фармакодинамика. Механизм действия . Эртапенем подавляет синтез бактериальной клеточной стенки путем связывания эртапенема с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ). У Escherichia coli он имеет очень сильную степень связывания с ПСБ 2 и 3.

Механизм резистентности . Для штаммов, которые считаются чувствительными к эртапенему, резистентность нечасто отмечалась во время наблюдательных исследований в Европе. У некоторых из резистентных штаммов наблюдалась резистентность к другим антибактериальным препаратам класса карбапенемов. Эртапенем устойчив к гидролизу бета-лактамаз, включая пенициллиназы, цефалоспориназы и бета-лактамазы расширенного спектра, но не металло-бета-лактамазы.

Стафилококки и энтерококки, устойчивые к метициллину, резистентны к эртапенему вследствие нечувствительности целевых пенициллинсвязывающих белков; P. aeruginosa и другие неферментирующие бактерии обычно резистентные, вероятно, вследствие ограниченного проникновения и активного оттока из клетки.

Резистентность возбудителей, относящихся к семейству Enterobacteriaceae, встречается редко, и эртапенем является обычно активным против бета-лактамаз расширенного спектра. Однако резистентность может наблюдаться, если имеются бета-лактамазы расширенного спектра или другие мощные бета-лактамазы (например, типа AmpC) проявляют пониженную проницаемость вследствие потери одного или более внешних мембранных белков или имеют активный отток. Резистентность может также проявляться в результате приобретения бета-лактамазами значительной карбапенемгидролизирующей активности (в частности, металло-бета-лактамазами типа IMP и VIM или типа KPC), но это редкое явление.

Механизм действия эртапенему отличается от механизма действия других классов антибиотиков, а именно хинолонов, аминогликозидов, макролидов и тетрациклинов. Целевая перекрестная резистентность между эртапенемом и этими веществами отсутствует. Однако микроорганизмы могут подавлять резистентность более чем к одному классу антибактериальных препаратов, если механизм проявляет или включает возможность непроницаемости для некоторых соединений и/или эфлюксного насоса.

Предельные точки . Предельные точки MIK (микробная ингибирующая концентрация), установленные Европейским комитетом по определению чувствительности к антимикробным препаратам (EUCAST), являются такими:

• Enterobacteriaceae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >1 мг/л;

• Streptococcus группы A, B, C, G: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;

• Streptococcus pneumoniae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;

• Haemophilus influenzae: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;

• M. catarrhalis: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >0,5 мг/л;

• анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: чувствительные >1 мг/л и резистентные >1 мг/л;

• предельные точки, не связанные ни с одним штаммом: чувствительные >0,5 мг/л и резистентные >1 мг/л.

Примечание: стафилококки, устойчивые к метициллину, устойчивы также к эртапенему.

Также следует учитывать местные предельные точки MIK при наличии таковых.

Чувствительность микроорганизмов . Распространенность приобретенной резистентности отдельных видов может варьировать со временем и в зависимости от географического региона, и поэтому очень полезна информация о структуре местной резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Локализованные вспышки инфекций, вызванных микроорганизмами, резистентными к карбопенемам, были описаны в Европейском Союзе. Предоставленная ниже информация позволяет получить лишь приблизительные показатели чувствительности микроорганизмов к эртапенему.

Умеренно чувствительные штаммы

Аэробные грамположительные микроорганизмы: стафилококки, устойчивые к метициллину (включая Staphylococcus aureus)*, Streptococcus agalactiae*, Streptococcus pneumoniae*,**, Streptococcus pyogenes.

Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli*, Haemophilus influenzae*, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae*, Moraxella catarrhalis*, Morganella morganii, Proteus mirabilis*, Proteus vulgaris, Serratia marcescens.

Анаэробные микроорганизмы: Bacteroides fragilis и другие виды группы B. fragilis*, штаммы Clostridium (кроме C. difficile)*, штаммы Eubacterium*, штаммы Fusobacterium*, штаммы Peptostreptococcus*, Porphyromonas asaccharolytica*, штаммы Prevotella*.

Штаммы, для которых приобретенная резистентность может стать проблемой : стафилококки, устойчивые к метициллину***.

Сильно чувствительные организмы

Аэробные грамположительные микроорганизмы: Corynebacterium jeikeium; энтерококки, включая Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium.

Анаэробные грамотрицательные микроорганизмы: штаммы Aeromonas, штаммы Acinetobacter, Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia.

Анаэробные микроорганизмы: штаммы Lactobacillus.

Другие: штаммы Chlamydia, штаммы Mycoplasma, штаммы Rickettsia, штаммы Legionella.

*В ходе клинических исследований наблюдалась удовлетворительная активность.

**Эффективность препарата Инванз для лечения внебольничной пневмонии, вызванной чувствительными к пенициллину Streptococcus pneumoniae, не установлена.

***Частота приобретенной резистентности >50%. Стафилококки, устойчивые к метициллину (включая MRSA), всегда чувствительны к бета-лактамам.

Исследование эффективности в педиатрической практике . В ходе рандомизированных сравнительных многоцентровых исследований с участием пациентов в возрасте от 3 месяцев до 17 лет оценивалась безопасность и эффективность применения эртапенема в педиатрической практике.

Соотношение пациентов, у которых отмечался положительный клинический эффект после окончания лечения, и пациентов, которые продолжают лечение, представлены в таблице 1.

Таблица 1



Тип заболевания* Возрастная группа Эртапенем Цефтриаксон Положительный клинический эффект (ПКЭ), пациенты % ПКЭ, пациенты % Негоспитальная пневмония (НГП) 3-23 мес у 31 из 35 88,6 у 13 из 13 100 2-12 лет у 55 из 57 96,5 у 16 из 17 94,1 13-17 лет у 3 из 3 100 у 3 из 3 100 Тип заболевания* Возрастная группа Эртапенем Тикарцилин/клавуланат ПКЭ, пациенты % ПКЭ, пациенты % Интраабодминальные инфекции (ИАИ) 2-13 лет у 28 из 34 82,4 у 7 из 9 77,8 13-17 лет у 15 из 16 93,8 у 4 из 6 66,7 Острые инфекции таза (ОИТ) 13-17 лет у 25 из 25 100 у 8 из 8 100