Назо-Спрей (Naso-Spray)
Назо-Спрей инструкция по применению
Состав
Оксиметазолин - 0,5 мг/мл
Фармакологические свойства
сосудосуживающее, противоотечное средство. Стимулирует α2-адренорецепторы симпатической нервной системы. При интраназальном применении вызывает сужение артериол слизистой оболочки полости носа, уменьшая ее отек и гиперемию, снижает экссудацию, восстанавливает носовое дыхание, уменьшает выраженность ринореи. Уменьшает отек слизистой оболочки евстахиевых труб, улучшая дренаж при евстахиите и среднем отите.
Действие препарата проявляется через 15 мин после применения. Длительность действия — 10–12 ч.
При местном применении оксиметазолин практически не подлежит системной абсорбции, концентрация препарата в плазме крови незначительная. Выделяется в основном в неизмененном виде почками и кишечником.
Показания Назо-Спрей
острые респираторные заболевания, сопровождающиеся заложенностью носа; аллергический, вазомоторный ринит. Для восстановления дренажа и носового дыхания при заболеваниях придаточных пазух полости носа, евстахиите, среднем отите. Для устранения отека перед диагностическими манипуляциями в носовых ходах.
Применение Назо-Спрей
взрослым и детям старше 12 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки;
детям в возрасте 6–12 лет — по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в сутки.
Курс лечения составляет не более 5–7 дней.
Насадку флакона вводят в каждый носовой проход и резко нажимают на флакон 1 раз во время вдоха.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; атрофический ринит; применение ингибиторов МАО и других препаратов, способствующих повышению АД; повышенное внутриглазное давление, особенно при закрытоугольной глаукоме; тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, стенокардия); феохромоцитома; метаболические нарушения (гипертиреоз, сахарный диабет); период беременности и кормления грудью; возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
иногда — жжение или сухость слизистой оболочки полости носа, чиханье. Редко — ощущение сильной заложенности носа (реактивная гиперемия). Многократная передозировка при местном интраназальном применении приводит иногда к таким системным симпатомиметическим эффектам, как тахикардия и повышение АД. Очень редко — беспокойство, бессонница, ощущение усталости, головная боль, тошнота. Длительное непрерывное применение сосудосуживающих препаратов может привести к развитию тахифилаксии, атрофии слизистой оболочки полости носа и обратимого отека слизистой носа (медикаментозный ринит).
Особые указания
следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства может привести к ослаблению его действия. Превышение частоты и длительности применения данного средства может стать причиной атрофии слизистой оболочки полости носа и реактивной гиперемии с медикаментозным ринитом, а также повреждения слизистого эпителия и ингибирования активности эпителия. Дозы выше рекомендованных следует применять только под наблюдением врача.
Период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.
Дети. Не применять препарат у детей в возрасте младше 6 лет.
Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. После длительного применения препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно системное влияние на сердечно-сосудистую систему. В данных случаях способность управлять транспортным средством снижается.
Взаимодействия
при одновременном применении ингибиторов МАО и трициклических антидепрессантов возможно повышение АД. Предшествующее применение тимолола в форме глазных капель может уменьшать сосудосуживающий эффект препарата. Одновременное применение других сосудосуживающих лекарственных средств повышает риск развития побочных эффектов.
Передозировка
симптомы: миоз, тошнота, рвота, цианоз, гипертермия, тахикардия, аритмия, коллапс, сосудистая недостаточность, АГ, расстройства дыхания, отек легких, остановка сердца.
Помимо этого, могут развиться психические расстройства, а также угнетение функций ЦНС, сопровождающиеся сонливостью, снижением температуры тела, брадикардией, артериальной гипотензией, остановкой дыхания и возможным развитием комы.
Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, ИВЛ. При снижении АД необходимо применять фентоламин. Не следует применять вазопрессорные средства. При необходимости показана противосудорожная терапия.
Условия хранения
при температуре от 15–25 °С.