Киев (адрес не указан)
Доступно в 286 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
2047,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1953,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1953,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 17 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
2033,62
Экономия при брони: -104,31 грн
1929,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1953,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
1946,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Инванз® лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 1 г флакон стеклянный №1
MSD
2176,49
Экономия при брони: -136,74 грн
2039,75 грн