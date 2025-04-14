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Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
301.3 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
302.4 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
303.2 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
311.1 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
311.5 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
318.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
321.6 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
321.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1945,70
грн
Забрать 16.04 после 18:00
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