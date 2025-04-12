следует избегать длительного применения и передозировки препарата. Длительное применение противоотечного средства может привести к ослаблению его действия. Превышение частоты и длительности применения данного средства может стать причиной атрофии слизистой оболочки полости носа и реактивной гиперемии с медикаментозным ринитом, а также повреждения слизистого эпителия и ингибирования активности эпителия. Дозы выше рекомендованных следует применять только под наблюдением врача.

Период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан в период беременности. При необходимости применения препарата кормление грудью следует прекратить.

Дети. Не применять препарат у детей в возрасте младше 6 лет.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами. После длительного применения препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно системное влияние на сердечно-сосудистую систему. В данных случаях способность управлять транспортным средством снижается.