквивалентный массе тела, из расчета 15 мг/кг (максимальная доза — 1 г/сут), растворить в 0,9% р-ре хлорида натрия для инъекций до получения конечной концентрации 20 мг/мл или меньше.
3. Приготовленный р-р должен быть использован в течение 6 ч после восстановления.
Длительность инфузии — 30 мин.
Приготовление р-ра для в/м введения пациентам в возрасте от 3 мес до 12 лет
Перед введением Инванз необходимо восстановить.
1. Растворить содержимое флакона, который содержит 1 г Инванза в 3,2 мл 1–2% р-ра лидокаина гидрохлорида для инъекций (без эпинефрина). Хорошо встряхнуть флакон для растворения содержимого.
2. Сразу набрать в шприц объем, эквивалентный массе тела, из расчета 15 мг/кг (максимальная доза 1 г/сут), и ввести путем глубокой в/м инъекции в крупную мышцу (ягодичная мышца или латеральные мышцы бедра).
3. Приготовленный р-р должен быть использован в течение 1 ч после приготовления.
Примечание. Этот восстановленный р-р нельзя вводить в/в.
Стабильность восстановленных р-ров и р-ров для инъекций
Восстановленный р-р и сразу же разведенный путем добавления 0,9% р-ра хлорида натрия для инъекций можно хранить при комнатной температуре (25 °С) и использовать в течение 6 ч или хранить в течение 24 ч в холодильнике (5 °С) и использовать в течение 4 ч после извлечения из холодильника.
Восстановленный р-р для в/м введения необходимо использовать в течение 1 ч после приготовления.
Р-р Инванза не следует замораживать.
Перед использованием содержимое флакона необходимо осматривать для выявления особенных частиц или изменения цвета р-ра всегда, когда р-р и флакон позволяют это осуществить. Цвет р-ров Инванза колеблется от бесцветного до бледно-желтого. Окрашивание в этих пределах не влияет на активность препарата.
Сообщалось о развитии серьезных анафилактических реакций (иногда с летальным исходом) у пациентов, которые получают лечение β-лактамными антибиотиками. Эти реакции более вероятны у пациентов с поливалентной аллергией в анамнезе (в частности у лиц с повышенной чувствительностью к пенициллину, у которых часто развивались тяжелые реакции повышенной чувствительности при лечении другими β-лактамами). Перед началом лечения Инванзом следует тщательно расспросить больного о предшествующих реакциях повышенной чувствительности на пенициллины, цефалоспорины, β-лактамы и другие аллергены. При возникновении аллергической реакции на Инванз следует срочно отменить препарат.
Серьезные анафилактические реакции требуют экстренной терапии.
Длительное применение Инванза, а также других антибиотиков может привести к усиленному росту нечувствительной микрофлоры. Необходимо повторно оценить общее состояние больного. Если во время лечения развилась суперинфекция, необходимо принять соответствующие меры.
При применении практически всех антибактериальных препаратов, включая эртапенем, возможно развитие псевдомембранозного колита, степень тяжести которого колеблется от легкой до опасной для жизни. Поэтому необходимо рассматривать возможность такого диагноза у пациентов с диареей после введения антибактериальных препаратов. Главной причиной колита, возникающего на фоне приема антибиотиков, наиболее часто является токсин, вырабатываемый Clostridium difficile.
При в/м введении Инванза необходимо соблюдать осторожность для предотвращения случайного введения препарата в кровеносный сосуд.
Применение у пациентов пожилого возраста
В клинических исследованиях эффективность и безопасность Инванза у лиц пожилого возраста (≥65 лет) были аналогичны таковым у пациентов младше 65 лет.
Период беременности и кормления грудью. Достаточных данных о безопасности применения препарата у женщин в период беременности нет. Инванз применяют только в случае, когда ожидаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода/ребенка.
Эртапенем экскретируется в грудное молоко. На время приема Инванза грудное вскармливание необходимо прекратить.
Дети. О безопасности и эффективности применения Инванза у пациентов в возрасте от 3 мес до 17 лет свидетельствуют данные, полученные в адекватных и хорошо контролируемых клинических исследованиях у взрослых пациентов, фармакокинетические показатели у пациентов детского возраста, полученные в исследованиях с активным контролем у пациентов в возрасте от 3 мес до 17 лет (см. ПОКАЗАНИЯ).
Учитывая отсутствие данных, Инванз не рекомендуется применять у детей в возрасте до 3 мес.
Нет данных о влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.
Взаимодействия
при одновременном применении с пробенецидом последний конкурирует за активную секрецию в почечных канальцах и тем самым угнетает выделение почками эртапенема. Это приводит к незначительному, но статистически вероятному увеличению T½ (на 19%) и степени системной экспозиции (на 25%). При применении эртапенема с пробенецидом коррекции дозы не требуется. В связи с незначительным влиянием на T½ одновременное назначение пробенецида с целью пролонгации T½ эртапенема не рекомендуется.
В исследованиях in vitro установлено, что эртапенем не угнетает транспорт дигоксина и винбластина, медиатором которого является Р-гликопротеин, и что эртапенем не является субстратом для этого транспорта. В исследованиях in vitro на микросомах печени человека установлено, что эртапенем не угнетает метаболизм, медиатором которого является любая из шести основных изоформ цитохрома Р450 (CYP) — 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1 и 3А4. Взаимодействия с другими препаратами, обусловленные угнетением их клиренса, медиатором которого является Р-гликопротеин или CYP, маловероятны. Специальные клинические исследования взаимодействий с конкретными лекарственными препаратами, за исключением побенецида, не проводили.
Имеются постмаркетинговые данные о снижении уровня вальпроевой кислоты в плазме крови при одновременном применении с эртапенемом. Необходимо проводить тщательное наблюдение за уровнем вальпроевой кислоты в плазме крови при одновременном назначении с эртапенемом.
Передозировка
никакой специальной информации по лечению при передозировке Инванза не имеется. Умышленная передозировка Инванза маловероятна. В/в введение препарата в дозе 3 г/сут в течение 8 дней здоровым взрослым добровольцам не приводило к развитию значимых токсических эффектов. В клинических исследованиях случайное введение препарата до 3 г/сут взрослым пациентам не приводило к клинически значимым побочным эффектам. В клинических исследованиях у детей однократное в/в введение в дозе от 40 мг/кг массы тела до максимальной дозы 2 г не вызывало токсических реакций.
В случае передозировки препарат следует отменить и проводить симптоматическое лечение.
Инванз можно вывести из организма путем гемодиализа. Однако информации о применении гемодиализа при передозировке не получено.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С